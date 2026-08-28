Der FC Koeln trifft am Samstag, 12. September 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln auf Werder Bremen.

Im jüngsten Pflichtspielduell am 12. April 2026 sicherte sich der 1. FC Köln einen 3:1-Heimsieg gegen Werder Bremen. Historisch gesehen waren die Partien zwischen diesen beiden Teams im RheinEnergieSTADION torreiche Angelegenheiten, wobei die jüngsten direkten Bundesliga-Duelle über die vergangenen sechs Aufeinandertreffen hinweg ausgeglichen waren.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für FC Koeln gegen Werder Bremen bekommen, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und der Kosten.

Wann ist der Anstoß von FC Koeln gegen Werder Bremen in der Bundesliga?

FC Koeln gegen Werder Bremen wird im RheinEnergieSTADION in Köln angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

Wie kann man Bundesliga-Tickets für FC Koeln gegen Werder Bremen kaufen?

Um Tickets für das Spiel 1. FC Köln gegen Werder Bremen im RheinEnergieSTADION zu kaufen, gibt es offizielle Hauptoptionen sowie sekundäre Plattformen:

Offizieller Ticketshop des 1. FC Köln : Der direkteste und sicherste Ort für den Ticketkauf ist die offizielle Vereinswebsite (fc.de) über den Online-Ticketshop. Vorrangige Ticketverkäufe werden in der Regel zunächst Vereinsmitgliedern angeboten, gefolgt von einem freien Verkauf, falls noch Tickets verfügbar sind.

Offizielles VIP- & Hospitality-Angebot : Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, können offizielle VIP- und Business-Seat-Pakete direkt über offizielle Hospitality-Plattformen wie official-vip.com oder über die Hospitality-Abteilung des FC Köln gesichert werden.

Offizielle Auswärtsticket-Kontingente : Wenn Sie Werder Bremen unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock offiziell über das Ticketportal auf der Vereinswebsite von Werder Bremen (werder.de) an registrierte Fans und Dauerkarteninhaber verteilt.

Sekundärmarktplätze : Wenn die offiziellen allgemeinen Vertriebskanäle komplett ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketbörsen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen von einzelnen Verkäufern.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für FC Koeln gegen Werder Bremen?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen variieren je nach Sitzplatzkategorie, Vertriebskanal und Nachfrage nach dem Spiel:

Kategorie 1 (Längsseite / Unterrang) : Offizielle Primärtickets in Premium-Bereichen der Haupttribüne liegen in der Regel zwischen 50 £ und 75 £ pro Ticket.

Kategorie 2 (Ecken / Oberrang) : Standardplätze in den Ecken oder in den oberen Bereichen kosten üblicherweise zwischen 35 £ und 55 £ .

Stehplatzbereich (Stehplatz) : Offizielle Stehplatztickets in den Heim- oder Auswärtsblöcken sind am günstigsten und kosten normalerweise etwa 15 £ bis 22 £ .

Hospitality- & VIP-Pakete : Premium-Business-Seats, Lounge-Zugang und offizielle Hospitality-Tickets beginnen bei ungefähr 180 £ bis 350 £+ pro Person.

Sekundärer Wiederverkaufsmarkt : Wenn die offiziellen allgemeinen Vertriebskanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub je nach Nachfrage und beginnen für Standardplätze in der Regel bei etwa 45 £ bis 90 £+ .

FC Koeln gegen Werder Bremen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von FC Koeln gegen Werder Bremen

FC Koeln hat vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers am 24. August, nach zwei Testspielsiegen in Folge gegen Real Sociedad mit 2:1 und 2:0. Die einzigen Punktverluste in dieser Serie gab es bei einem 2:2 gegen Hertha Berlin in der Saisonvorbereitung. Koeln erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte vier.

Die letzten fünf Spiele von Werder Bremen brachten zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen SK Hansa Lüneeburg am 22. August. Bremen verlor sein letztes Testspiel der Saisonvorbereitung mit 0:1 gegen Auxerre und spielte zweimal 2:2 gegen Paderborn. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte fünf.

FC Koeln gegen Werder Bremen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein Bundesligaspiel am 12. April 2026, als FC Koeln im RheinEnergieSTADION mit 3:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen ist die Bilanz mit je einem Sieg und drei Unentschieden ausgeglichen. Der einzige vorherige Auswärtssieg in dieser Serie gelang Bremen, das im Februar 2024 mit 1:0 in Köln gewann.

FC Koeln gegen Werder Bremen: Tabelle

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt FC Koeln auf dem achten Platz, während Werder Bremen auf Rang 18 steht.