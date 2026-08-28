Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logo1. FC Köln
RheinEnergieSTADION
team-logoWerder Bremen
Book FC Koeln vs Werder Bremen Tickets
GOAL-e

Unterstützt von

So bekommt man Tickets für FC Köln gegen Werder Bremen: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
1. FC Köln
Werder Bremen
Bundesliga

Der 1. FC Köln trifft in der Bundesliga auf Werder Bremen. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Der FC Koeln trifft am Samstag, 12. September 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln auf Werder Bremen.

Im jüngsten Pflichtspielduell am 12. April 2026 sicherte sich der 1. FC Köln einen 3:1-Heimsieg gegen Werder Bremen. Historisch gesehen waren die Partien zwischen diesen beiden Teams im RheinEnergieSTADION torreiche Angelegenheiten, wobei die jüngsten direkten Bundesliga-Duelle über die vergangenen sechs Aufeinandertreffen hinweg ausgeglichen waren.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für FC Koeln gegen Werder Bremen bekommen, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und der Kosten.

Wann ist der Anstoß von FC Koeln gegen Werder Bremen in der Bundesliga?

FC Koeln gegen Werder Bremen wird im RheinEnergieSTADION in Köln angepfiffen.

crest
Bundesliga - Spielwoche 3
RheinEnergieSTADION

Wie kann man Bundesliga-Tickets für FC Koeln gegen Werder Bremen kaufen?

Um Tickets für das Spiel 1. FC Köln gegen Werder Bremen im RheinEnergieSTADION zu kaufen, gibt es offizielle Hauptoptionen sowie sekundäre Plattformen:

  • Offizieller Ticketshop des 1. FC Köln: Der direkteste und sicherste Ort für den Ticketkauf ist die offizielle Vereinswebsite (fc.de) über den Online-Ticketshop. Vorrangige Ticketverkäufe werden in der Regel zunächst Vereinsmitgliedern angeboten, gefolgt von einem freien Verkauf, falls noch Tickets verfügbar sind.
  • Offizielles VIP- & Hospitality-Angebot: Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, können offizielle VIP- und Business-Seat-Pakete direkt über offizielle Hospitality-Plattformen wie official-vip.com oder über die Hospitality-Abteilung des FC Köln gesichert werden.
  • Offizielle Auswärtsticket-Kontingente: Wenn Sie Werder Bremen unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock offiziell über das Ticketportal auf der Vereinswebsite von Werder Bremen (werder.de) an registrierte Fans und Dauerkarteninhaber verteilt.
  • Sekundärmarktplätze: Wenn die offiziellen allgemeinen Vertriebskanäle komplett ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketbörsen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen von einzelnen Verkäufern.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für FC Koeln gegen Werder Bremen?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen variieren je nach Sitzplatzkategorie, Vertriebskanal und Nachfrage nach dem Spiel:

  • Kategorie 1 (Längsseite / Unterrang): Offizielle Primärtickets in Premium-Bereichen der Haupttribüne liegen in der Regel zwischen 50 £ und 75 £ pro Ticket.
  • Kategorie 2 (Ecken / Oberrang): Standardplätze in den Ecken oder in den oberen Bereichen kosten üblicherweise zwischen 35 £ und 55 £.
  • Stehplatzbereich (Stehplatz): Offizielle Stehplatztickets in den Heim- oder Auswärtsblöcken sind am günstigsten und kosten normalerweise etwa 15 £ bis 22 £.
  • Hospitality- & VIP-Pakete: Premium-Business-Seats, Lounge-Zugang und offizielle Hospitality-Tickets beginnen bei ungefähr 180 £ bis 350 £+ pro Person.
  • Sekundärer Wiederverkaufsmarkt: Wenn die offiziellen allgemeinen Vertriebskanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub je nach Nachfrage und beginnen für Standardplätze in der Regel bei etwa 45 £ bis 90 £+.

FC Koeln gegen Werder Bremen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von FC Koeln gegen Werder Bremen

FC Koeln hat vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers am 24. August, nach zwei Testspielsiegen in Folge gegen Real Sociedad mit 2:1 und 2:0. Die einzigen Punktverluste in dieser Serie gab es bei einem 2:2 gegen Hertha Berlin in der Saisonvorbereitung. Koeln erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte vier.

Die letzten fünf Spiele von Werder Bremen brachten zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen SK Hansa Lüneeburg am 22. August. Bremen verlor sein letztes Testspiel der Saisonvorbereitung mit 0:1 gegen Auxerre und spielte zweimal 2:2 gegen Paderborn. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte fünf.

KÖL

KÖL - Form

BEG
S0-8
BSC
U2-2
RSO
S2-0
RSO
S2-1
WUK
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
16/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVW

SVW - Form

COT
S2-4
SCP
U2-2
SCP
U2-2
AJA
N0-1
LSK
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Koeln gegen Werder Bremen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein Bundesligaspiel am 12. April 2026, als FC Koeln im RheinEnergieSTADION mit 3:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen ist die Bilanz mit je einem Sieg und drei Unentschieden ausgeglichen. Der einzige vorherige Auswärtssieg in dieser Serie gelang Bremen, das im Februar 2024 mit 1:0 in Köln gewann.

Head to Head

1. FC KölnUnentschiedenWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

FC Koeln gegen Werder Bremen: Tabelle

In der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt FC Koeln auf dem achten Platz, während Werder Bremen auf Rang 18 steht.

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110041+33
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100114-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen