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Premier League
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So bekommt man Tickets für Everton gegen Ipswich Town: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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So kauft man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Ipswich Town, inklusive Spielinformationen

Everton-Fans mit gutem Gedächtnis werden sich an ein packendes 2:2 erinnern, als Ipswich Town im Mai 2025 im Goodison zu Gast war. Nun treffen die Teams in der Premier League erneut aufeinander, dieses Mal natürlich im Hill Dickinson Stadium, und zwar am Samstag, den 19. September. Tickets können Sie schon heute buchen.

Everton ist mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace in der Liga positiv in die neue Saison gestartet und legte dann nach, indem Preston North End im Carabao Cup klar bezwungen wurde. Dass in beiden Partien die Null stand, dürfte auch Everton-Coach David Moyes gefallen haben.

Auch Aufsteiger Ipswich Town hofft, auf dem soliden Fundament aufzubauen, das im August gelegt wurde. Wie Everton holte auch das Team aus Suffolk Auftaktsiege in der Premier League und im Carabao Cup.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Everton gegen Ipswich Town wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Everton gegen Ipswich Town statt?

Everton gegen Ipswich Town findet am Samstag, den 19. September, im Hill Dickinson Stadium (Liverpool) statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

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Premier League - Spielwoche 5
Hill Dickinson Stadium

So kaufen Sie Tickets für Everton gegen Ipswich Town in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch randomisierte Auslosungen ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennwerte.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren preisgünstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Auslosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

EVE

EVE - Form

VFB
N3-1
NEW
S3-1
LIL
U1-1
CRY
S2-0
PNE
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
IPS

IPS - Form

LEH
S1-0
RAY
S3-0
FCU
S2-4
SUN
S2-1
LEI
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

EvertonUnentschiedenIpswich
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
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Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
2
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Everton vs Ipswich Voraussichtliche Aufstellungen

Everton crest
Everton
EVE
Aufstellung
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Trainer

  • D. Moyes

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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