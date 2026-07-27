So bekommt man Tickets für Everton gegen Crystal Palace: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Everton startet seine Premier-League-Saison am Samstag, dem 22. August, mit einem Heimspiel im Hill Dickinson Stadium. Crystal Palace unter dem neuen Trainer Pierre Sage ist der erste Gegner der Toffees.

Die Fans, die im vergangenen Jahr ins Hill Dickinson strömten, bekamen einige hochkarätige Duelle zu sehen. In jedem der letzten vier dort ausgetragenen Premier-League-Spiele fielen mehr als drei Tore, und die Everton-Anhänger werden in den kommenden Monaten auf mehr davon hoffen, idealerweise garniert mit vielen Heimsiegen.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Everton gegen Crystal Palace zu bekommen, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Everton gegen Crystal Palace statt?

Everton gegen Crystal Palace wird am Samstag, dem 22. August 2026, um 15:00 Uhr BST im Hill Dickinson Stadium in Liverpool angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Wie kann man Premier-League-Tickets für Everton gegen Crystal Palace kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze verteilen Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Karten zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren je nach Gastgeberklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie stark:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitglieder.

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