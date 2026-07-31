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So bekommt man Tickets für Everton gegen Crystal Palace: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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Sieh dir an, wie du zum Hill Dickinson für Evertons Premier-League-Auftakt fahren könntest.

Everton startet seine Premier-League-Saison am Samstag, den 22. August, im heimischen Hill Dickinson Stadium. Crystal Palace ist unter der Leitung des neuen Trainers Pierre Sage der erste Gegner der Toffees.

Die Fans, die in der vergangenen Saison ins Hill Dickinson strömten, bekamen einige hochklassige Duelle geboten. In jedem der letzten vier dort ausgetragenen Premier-League-Spiele fielen mehr als 3 Tore, und die Everton-Anhänger werden in den kommenden Monaten auf mehr davon hoffen, idealerweise garniert mit vielen Heimsiegen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Kauf von Tickets für Everton gegen Crystal Palace wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Crystal Palace statt?

Everton gegen Crystal Palace wird am Samstag, den 22. August 2026, um 15:00 Uhr BST im Hill Dickinson Stadium in Liverpool angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 1
Hill Dickinson Stadium

Wie kann man Premier-League-Tickets für Everton gegen Crystal Palace kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, der Gesetzgebung gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie erheblich:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze mittig an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

EVE

EVE - Form

SUN
N1-3
TOT
N1-0
DUF
S0-4
BOL
U0-0
STK
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
CRY

CRY - Form

RAY
S1-0
SWI
S5-1
BRO
N3-0
FAM
S0-0
RCL
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

EvertonUnentschiedenCrystal Palace
3
2
0
Premier League
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Crystal Palace
CRY
2
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Everton
EVE
2
END
Premier League
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Everton
EVE
2
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CRY
1
END
Premier League
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Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
END
Premier League
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Everton
EVE
2
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Crystal Palace
CRY
1
END
Premier League
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Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
9Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Teamnews & Kader

Everton vs Crystal Palace Voraussichtliche Aufstellungen

Everton crest
Everton
EVE
Aufstellung
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Trainer

  • D. Moyes

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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