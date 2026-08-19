Everton startet am Samstag, 22. August, im Hill Dickinson Stadium mit einem Heimspiel in die Premier-League-Saison. Crystal Palace ist unter der Leitung des neuen Trainers Pierre Sage der erste Gegner der Toffees.

Die Fans, die in der vergangenen Saison ins Hill Dickinson strömten, bekamen einige hochklassige Duelle zu sehen. In jedem der letzten vier dort ausgetragenen Premier-League-Spiele fielen mehr als drei Tore, und die Everton-Anhänger werden in den kommenden Monaten auf mehr davon hoffen, idealerweise garniert mit vielen Heimsiegen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über Tickets für Everton gegen Crystal Palace wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Everton gegen Crystal Palace statt?

Everton gegen Crystal Palace wird am Samstag, 22. August 2026, um 15:00 Uhr BST im Hill Dickinson Stadium in Liverpool angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Everton gegen Crystal Palace

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Anti-Touting-Gesetzgebung und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich einige Wochen vor dem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich sowohl die Rabattprozentsätze als auch die Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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