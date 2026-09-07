So bekommt man Tickets für Englands Nations-League-Spiele: Spieltermine, Ticketpreise und mehr

England kehrt in diesem Herbst auf die internationale Bühne zurück, wenn die Mannschaft von Thomas Tuchel ihre UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 beginnt, und die Nachfrage, England live zu sehen, steigt bereits rasant. In Liga A, Gruppe A3, trifft England zwischen September und November in sechs Spielen auf Spanien, Kroatien und Tschechien, was Fans in ganz Europa mehrere Gelegenheiten gibt, diese Gruppe in Aktion zu erleben.

Ob Sie bei Englands Heimspielen im Wembley-Stadion dabei sein wollen oder eines der Auswärtsspiele auf dem Kontinent verfolgen möchten, GOAL hat alles, was Sie über den Kauf Ihrer England-Nations-League-Tickets wissen müssen, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten zum aktuellen Zeitpunkt.

Wann findet die Nations League von England statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Samstag, 26. September 2026 - 20:45 Uhr England gegen Spanien Wembley-Stadion, London Tickets Dienstag, 29. September 2026 - 20:45 Uhr Tschechien gegen England Fortuna Arena, Prag Tickets Samstag, 3. Oktober 2026 - 18:00 Uhr Kroatien gegen England Austragungsort noch offen, Kroatien (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) Nicht verfügbar Dienstag, 6. Oktober 2026 - 20:45 Uhr England gegen Tschechien Wembley-Stadion, London Tickets Donnerstag, 12. November 2026 - 20:45 Uhr England gegen Kroatien Wembley-Stadion, London Tickets Sonntag, 15. November 2026 - 20:45 Uhr Spanien gegen England Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets

Das Auswärtsspiel am 3. Oktober in Kroatien wird nach einer UEFA-Sanktion unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, daher werden für dieses Spiel keine öffentlichen Tickets verkauft.

Wo kann man England-Nations-League-Tickets kaufen?

Der einfachste Weg, Tickets für Englands Nations-League-Spiele zu bekommen, sowohl für Heim- als auch Auswärtsspiele, führt über StubHub. Als einer der größten Ticket-Marktplätze der Welt bietet StubHub eine breite Auswahl an Sitzplätzen für jedes England-Spiel in dieser Kampagne, vom Wembley-Stadion in London bis zu den Auswärtsspielen in der Fortuna Arena in Prag und im Riyadh Air Metropolitano in Madrid.

Darum ist StubHub die erste Anlaufstelle für diese Kampagne:

Über das offizielle Kontingent hinaus – nützlich, sobald die Tickets des England Supporters Travel Club und die an Saisonkarteninhaber mit FA-Anbindung vergebenen Tickets für Heimspiele vergriffen sind

FanProtect-Garantie – jeder Kauf ist abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Keine Mitgliedschaft erforderlich – für die Auswärtsspiele in Prag und Madrid bietet StubHub einen verlässlichen Weg zu Sitzplätzen, ohne dass eine Mitgliedschaft bei einem Klub oder Verband nötig ist

Hospitality-Optionen – gepolsterte Sitze und Zugang zu Lounges sind im Wembley-Stadion für die Spiele gegen Spanien und Kroatien verfügbar

Große Sitzplatzauswahl – von Plätzen im Oberrang hinter den Toren bis zu Premium-Sitzplätzen zentral an der Mittellinie

Angesichts der Anziehungskraft dieser Spiele, insbesondere des Auftaktspiels gegen Spanien, wird eine frühe Buchung dringend empfohlen. Als das Spiel, das am ehesten früh ausverkauft sein dürfte, sind Plätze für ein volles Haus im Wembley-Stadion in der Regel schnell vergriffen, sobald der freie Verkauf beginnt.

Wie viel kosten England-Nations-League-Tickets?

Die Preise für England-Nations-League-Tickets variieren je nach Spiel, Sitzplatzlage und dem Zeitpunkt des Kaufs vor dem Spieltag. Hier ist eine grobe Übersicht darüber, was Sie bei StubHub erwarten können:

Günstigste Plätze: ab etwa 45 € – Plätze im Oberrang hinter den Toren, die zugänglichste Möglichkeit, in diesem Herbst ein Spiel zu besuchen

Plätze im mittleren Preissegment: zentrale Sitzplätze an der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Premium & Hospitality: ab 300 € für das größte Spiel der Gruppe, England gegen Spanien im September, einschließlich gepolsterter Sitze, Lounge-Zugang und zusätzlicher Extras am Spieltag

Auswärtstickets (Prag & Madrid): im Allgemeinen zum Nennwert günstiger als ein Topspielabend im Wembley-Stadion, auch wenn das Kontingent für England begrenzt ist

Wie bei jedem Länderspiel mit hoher Nachfrage können sich die Preise auf dem Zweitmarkt mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn Sie sich an ein bestimmtes Budget halten müssen, ist es daher im Allgemeinen die sicherere Option, Ihren Platz eher früher als später zu sichern. Behalten Sie StubHub auch in den Tagen vor jedem Spiel im Blick, da kurzfristige Änderungen im Angebot die Preise gelegentlich sinken lassen können, insbesondere bei den Auswärtsspielen, bei denen die Nachfrage geringer ist als im Wembley-Stadion.

Alles, was Sie über Englands Nations League wissen müssen

Die UEFA Nations League 2026/27 ist die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs seit ihrer Einführung, und England findet sich erneut in Liga A wieder, der höchsten Spielklasse des europäischen Nationalmannschaftsfußballs. In Gruppe A3 zusammen mit Spanien, Kroatien und Tschechien wartet auf England ein anspruchsvoller Spielplan, der die Mannschaft gegen Teams mit jüngerer Turniererfahrung auf die Probe stellen wird.

Ein paar Dinge, die man über die Bedeutung dieser Spiele wissen sollte:

Auf- und Abstieg zwischen den Ligen stehen auf dem Spiel, abhängig davon, wie die Gruppe abgeschlossen wird

Ein Weg zur Qualifikation für künftige Turniere ist ebenfalls möglich, da eine starke Form in der Nations League Teams, die anderswo scheitern, noch einen Hintereingang in die Qualifikation zur Europameisterschaft eröffnen kann

Sechs Spiele in einem kompakten Zeitfenster – alle Gruppenspiele werden im September, Oktober und November ausgetragen, was den Fans eine kurze, aber ereignisreiche Phase gibt, um England in Aktion zu sehen

Für Thomas Tuchel werden vor allem die frühen Ergebnisse gegen Spanien und Kroatien als wichtiger Gradmesser für den Fortschritt mit Blick auf die noch größeren Turniere angesehen werden, die noch kommen.

Alles, was Sie über das Wembley-Stadion wissen müssen

Das Wembley-Stadion ist Englands Nationalstadion und Austragungsort für alle drei Heimspiele Englands in dieser Nations-League-Kampagne.

Kapazität: rund 90.000, was es zum größten Fußballstadion im Vereinigten Königreich und zu einem der größten in Europa macht

Geschichte: auf dem Gelände des ursprünglichen Wembley neu gebaut und 2007 wiedereröffnet, sofort erkennbar an seinem 134 Meter hohen Bogen

Große Anlässe: war Austragungsort mehrerer Endspiele der UEFA Champions League, jedes Jahr des FA-Cup-Finals und von Englands Weg ins Finale der EM 2020

Anreise: Die Station Wembley Park liegt nur einen kurzen Fußweg vom Stadion entfernt und ist gut an die London Underground sowie an nationale Bahnverbindungen angebunden

Es bleibt die feste Heimat der englischen Männer-Nationalmannschaft, und nur wenige Stadien auf dem Kontinent können bei einem großen Länderspiel mit seiner Atmosphäre mithalten. Mit drei England-Spielen in diesem Stadion in dieser Kampagne gibt es reichlich Gelegenheiten, das selbst zu erleben.