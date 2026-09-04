England trifft in der UEFA Nations League A auf Spanien. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Ein internationales Fußball-Spektakel der Extraklasse kehrt ins Wembley-Stadion zurück, wenn England von Thomas Tuchel in einem hochkarätigen Duell der UEFA Nations League auf Europameister Spanien trifft.

Die treuen England-Fans werden am Samstag, den 26. September 2026, das ikonische Nationalstadion füllen und gespannt darauf sein, zu sehen, wie sich England gegen eine der technisch stärksten Nationalmannschaften des Weltfußballs behauptet.

Die Fans werden Wembley in ein Meer aus Weiß und Rot verwandeln und für eine elektrisierende Atmosphäre bei einem der Topspiele der Länderspielpause sorgen.

GOAL liefert euch alles, was ihr für den Kauf von Tickets für England gegen Spanien wissen müsst, darunter die Preise für die UEFA Nations League 2026/27, Informationen zur Partie im Wembley-Stadion, Anstoßzeiten und offizielle Buchungsdetails.

Wann ist der Anstoß bei England gegen Spanien in der UEFA Nations League A?

England gegen Spanien wird am Samstag, den 26. September 2026, um 19:45 Uhr Ortszeit im Wembley-Stadion in London angepfiffen.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 26. Sept. 2026 - 14:45 Wembley

So kauft ihr Tickets für England gegen Spanien in der UEFA Nations League

Für Spiele der UEFA Nations League stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von regulären Sitzplätzen bis hin zu Executive-Hospitality-Paketen, die über offizielle Portale der Fußballverbände oder verifizierte sekundäre Ticketmarktplätze verwaltet werden.

Aufgrund der enormen Nachfrage nach Länderspielen im Wembley-Stadion mit einem Fassungsvermögen von 90.000 Zuschauern erfolgt der Ticketverkauf in strukturierten Phasen:

Mitglieder von My England Football: Registrierte Mitglieder von My England Football sowie Mitglieder des England Supporters Travel Club (ESTC) erhalten in gesonderten Vorverkaufsfenstern vorrangigen Zugang zu regulären Tickets.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Sitzplätze werden über das offizielle Ticketportal der FA für die Öffentlichkeit freigegeben. Hochkarätige Spiele gegen Spanien sind jedoch regelmäßig bereits in den frühen Mitgliederphasen ausverkauft.

Sekundäre Ticketplattformen: Wer nach ausverkauften Bereichen oder Last-Minute-Tickets für den Spieltag sucht, kann verifizierte Tickets über sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Spanien in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Spiele der UEFA Nations League im Wembley-Stadion variieren je nach Sitzplatzkategorie, Sichtperspektive und Altersberechtigung:

Kategorienstufen: Reguläre Tickets im Wembley werden von Kategorie 1 (Längsseitenplätze in Level 1 und Level 2) bis Kategorie 4 (obere Ränge in den Ecken/hinter den Toren) eingeteilt. Die Nennwertpreise für Erwachsene liegen in der Regel zwischen 35 £ und 110 £+ .

Ermäßigungen: Vergünstigte Tickets sind in ausgewiesenen regulären Bereichen für Juniors (unter 16 Jahren), junge Erwachsene und Senioren erhältlich.

Sitzplatzlage: Zentrale Seitentribünen ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) sind wegen der Premiumsicht teurer, während obere Ränge günstigere Einstiegspreise bieten.

Digitale Mobile-Tickets: Der Zutritt zum Wembley-Stadion erfolgt ausschließlich digital. Zuschauer erhalten ihre Mobile-Tickets direkt auf ihr Smartphone, über offizielle digitale Wallets oder Ticketing-Apps für den Spieltag.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Bei Spielen der UEFA Nations League im Wembley-Stadion werden den mitreisenden Spanien-Fans Plätze im ausgewiesenen Auswärtssektor zugeteilt (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

Die Nennwertpreise für Tickets im Auswärtssektor bei Partien der UEFA Nations League sind nach UEFA-Richtlinien geregelt und liegen in der Regel zwischen 35 € und 60 €.

Um Tickets aus dem offiziellen Auswärtskontingent zu kaufen, müssen mitreisende Fans registrierte Mitglieder des offiziellen Fanclubs des Königlichen Spanischen Fußballverbands sein (Selección Española / RFEF). Die Kontingente für den Auswärtsbereich werden über die offiziellen Ticketkanäle der RFEF verteilt und sind routinemäßig über interne Mitgliederlotterien ausverkauft.

England gegen Spanien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von England gegen Spanien

England geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie, die allesamt bei der Weltmeisterschaft ausgetragen wurden. Der jüngste Auftritt war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale am 18. Juli, ein Ergebnis, das die Offensivstärke des Teams unterstrich. Zudem besiegte England im Turnier Norwegen mit 2:1 und Mexiko mit 3:2, ehe eine 1:2-Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale die Weltmeisterschaft beendete. In diesen fünf Spielen erzielte England 11 Tore und kassierte acht.

Spaniens jüngste Form ist außergewöhnlich. Das Team von De la Fuente gewann alle fünf seiner WM-Spiele, erzielte sieben Tore und kassierte nur zwei. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im Finale am 19. Juli, außerdem gewann Spanien im Halbfinale mit 2:0 gegen Frankreich. Diese Serie von fünf Siegen in Folge beinhaltete in drei der fünf Spiele eine Weiße Weste.

England gegen Spanien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 14. Juli 2024 mit einem 2:1-Sieg Spaniens im Finale der EM 2024. In den letzten fünf direkten Duellen hat Spanien mit drei Siegen gegenüber einem von England die Nase vorn, dazu kommt ein Unentschieden. Der einzige England-Sieg in diesem Zeitraum gelang in der UEFA Nations League 2018, als das Team in Sevilla mit 3:2 gewann.

Tabelle: England gegen Spanien

In Gruppe 3 der UEFA Nations League liegt England aktuell auf dem dritten Platz, Spanien steht zum Auftakt des Wettbewerbs auf Rang vier.