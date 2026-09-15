England bestreitet sein letztes Heimspiel des Jahres 2026 am Donnerstag, den 12. November, gegen Kroatien im Wembley-Stadion. Die Partie in Liga A, Gruppe A3, umfasst zudem Spanien und Tschechien. Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams sein, seit England Kroatien bei der WM 2026 in Dallas mit 4:2 besiegt hat.

Für die Mannschaft von Thomas Tuchel ist es nach dem bereits ausverkauften Auftaktspiel gegen Spanien und dem Besuch von Tschechien im Oktober das letzte Heimspiel eines intensiven Herbstes. Da England die Gruppenphase stark abschließen will, dürfte die Nachfrage nach einem ausverkauften Haus gegen Kroatien groß sein.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für England gegen Kroatien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei England gegen Kroatien in der UEFA Nations League A?

England gegen Kroatien wird im Wembley-Stadion in London angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung liegen für diese Partie derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 Wembley

Wo kann man Tickets für England gegen Kroatien kaufen?

Tickets für diese Partie werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. Vorrang haben Mitglieder des England Supporters Travel Club (ESTC) und England+-Mitglieder in speziellen Vorverkaufsphasen, bevor der freie Verkauf für die breite Öffentlichkeit beginnt.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für diese Partie wissen sollte:

ESTC-Vorverkauf – Vorrangsfenster für Mitglieder des England Supporters Travel Club vor dem allgemeinen Verkauf

England+-Vorverkauf – ein zweites Vorrangsfenster für registrierte Mitglieder, bevor die Tickets vollständig öffentlich verfügbar sind

Ermäßigte Preise – Rabatte für Über-65-Jährige, Studierende und Unter-16-Jährige sowie ein eigener Familienblock

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da Englands Auftaktspiel gegen Spanien bereits ausverkauft ist, wird dringend empfohlen, früh zu buchen, sobald auch für diese Partie der freie Verkauf startet.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Kroatien?

Die offiziellen Preise über England Football beginnen bei 35 £. Reguläre Erwachsenentickets kosten je nach Sitzplatzlage 35 £, 45 £, 65 £ und 80 £, dazu gibt es eine begrenzte Anzahl an Plätzen auf Level Two für 95 £ und 120 £. Der Familienblock kostet 25 £ für Erwachsene und 12,50 £ für Kinder, während es in anderen Bereichen des Stadions einen Ermäßigungsrabatt von 10 £ für Über-65-Jährige, Studierende und Unter-16-Jährige gibt.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die aktuellen Zweitmarktangebote für diese Partie beginnen derzeit bei rund 75 £.

Wie bei jeder internationalen Partie mit hoher Nachfrage können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem festen Budget plant, fährt in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz eher früher als später sichert.

England gegen Kroatien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von England gegen Kroatien

England hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren, dabei 14 Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im WM-Viertelfinale, ein Ergebnis, das sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit unterstreicht, die die Mannschaft phasenweise gezeigt hat. Die einzige Niederlage in dieser Serie setzte es gegen Argentinien, das Englands WM mit einem 2:1-Sieg im Halbfinale beendete.

Kroatien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei sieben Tore erzielt und neun kassiert. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Portugal im WM-Achtelfinale. Zuvor gab es in dieser Phase Siege gegen Ghana mit 2:1 und gegen Panama mit 1:0, doch die 2:4-Niederlage gegen England in der Gruppenphase war die deutlichste Pleite in diesen fünf Spielen.

England gegen Kroatien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand in der Gruppenphase der WM 2026 statt, als England im Juni mit 4:2 gewann. Davor besiegte England Kroatien bei der EM 2020 mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat England mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg Kroatiens die bessere Bilanz. Der einzige kroatische Sieg gelang im Halbfinale der WM 2018, als Kroatien mit 2:1 gewann. Zu diesen fünf Begegnungen gehören außerdem ein 2:1-Sieg Englands und ein 0:0-Unentschieden, beide aus der UEFA Nations League 2018/19.



