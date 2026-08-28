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So bekommt man Tickets für Elversberg gegen Bayern München: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Elversberg trifft in der Bundesliga auf Bayern München. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Elversberg trifft am Sonntag, den 13. September 2026, in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde in Spiesen-Elversberg auf Bayern München.

Diese Partie ist ein seltenes Duell im Oberhaus zwischen Außenseiter SV Elversberg und dem 33-maligen deutschen Meister Bayern München. Bayern München geht mit maximalem Schwung in die Begegnung, nachdem der Klub Borussia Dortmund mit 2:1 besiegt und damit den DFL-Supercup gewonnen hat.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Elversberg gegen Bayern München zu sichern, einschließlich der Bezugsquellen und der Kosten.

Wann ist der Anstoß bei Elversberg gegen Bayern München in der Bundesliga?

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Bundesliga - Spielwoche 3
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Wie kann man Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Bayern München kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Elversberg gegen Bayern München in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde zu kaufen, hängen die besten Optionen davon ab, ob Sie Plätze im Heimbereich, Tickets für den Auswärtsfanblock oder Verfügbarkeiten auf dem Zweitmarkt suchen:

  • Offizieller Ticketshop des SV Elversberg (Heimfans): Da Elversberg Gastgeber dieses Spiels ist, werden die primären Ticketkontingente direkt über den offiziellen Online-Ticketshop des SV Elversberg verkauft. Tickets können außerdem über die offizielle Telefon-Hotline oder direkt im Fanshop am Stadion erworben werden.
  • SV Elversberg „Club Sale“ (offizieller Weiterverkauf): Wenn reguläre Heimtickets schnell ausverkauft sind, prüfen Sie den offiziellen Zweitmarkt des SV Elversberg („Club Sale“), auf dem Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert weiterverkaufen.
  • Offizielle Ticketbörse / Zweitmarkt des FC Bayern München (Auswärtsfans): Wenn Sie Bayern München unterstützen, werden Ticketkontingente für Auswärtsspiele über das offizielle Ticketportal des FC Bayern verteilt. Mitgliederanfragen werden früh in der Saison geöffnet, verbliebene Auswärtstickets oder Wiederverkaufstickets werden jedoch regelmäßig auf Bayerns offizieller „Zweitmarkt“-Plattform für Vereinsmitglieder angeboten.
  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die primären Vertriebskanäle komplett ausverkauft sind, werden auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub häufig Weiterverkaufstickets von einzelnen Verkäufern angeboten, auch wenn die Preise oft deutlich über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Bayern München?

Die Ticketpreise für das Spiel Elversberg gegen Bayern München variieren erheblich, je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert über die offiziellen Vereinskanäle kaufen oder Weiterverkaufstickets auf dem Zweitmarkt erwerben:

  • Offizielle Tickets zum Nennwert (Primärverkauf):
    • Stehplatzbereich: Etwa 13 £ bis 22 £ (15 € bis 25 €)
    • Sitzplatztickets: Etwa 30 £ bis 60 £ (35 € bis 70 €)
    • Auswärtsfanblock (FC-Bayern-Kontingent): Liegt in der Regel bei etwa 15 £ bis 45 £ (18 € bis 50 €) und wird streng über die Mitgliederkontingente des FC Bayern gesteuert.
  • Zweitmarkt- und Wiederverkaufsplattformen:
    • Da die URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde nur über eine begrenzte Kapazität verfügt und Bayern München ein Gegner mit hoher Nachfrage ist, schwanken die Preise auf dem Zweitmarkt, etwa bei StubHub, je nach Marktnachfrage.
    • Weiterverkaufstickets beginnen in der Regel bei etwa 730 £ bis 980 £+ (850 € bis 1.150 €+) für Plätze der Einstiegskategorie, wobei Premium- und Längsseitensitze oft deutlich höher gelistet sind.

Elversberg gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Elversberg gegen Bayern München

Elversberg geht mit einer starken jüngsten Bilanz in die Partie und gewann vier der letzten fünf Spiele. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg gegen den MSV Duisburg im DFB-Pokal am 22. August. Zudem schlug das Team in der Vorbereitung Lorient mit 4:1 und Straßburg mit 5:2, wobei die einzigen verlorenen Punkte aus einem 1:1 gegen Mallorca stammten. In diesen fünf Spielen erzielte Elversberg 11 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Die letzten fünf Spiele von Bayern München brachten fünf Siege aus fünf Partien. Das jüngste davon war der 2:1-Sieg im Supercup gegen Borussia Dortmund am 22. August. Zudem gewann das Team in der Vorbereitung mit 3:1 gegen RB Leipzig und mit 4:2 gegen den FC Heidenheim. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 12 Tore und kassierte fünf, blieb dabei zwar ohne Weiße Weste, holte aber in jeder Partie die maximale Punktzahl.

ELV

ELV - Form

NEC
S0-1
STR
S5-2
MLL
U1-1
LOR
S4-1
DUI
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCB

FCB - Form

JEJ
S2-1
AVL
S2-1
RBL
S3-1
HDH
S2-4
BVB
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Elversberg gegen Bayern München: Direkter Vergleich zuletzt

Für die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen Elversberg und Bayern München liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor. Diese Partie könnte ein seltenes oder sogar das erste Duell der beiden Klubs auf diesem Niveau sein, weitere historische Einordnung wird ergänzt, sobald Daten verfügbar sind.

Elversberg gegen Bayern München: Tabelle

In der Bundesliga liegt Elversberg aktuell auf Rang sieben, während Bayern München in der frühen Phase der Saison auf dem dritten Platz steht.

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110041+33
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100114-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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