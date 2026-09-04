So bekommt man Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Freiburg: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Bundesliga-Duelle in Hessen stehen immer für hohe Intensität und leidenschaftliche Unterstützung, und ihr könnt live im Deutsche Bank Park dabei sein, wenn Eintracht Frankfurt auf den SC Freiburg aus dem Schwarzwald trifft.

Die treuen Eintracht-Anhänger werden am Samstag, 19. September 2026, mit voller Stimme auf den Rängen stehen und hoffen, dass die Mannschaft von Dino Toppmöller früh in der Bundesliga-Saison 2026/27 drei wichtige Punkte holt.

GOAL liefert euch alles, was ihr zum Kauf von Tickets für Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg wissen müsst, darunter Preise für die Bundesliga-Saison 2026/27, Informationen zum Spiel im Deutsche Bank Park, Anstoßzeiten und offizielle Buchungsdetails.

Wann ist der Anstoß bei Eintracht Frankfurt gegen Freiburg in der Bundesliga?

Eintracht Frankfurt gegen Freiburg wird im Deutsche Bank Park angepfiffen. Die Partie ist Teil der Bundesliga-Saison 2026/27. Informiert euch in euren lokalen Programmen über die bestätigte Anstoßzeit in eurer Region.

Bundesliga - Spielwoche 4 19. Sept. 2026 - 09:30 Deutsche Bank Park

So kauft ihr Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg

Für Bundesliga-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von regulären Sitzplätzen bis hin zum Zugang zu exklusiven VIP-Lounges. Der Verkauf läuft über die offiziellen Ticketportale der Klubs oder verifizierte sekundäre Ticketmarktplätze.

Wegen der großen heimischen Nachfrage im Deutsche Bank Park erfolgt die Ticketfreigabe in strukturierten Phasen:

Dauerkarteninhaber von Eintracht Frankfurt ( Dauerkarte ): Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre festen Plätze für alle nationalen Ligaspiele während der gesamten Saison.

Offizieller Mitgliedervorverkauf ( Mitglieder ): Vorrangigen Zugang zu den verbleibenden Tickets in den Heimblöcken erhalten registrierte Vereinsmitglieder von Eintracht Frankfurt in einem exklusiven Vorverkaufsfenster.

Freier Verkauf ( Freier Verkauf ): Wenn nach dem Mitgliedervorverkauf noch Plätze verfügbar sind, wird der Ticketzugang über Frankfurts offizielles Ticketportal für die Allgemeinheit geöffnet. Beliebte Wochenendspiele sind allerdings regelmäßig schon in der Mitgliederphase ausverkauft.

Offizieller Wiederverkauf & sekundäre Plattformen: Fans können verifizierte zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs ( Börse ) kaufen. Alternativ können sich Anhänger verifizierte Tickets über sekundäre Ticketmarktplätze wie LiveFootballTickets sichern.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele im Deutsche Bank Park variieren je nach Sitzplatzlage, Spielkategorie und Ticketklassifizierung:

Steh- oder Sitzplatz: Stehplatzkarten in der berühmten Nordwestkurve sind der günstigste Einstieg, in der Regel 15 € bis 22 € zum Nennwert, während zentrale Plätze auf den Längsseiten teurer sind.

Mitgliederpreise: Registrierte Eintracht-Mitglieder erhalten in den offiziellen Vorverkaufsphasen vergünstigte Ticketoptionen in ausgewählten Bereichen mit freier Platzwahl.

Sitzplatzlage: Die Haupttribüne und die Gegentribüne ( Haupttribüne und Gegentribüne ) bieten erstklassige zentrale Sicht zu höheren Preisen, während die oberen Ränge und die Hintertortribünen ( Ostkurve und Nordwestkurve ) günstigere Plätze bieten.

Digitale Mobile-Tickets: Der Stadioneinlass wird digital abgewickelt. Zuschauer erhalten digitale Mobile-Pässe oder PDF-Tickets zum Selbstausdrucken, die an den Eingängen des Stadions vorgezeigt werden müssen.

Preise und Verfügbarkeit für Auswärtstickets

Bei Bundesliga-Spielen im Deutsche Bank Park werden den mitreisenden Anhängern des SC Freiburg Sitz- und Stehplätze im ausgewiesenen Auswärtsbereich zugeteilt (Ostkurve - Blöcke 20 & 21).

Im Einklang mit der deutschen Fankultur und den Preisregelungen der Bundesliga bleiben Auswärtstickets strikt erschwinglich. Stehplatzkarten im Auswärtsblock kosten in der Regel etwa 15 € bis 20 €, während Sitzplatzkarten für den Auswärtsbereich zwischen 30 € und 45 € liegen.

Um Tickets für den offiziellen Auswärtsbereich zu kaufen, müssen reisende Anhänger registrierte Mitglieder oder offizielle Dauerkarteninhaber des SC Freiburg sein. Die Zuteilung für den Auswärtsbereich wird vollständig über den offiziellen Fanservice des SC Freiburg abgewickelt und ist für berechtigte Anhänger regelmäßig ausverkauft.

Eintracht Frankfurt gegen Freiburg in der Bundesliga: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Eintracht Frankfurt und Freiburg

Eintracht Frankfurt hat wettbewerbsübergreifend zuletzt eine durchwachsene Bilanz vorzuweisen und aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Das jüngste Ergebnis war ein 3:3 bei Union Berlin in der Bundesliga am 29. August. Das herausragende Resultat in dieser Phase war ein 11:0 im DFB-Pokal gegen den SC St. Toenis, dem jedoch eine 0:7-Niederlage in der Saisonvorbereitung gegen Brentford gegenüberstand. Frankfurt erzielte in diesen fünf Spielen 21 Tore, kassierte aber 17 Gegentreffer, wobei der Großteil davon auf das Ergebnis gegen Brentford entfiel.

Freiburg hat die vergangenen fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen und gehört damit aktuell zu den formstärksten Teams in Deutschland. Das jüngste Resultat war ein überzeugender 4:1-Bundesligasieg gegen Werder Bremen am 30. August. Außerdem gab es in der Qualifikation zur Conference League zwei Siege in Folge gegen Motherwell sowie ein 5:1 gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal. Freiburg erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. In drei Partien blieb das Team ohne Gegentor.

Eintracht Frankfurt gegen Freiburg: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 1. März 2026 statt, als Eintracht Frankfurt Freiburg im Deutsche Bank Park in der Bundesliga mit 2:0 besiegte. Zuvor trennten sich die Teams im Oktober 2025 in Freiburg 2:2. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Frankfurt mit drei Siegen gegenüber einem von Freiburg die Nase vorn, dazu kommt ein Unentschieden. In diesem Zeitraum erzielte Frankfurt 12 Tore, Freiburg kam auf acht.

Eintracht Frankfurt gegen Freiburg: Tabelle

In der Bundesliga-Tabelle liegt Freiburg derzeit auf Platz zwei, während Eintracht Frankfurt Achter ist.