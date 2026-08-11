Nach den Ergebnissen der Hinspiele entscheiden die Rückspiele am 18. und 19. März darüber, welche acht Teams auf dem Weg ins Finale in Istanbul im Rennen bleiben.

Verpasst nicht die Chance, Teil des Dramas in der UEFA Europa League zu sein. GOAL zeigt euch, wo ihr Tickets kaufen könnt und was euch erwartet.

Welche Teams spielen in der Europa League?

In der UEFA Europa League 2026/27 treten 36 Teams in einem einheitlichen Ligaphasen-Format an.

Zwölf Klubs haben sich über Pokalsiege im nationalen Wettbewerb und hohe Platzierungen in Europas Topligen direkt qualifiziert:

England (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Spanien (La Liga): Celta Vigo, Real Sociedad

Deutschland (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Italien (Serie A): AC Mailand, Juventus

Frankreich (Ligue 1): Olympique Marseille, Stade Rennais

Niederlande (Eredivisie): AZ Alkmaar

Die verbleibenden 24 Plätze in der Ligaphase mit 36 Teams werden wie folgt vergeben:

Titelträger der UEFA Conference League: Automatischer Startplatz in der Ligaphase.

Qualifikations- und Play-off-Runden (12 Teams): Klubs, die sich durch die Sommer-Qualifikation spielen, darunter Mannschaften wie Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg und Ferencváros.

Transfers aus den Champions-League-Play-offs (11 Teams): Klubs, die nach den letzten Qualifikationsrunden der UEFA Champions League in die Europa League wechseln.

Wie sieht der Spielplan der UEFA Europa League 2026/27 aus?

Die Qualifikationsrunden der Europa League in dieser Saison begannen im Juli 2026 und erstrecken sich über fast elf Monate bis zum großen Finale in Frankfurt am 26. Mai 2027:

Ligaphase: 16. September 2026 bis 28. Januar 2027

Play-offs der K.-o.-Phase: 18. und 25. Februar 2027

Achtelfinale: 11. und 18. März 2027

Viertelfinale: 8. und 15. April 2027

Halbfinale: 29. April und 6. Mai 2027

Finale: 26. Mai 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Deutschland)

Wie kann man Tickets für Spiele der UEFA Europa League kaufen?

Abgesehen vom Finale der UEFA Europa League, bei dem neutrale Tickets über ein offizielles UEFA-Losverfahren vergeben werden, werden Tickets für einzelne Spiele direkt von den teilnehmenden Klubs verkauft.

Fans sollten das offizielle Ticketportal des gastgebenden Klubs für das Spiel besuchen, das sie sehen möchten. Bei Topspielen ist oft eine offizielle Klubmitgliedschaft erforderlich, um Zugang zu den ersten Ticketkontingenten zu erhalten.

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplätze wie StubHub Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsoptionen.

Wie viel kosten Tickets für Spiele der UEFA Europa League?

Der Preis für Tickets der UEFA Europa League variiert je nach mehreren Faktoren, darunter die Wettbewerbsrunde, das Profil der beteiligten Klubs und die Sitzplatzkategorie.

Reguläre Tickets zum Nennwert für Spiele der Ligaphase beginnen in der Regel bei 30 € bis 60 €, während hochkarätige K.-o.-Duelle und Topbegegnungen höhere Preise erzielen..

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