So bekommt man Tickets für die UEFA Europa League 2026/27: Bestätigter Spielplan, Informationen zu den Teams und mehr

Nach den Ergebnissen der Hinspiele werden die Rückspiele am 18. und 19. März entscheiden, welche acht Teams auf dem Weg ins Finale in Istanbul im Rennen bleiben.

Verpasst nicht die Chance, Teil der Dramatik in der UEFA Europa League zu sein. GOAL zeigt euch, wo ihr Tickets kaufen könnt und was euch erwartet.

Welche Teams spielen in der Europa League?

In der UEFA Europa League 2026/27 treten 36 Teams in einem einheitlichen Ligaphasen-Format gegeneinander an.

Zwölf Klubs haben sich über nationale Pokalsiege und hohe Liga-Platzierungen in Europas Topligen direkt qualifiziert:

England (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Spanien (La Liga): Celta Vigo, Real Sociedad

Deutschland (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Italien (Serie A): AC Mailand, Juventus

Frankreich (Ligue 1): Olympique Marseille, Stade Rennais

Niederlande (Eredivisie): AZ Alkmaar

Die verbleibenden 24 Plätze in der Ligaphase mit 36 Teams werden wie folgt vergeben:

Titelträger der UEFA Conference League: Automatischer Startplatz in der Ligaphase.

Qualifikations- und Play-off-Runden (12 Teams): Klubs, die sich über die Sommer-Qualifikation durchsetzen, darunter Teams wie Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg und Ferencváros.

Transfers aus den Champions-League-Play-offs (11 Teams): Klubs, die nach den finalen Qualifikationsrunden der UEFA Champions League in die Europa League wechseln.

Wie sieht der Spielplan der UEFA Europa League 2026/27 aus?

Die Qualifikationsrunden der Europa League dieser Saison begannen im Juli 2026 und erstrecken sich über fast elf Monate bis zum Endspiel in Frankfurt am 26. Mai 2027:

Ligaphase: 16. September 2026 bis 28. Januar 2027

Play-offs der K.-o.-Phase: 18. und 25. Februar 2027

Achtelfinale: 11. und 18. März 2027

Viertelfinale: 8. und 15. April 2027

Halbfinale: 29. April und 6. Mai 2027

Finale: 26. Mai 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Deutschland)

Wie kann man Tickets für Spiele der UEFA Europa League kaufen?

Abgesehen vom Finale der UEFA Europa League, bei dem neutrale Tickets über eine offizielle UEFA-Auslosung vergeben werden, werden Tickets für einzelne Spiele direkt von den teilnehmenden Klubs verkauft.

Fans sollten das offizielle Ticketportal des Heimklubs für die Partie besuchen, die sie sehen möchten. Bei hochkarätigen Begegnungen ist häufig eine offizielle Klubmitgliedschaft erforderlich, um Zugang zu den ersten Ticketkontingenten zu erhalten.

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplätze wie StubHub Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsoptionen.

Wie viel kosten Tickets für Spiele der UEFA Europa League?

Der Preis für Tickets der UEFA Europa League variiert je nach mehreren Faktoren, darunter die Wettbewerbsrunde, das Profil der beteiligten Klubs und die Sitzplatzkategorie.

Primäre Tickets zum Nennwert für Spiele der Ligaphase beginnen in der Regel bei 30 € bis 60 €, während hochkarätige K.-o.-Duelle und Topspiele höhere Preise erzielen.