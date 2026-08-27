Die Jagd nach Europas größtem Preis im Klubfußball kehrt in der UEFA-Champions-League-Saison 2026/27 zurück. Europas Eliteklubs kämpfen in der erweiterten Ligaphase mit 36 Teams, und jeder Spieltag verspricht Weltklasse-Drama auf dem Weg zum Champions-League-Finale im Estadio Metropolitano in Madrid am 5. Juni 2027.

Das Hauptereignis beginnt mit der offiziellen Auslosung der Ligaphase am Donnerstag, 27. August 2026, live im Grimaldi Forum in Monaco (18:00 Uhr MESZ / 17:00 Uhr BST).

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der zwei Titel in Folge gewonnen hat, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in den Wettbewerb und ist in Topf 1 gemeinsam mit Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool und Barcelona vertreten.

Was ist die Auslosung der Champions-League-Phase?

Bei der Auslosung der Ligaphase werden alle 36 qualifizierten Klubs mithilfe von UEFAs hybridem automatisierten Auslosungssystem zu einem Spielplan mit acht Partien zusammengestellt.

Die Töpfe : Alle 36 Klubs werden auf Basis ihres UEFA-Klubkoeffizienten der vergangenen fünf Jahre in vier Setztöpfe mit jeweils neun Teams eingeteilt.

: Alle 36 Klubs werden auf Basis ihres UEFA-Klubkoeffizienten der vergangenen fünf Jahre in vier Setztöpfe mit jeweils neun Teams eingeteilt. Die Auslosung : Aus Topf 1 wird eine Kugel gezogen, um ein Team zu bestimmen, und eine spezialisierte Software erzeugt sofort dessen acht Gegner, zwei aus Topf 1, zwei aus Topf 2, zwei aus Topf 3 und zwei aus Topf 4.

: Aus Topf 1 wird eine Kugel gezogen, um ein Team zu bestimmen, und eine spezialisierte Software erzeugt sofort dessen acht Gegner, zwei aus Topf 1, zwei aus Topf 2, zwei aus Topf 3 und zwei aus Topf 4. Jeder Klub bestreitet vier Heim- und vier Auswärtsspiele und trifft aus jedem der vier Töpfe auf einen Gegner zu Hause und einen auswärts.

Wichtige Einschränkungen bei der Auslosung: Klubs dürfen nicht auf Teams aus ihrer eigenen nationalen Liga treffen und auch nicht auf mehr als zwei Gegner aus einem einzelnen ausländischen Verband.

Klubs dürfen nicht auf Teams aus ihrer eigenen nationalen Liga treffen und auch nicht auf mehr als zwei Gegner aus einem einzelnen ausländischen Verband. Veröffentlichung des Spielplans: Die genauen Spieltermine und Anstoßzeiten für alle Partien der Ligaphase werden von der UEFA nach der Auslosung bekanntgegeben.

Welche Teams haben sich für die Champions League 2026/27 qualifiziert?

Topf Qualifizierte Klubs Topf 1 Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Topf 2 Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brügge, Real Betis, PSV Eindhoven Topf 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Schachtar Donezk, Galatasaray Topf 4 Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Wann findet das UEFA-Champions-League-Finale 2027 statt?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sa., 5. Juni 2027 UEFA-Champions-League-Finale (18:00 Uhr MESZ) Estadio Metropolitano, Madrid Tickets

Wie kann man UEFA-Champions-League-Tickets kaufen?

Die Nachfrage nach Spielen der UEFA Champions League ist während des gesamten Wettbewerbs außergewöhnlich hoch, besonders in der K.-o.-Phase und vor dem Finale in Madrid.

Ticketportale der Klubs: Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase sollten Tickets direkt über den offiziellen Mitgliedervorverkauf und Losfenster der Klubs gekauft werden.

Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.-o.-Phase sollten Tickets direkt über den offiziellen Mitgliedervorverkauf und Losfenster der Klubs gekauft werden. Offizielle öffentliche UEFA-Verlosung: Für neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano kann man sich ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA bewerben.

Für neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano kann man sich ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA bewerben. UEFA-Weiterverkaufsplattform: Die einzige offizielle Plattform zum Nennwertkauf für Tickets, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, nachdem die Erstkontingente ausverkauft sind.

Die einzige offizielle Plattform zum Nennwertkauf für Tickets, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, nachdem die Erstkontingente ausverkauft sind. Offizielle Hospitality: Premium-Pakete mit garantiertem Sitzplatz, Verpflegung und Zugang zu Lounges sind über das offizielle Hospitality-Portal der UEFA erhältlich.

Premium-Pakete mit garantiertem Sitzplatz, Verpflegung und Zugang zu Lounges sind über das offizielle Hospitality-Portal der UEFA erhältlich. Sekundärmarktplätze: Für Spieltage mit hoher Nachfrage oder kurzfristige Käufe bieten Sekundärplattformen wie StubHub verifizierte Optionen auf dem Zweitmarkt.

Wer hat die Champions League zuvor gewonnen?