So bekommt man Tickets für die UEFA Champions League 2026/27: Informationen zur Auslosung, qualifizierte Teams, Ticketpreise und mehr

Die Jagd nach Europas wertvollstem Fußballtitel kehrt in der UEFA-Champions-League-Saison 2026/27 zurück. Mit Europas Eliteklubs, die in der erweiterten einheitlichen Ligaphase mit 36 Teams gegeneinander antreten, verspricht jeder Spieltag Weltklasse-Drama auf dem Weg zum Champions-League-Finale im Estadio Metropolitano in Madrid am 5. Juni 2027.

Nach der offiziellen Auslosung der Ligaphase am Donnerstag, 27. August 2026, die im Grimaldi Forum in Monaco stattfand, kennen alle 36 teilnehmenden Teams ihre acht Gegner für die erste Phase des Wettbewerbs.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der den Wettbewerb zweimal in Folge gewonnen hat, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in die neue Saison und befindet sich in Topf 1 zusammen mit Schwergewichten wie Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool und Barcelona.

Spielplan & Kalender der UEFA Champions League 2026/27

Nach der Auslosung wurde jedem Klub acht Gegner zugelost, vier zu Hause und vier auswärts, verteilt auf vier Töpfe. Die UEFA legt den Kalender der Ligaphase so an, dass er von September 2026 bis Ende Januar 2027 läuft.

Spielplan der Ligaphase

1. Spieltag: 8.–10. September 2026

2. Spieltag: 13.–14. Oktober 2026

3. Spieltag: 20.–21. Oktober 2026

4. Spieltag: 3.–4. November 2026

5. Spieltag: 24.–25. November 2026

6. Spieltag: 8.–9. Dezember 2026

7. Spieltag: 19.–20. Januar 2027

8. Spieltag: 27. Januar 2027 (Alle 18 Spiele des letzten Spieltags finden gleichzeitig statt)

Wie funktioniert die Ansetzung der Champions-League-Spiele?

Jeder Klub spielt gegen zwei Gegner aus Topf 1, zwei aus Topf 2, zwei aus Topf 3 und zwei aus Topf 4, wobei aus jedem Topf je ein Team zu Hause und ein Team auswärts gespielt wird.

Während alle acht Gegnerpaarungen während der Auslosung festgelegt werden, werden die genaue chronologische Reihenfolge der Spiele, die exakten Spieltermine und die Anstoßzeiten (18:45 Uhr MEZ und 21:00 Uhr MEZ) kurz nach der Auslosung von der UEFA finalisiert und veröffentlicht, um Konflikte bei der Stadion- und Stadtplanung zu vermeiden und den Anforderungen der TV-Auswahl gerecht zu werden.

Wann sind die K.o.-Spiele der Champions League 2026/27?

K.o.-Playoffs (Plätze 9 bis 24): 16.–17. Februar & 23.–24. Februar 2027

Achtelfinale: 9.–10. März & 16.–17. März 2027

Viertelfinale: 6.–7. April & 13.–14. April 2027

Halbfinale: 27.–28. April & 4.–5. Mai 2027

Finale: Samstag, 5. Juni 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

Welche Teams haben sich für die Champions League 2026/27 qualifiziert?

Topf Qualifizierte Klubs Topf 1 Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid Topf 2 Borussia Dortmund, AS Rom, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Topf 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Topf 4 Slavia Prag, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athen, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Wann ist das UEFA-Champions-League-Finale 2027?

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sa., 5. Juni 2027 UEFA-Champions-League-Finale (18:00 Uhr MEZ) Estadio Metropolitano, Madrid Tickets

Wie kann man UEFA-Champions-League-Tickets kaufen?

Die Nachfrage nach Spielen der UEFA Champions League ist während des gesamten Wettbewerbs außergewöhnlich hoch, besonders in der K.o.-Phase und beim Finale in Madrid.

Ticketportale der Klubs: Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.o.-Runde sollte direkt über die offiziellen Mitgliederverkäufe und Losverfahren der Klubs gekauft werden.

Für reguläre Spiele der Ligaphase und Heimspiele in der K.o.-Runde sollte direkt über die offiziellen Mitgliederverkäufe und Losverfahren der Klubs gekauft werden. Offizielles öffentliches UEFA-Losverfahren: Neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden.

Neutrale Tickets für das Finale im Estadio Metropolitano können ab März 2027 über das offizielle Portal der UEFA beantragt werden. UEFA-Resale-Plattform: Die einzige offizielle Plattform zum Nennwert, um Tickets zu kaufen, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die ursprünglichen Kontingente ausverkauft sind.

Die einzige offizielle Plattform zum Nennwert, um Tickets zu kaufen, die von anderen Fans zurückgegeben wurden, sobald die ursprünglichen Kontingente ausverkauft sind. Sekundärmarktplätze: Für stark nachgefragte oder kurzfristige Spieltage bieten Sekundärplattformen wie StubHub Optionen auf dem Zweitmarkt.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets?

Primärtickets, die direkt über offizielle Mitgliederverkäufe der Klubs oder öffentliche UEFA-Losverfahren gekauft werden, bieten feste Preise zum Nennwert

Turnierphase / Kategorie Sitzplatzkontingent Offizielle Nennwertspanne Ligaphase Freie Platzwahl 35 € – 150 € (30 £ – 130 £) K.o.-Phase (Achtelfinale bis Halbfinale) Freie Platzwahl 50 € – 350 € (45 £ – 300 £) Finale: Fans First Reserviert für die speziell vorgesehenen Anhänger der Finalisten 70 € – 82 € (~60 £ / 80–100 $) Finale: Kategorie 3 Obere Ränge hinter den Toren / Ecken 180 € – 210 € (~150 £ / 210 $) Finale: Kategorie 2 Obere/mittlere Haupttribünen & Ecken 560 € – 650 € (~480 £ / 700–760 $) Finale: Kategorie 1 Topplätze an der Seitenlinie & untere Haupttribünen 820 € – 950 € (~700 £ / 1.100 $)

Preise auf dem Sekundärmarkt & für Resale-Tickets

Die Preise auf Ticketmarktplätzen von Drittanbietern schwanken je nach Popularität des Gegners, Dringlichkeit der Partie und Stadionkapazität:

Ligaphase: Standardspiele beginnen in der Regel bei 55 bis 300 $+, während Topspiele, zum Beispiel Real Madrid gegen Barcelona oder Liverpool gegen PSG, über 600 bis 1.000 $+ kosten können.

Viertelfinale & Halbfinale: Stark nachgefragte K.o.-Duelle beginnen üblicherweise bei etwa 150 £ bis 375 £+ (200 bis 500 $+) und liegen im Schnitt bei 500 £ bis 800 £+.

Finale: Wiederverkaufspreise für das Champions-League-Finale beginnen bei etwa 1.350 bis 2.500 $+ für Sitze der Kategorien 3/4 und können für zentrale Premiumplätze auf 5.000 bis 13.000 $+ steigen.

Wer hat die Champions League zuvor gewonnen?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis Austragungsort 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 i.E.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter Mailand 5-0 Allianz Arena (München) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley-Stadion (London) 2023 Manchester City Inter Mailand 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern München Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lissabon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (i.E.) San Siro (Mailand)

Das Hauptereignis beginnt mit der offiziellen Auslosung der Ligaphase am Donnerstag, 27. August 2026, die live im Grimaldi Forum in Monaco stattfindet (18:00 Uhr MEZ / 17:00 Uhr BST).

Titelverteidiger Paris Saint-Germain, der den Wettbewerb zweimal in Folge gewonnen hat, geht mit einer Zielscheibe auf dem Rücken in die neue Saison und befindet sich in Topf 1 neben Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool und Barcelona.