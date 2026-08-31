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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So bekommt man Tickets für die Premier League 2026/27: Spieltag-3-Partien, Arsenal gegen Chelsea, Everton gegen Manchester United und mehr

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Alles, was du über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen musst

Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und Tempo weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger nach dem, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden garantiert eine harte Herausforderung darstellen.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Bevorstehende Premier-League-Spiele des 3. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 4. Sep., 20:00Ipswich Town gegen LiverpoolTickets
Sa., 5. Sep., 12:30Newcastle United gegen BournemouthTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Brentford gegen SunderlandTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Brighton & Hove Albion gegen Leeds UnitedTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Fulham gegen Crystal PalaceTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Manchester City gegen Coventry CityTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Nottingham Forest gegen Tottenham HotspurTickets
Sa., 5. Sep., 15:00Hull City gegen Aston VillaTickets
So., 6. Sep., 14:00Everton gegen Manchester UnitedTickets
So., 6. Sep., 16:30Arsenal gegen ChelseaTickets

Bevorstehende Premier-League-Spiele des 4. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Aston Villa gegen Nottingham ForestTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Bournemouth gegen BrentfordTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Chelsea gegen Hull CityTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Crystal Palace gegen Ipswich TownTickets
Sa., 12. Sep., 15:00Liverpool gegen FulhamTickets
Sa., 12. Sep., 17:30Tottenham Hotspur gegen EvertonTickets
Sa., 12. Sep., 20:00Sunderland gegen ArsenalTickets
So., 13. Sep., 14:00Coventry City gegen Brighton & Hove AlbionTickets
So., 13. Sep., 16:30Manchester United gegen Manchester CityTickets
Mo., 14. Sep., 20:00Leeds United gegen Newcastle UnitedTickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

  1. Zuerst an Dauerkarteninhaber.
  2. Dann an Fans, die zuvor Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft sind.
  3. Schließlich an die Öffentlichkeit im allgemeinen Verkaufszeitraum.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Erwachsene, Jugendliche, Studenten und Senioren. Diese Kategorien unterscheiden sich jedoch von Team zu Team.

Darüber hinaus macht auch der Sitzplatz einen großen Unterschied. Sitzposition und Tribünenlage beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premiumsicht häufig auch Premiumpreise bedeutet. Einige Klubs ordnen Spiele außerdem in Kategorien ein. So können Partien gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist zu beachten, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.

Nachfolgend hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/27, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionTicketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene)Dauerkarten-PreisspanneTickets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen langjährige Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre reichen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelanger Treue bedarf, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht hervor, weil dort derzeit noch eine Reihe von Dauerkarten verfügbar ist, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen ist eine Mitgliedschaft empfehlenswert oder erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für stark nachgefragte Spiele oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Klubmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften)
  3. Allgemeiner Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, an reguläre Spieltickets zu kommen, da Möglichkeiten im allgemeinen Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente vorhanden sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen erheblich und ist oft der verlässlichste Weg, sich Plätze zu sichern.

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