Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und Tempo weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger nach dem, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden garantiert eine harte Herausforderung darstellen.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Bevorstehende Premier-League-Spiele des 3. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 4. Sep., 20:00 Ipswich Town gegen Liverpool Tickets Sa., 5. Sep., 12:30 Newcastle United gegen Bournemouth Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Brentford gegen Sunderland Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Brighton & Hove Albion gegen Leeds United Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Fulham gegen Crystal Palace Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Manchester City gegen Coventry City Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Hull City gegen Aston Villa Tickets So., 6. Sep., 14:00 Everton gegen Manchester United Tickets So., 6. Sep., 16:30 Arsenal gegen Chelsea Tickets

Bevorstehende Premier-League-Spiele des 4. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Aston Villa gegen Nottingham Forest Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Bournemouth gegen Brentford Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Chelsea gegen Hull City Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Crystal Palace gegen Ipswich Town Tickets Sa., 12. Sep., 15:00 Liverpool gegen Fulham Tickets Sa., 12. Sep., 17:30 Tottenham Hotspur gegen Everton Tickets Sa., 12. Sep., 20:00 Sunderland gegen Arsenal Tickets So., 13. Sep., 14:00 Coventry City gegen Brighton & Hove Albion Tickets So., 13. Sep., 16:30 Manchester United gegen Manchester City Tickets Mo., 14. Sep., 20:00 Leeds United gegen Newcastle United Tickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Dann an Fans, die zuvor Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft sind. Schließlich an die Öffentlichkeit im allgemeinen Verkaufszeitraum.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Erwachsene, Jugendliche, Studenten und Senioren. Diese Kategorien unterscheiden sich jedoch von Team zu Team.

Darüber hinaus macht auch der Sitzplatz einen großen Unterschied. Sitzposition und Tribünenlage beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premiumsicht häufig auch Premiumpreise bedeutet. Einige Klubs ordnen Spiele außerdem in Kategorien ein. So können Partien gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist zu beachten, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.

Nachfolgend hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/27, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham führen langjährige Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre reichen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelanger Treue bedarf, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht hervor, weil dort derzeit noch eine Reihe von Dauerkarten verfügbar ist, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen ist eine Mitgliedschaft empfehlenswert oder erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für stark nachgefragte Spiele oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften) Allgemeiner Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, an reguläre Spieltickets zu kommen, da Möglichkeiten im allgemeinen Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente vorhanden sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen erheblich und ist oft der verlässlichste Weg, sich Plätze zu sichern.