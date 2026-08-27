Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger bei der Aussicht auf das, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden den Gunners mit Sicherheit einen harten Kampf liefern.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Premier-League-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 28. Aug., 20:00 Uhr Crystal Palace gegen Manchester City Tickets Sa., 29. Aug., 12:30 Uhr Liverpool gegen Nottingham Forest Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Uhr Bournemouth gegen Everton Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Uhr Coventry City gegen Hull City Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Uhr Tottenham Hotspur gegen Newcastle United Tickets So., 30. Aug., 14:00 Uhr Chelsea gegen Brighton & Hove Albion Tickets So., 30. Aug., 14:00 Uhr Leeds United gegen Brentford Tickets So., 30. Aug., 14:00 Uhr Sunderland gegen Fulham Tickets So., 30. Aug., 16:30 Uhr Manchester United gegen Ipswich Town Tickets Mo., 31. Aug., 20:00 Uhr Aston Villa gegen Arsenal Tickets

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich sind.

Topklubs im britischen Fußball teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

Zunächst an Dauerkarteninhaber. Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden. Schließlich an die Öffentlichkeit während der allgemeinen Verkaufsphase.

Wenn ihr über die offiziellen Kanäle der Vereine keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Sekundärmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studierende und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Team zu Team.

Dazu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzposition und Blocklage beeinflussen den Preis erheblich, wobei bessere Sicht oft auch deutlich mehr kostet. Einige Klubs ordnen Partien zudem in Kategorien ein. So können etwa Topspiele gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist zu beachten, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Preisspanne für Tickets (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham arbeiten mit langjährigen Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre hinausreichen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während man bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue braucht, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham hebt sich dadurch ab, dass aktuell noch eine Reihe von Dauerkarten verfügbar ist, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, besonders für Spiele mit hoher Nachfrage oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs nutzen ein gestaffeltes Ticketsystem, das folgende Gruppen bevorzugt:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften) Allgemeiner Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, reguläre Spieltickets zu bekommen, da Chancen im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Kauf von Tickets näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.