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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So bekommt man Tickets für die Premier League 2026/27: Spiele des 2. Spieltags, Aston Villa gegen Arsenal, Tottenham gegen Newcastle und mehr

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Alles, was ihr über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen müsst

Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger bei der Aussicht auf das, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden den Gunners mit Sicherheit einen harten Kampf liefern.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Kommende Premier-League-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 28. Aug., 20:00 UhrCrystal Palace gegen Manchester CityTickets
Sa., 29. Aug., 12:30 UhrLiverpool gegen Nottingham ForestTickets
Sa., 29. Aug., 15:00 UhrBournemouth gegen EvertonTickets
Sa., 29. Aug., 15:00 UhrCoventry City gegen Hull CityTickets
Sa., 29. Aug., 17:30 UhrTottenham Hotspur gegen Newcastle UnitedTickets
So., 30. Aug., 14:00 UhrChelsea gegen Brighton & Hove AlbionTickets
So., 30. Aug., 14:00 UhrLeeds United gegen BrentfordTickets
So., 30. Aug., 14:00 UhrSunderland gegen FulhamTickets
So., 30. Aug., 16:30 UhrManchester United gegen Ipswich TownTickets
Mo., 31. Aug., 20:00 UhrAston Villa gegen ArsenalTickets

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich sind.

Topklubs im britischen Fußball teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

  1. Zunächst an Dauerkarteninhaber.
  2. Dann an diejenigen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
  3. Schließlich an die Öffentlichkeit während der allgemeinen Verkaufsphase.

Wenn ihr über die offiziellen Kanäle der Vereine keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Sekundärmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studierende und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Team zu Team.

Dazu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzposition und Blocklage beeinflussen den Preis erheblich, wobei bessere Sicht oft auch deutlich mehr kostet. Einige Klubs ordnen Partien zudem in Kategorien ein. So können etwa Topspiele gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist zu beachten, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die zu erwartenden Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionPreisspanne für Tickets (Allgemeiner Eintritt für Erwachsene)Dauerkarten-PreisspanneTickets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham arbeiten mit langjährigen Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre hinausreichen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während man bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue braucht, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham hebt sich dadurch ab, dass aktuell noch eine Reihe von Dauerkarten verfügbar ist, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, besonders für Spiele mit hoher Nachfrage oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs nutzen ein gestaffeltes Ticketsystem, das folgende Gruppen bevorzugt:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Klubmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften)
  3. Allgemeiner Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, reguläre Spieltickets zu bekommen, da Chancen im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Kauf von Tickets näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.

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