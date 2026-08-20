So bekommt man Tickets für die NFL London Games 2026: Termine, Ticketpreise und mehr

Die NFL kehrt für drei Regular-Season-Spiele an aufeinanderfolgenden Oktobersonntagen in die Hauptstadt zurück. Im Tottenham Hotspur Stadium finden zwei Partien statt, im Wembley-Stadion die dritte. Die Indianapolis Colts treffen am 4. Oktober auf die Washington Commanders, die Philadelphia Eagles, der amtierende Super-Bowl-Champion, spielen am 11. Oktober gegen die Jacksonville Jaguars, und die Jaguars kehren eine Woche später zurück, um am 18. Oktober im Wembley auf die Houston Texans zu treffen. Es ist ein weiteres prall gefülltes Jahr im Londoner NFL-Kalender, in dem alle drei Duelle echtes Playoff- und Storyline-Gewicht mitbringen.

GOAL hat alles, was Ihr für die Planung Eurer Reise braucht, darunter den kompletten Spielplan, wo Tickets verkauft werden, die aktuelle Preisspanne und wie Ihr den günstigsten Weg in jedes Spiel findet.

Wann finden die NFL London Games 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets So., 4. Okt., 14:30 Uhr Indianapolis Colts gegen Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium, London Tickets So., 11. Okt., 14:30 Uhr Philadelphia Eagles gegen Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium, London Tickets So., 18. Okt., 14:30 Uhr Houston Texans gegen Jacksonville Jaguars Wembley-Stadion, London Tickets

Wo kann man Tickets für die NFL London Games 2026 kaufen?

Tickets für alle drei Spiele werden zunächst über offizielle Kanäle verkauft. Die beiden Partien im Tottenham Hotspur Stadium, Colts gegen Commanders und Eagles gegen Jaguars, werden über die Ticketmaster-gestützte eigene Website der NFL verkauft, für den Kauf ist ein kostenloses NFL-Ticketmaster-Konto erforderlich. Das Wembley-Spiel zwischen den Texans und Jaguars wird separat von den Jaguars über ihre eigene Ticketplattform abgewickelt, mit einem Vorrangsfenster für frühere Wembley-Käufer, bevor der allgemeine Verkauf für alle anderen öffnet. Über diese offiziellen Wege bekommt man Tickets zum Nennwert, und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren für das Spiel Colts gegen Commanders über die offizielle Website noch reguläre Eintrittskarten verfügbar.

Sobald ein Spiel oder eine Sitzplatzkategorie offiziell ausverkauft ist, wenden sich Käufer in der Regel als Nächstes an den Zweitmarkt. StubHub bietet Angebote für alle drei Partien, darunter auch Kategorien beim Eagles-Spiel, deren allgemeiner Verkauf wegen der Nachfrage bereits pausiert wurde. Ein paar Dinge sollte man beim Kauf dort wissen:

Die Preisgestaltung richtet sich nach der Nachfrage, nicht nach dem Nennwert: Weiterverkaufstickets werden von Fans und Vermittlern angeboten, die Plätze weiterverkaufen, die sie nicht mehr benötigen. Deshalb bewegen sich die Preise mit der Nachfrage und liegen in der Regel über dem offiziellen Gesamtpreis, besonders beim Eagles-Spiel.

Käufe sind durch die FanProtect-Garantie von StubHub abgesichert. Das bedeutet, dass Tickets auf ihre Gültigkeit geprüft werden und Käufer eine Rückerstattung erhalten, wenn ein Spiel abgesagt und nicht neu angesetzt wird.

Für Fans, die von außerhalb des Vereinigten Königreichs anreisen, kann der Bezahlvorgang einfacher sein, weil kein separates NFL- oder Jaguars-Ticketkonto nötig ist.

Wenn das offizielle Kontingent vergriffen ist, oder für Fans, die sich lieber nicht durch zwei getrennte Ticketsysteme für Tottenham und Wembley arbeiten möchten, ist der Zweitmarkt die praktische Ausweichlösung und nicht die erste Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für die NFL London Games 2026?

Die Ticketpreise variieren je nach Spiel, Sitzplatzkategorie und Zeitpunkt des Kaufs vor dem Kick-off:

Günstigste offizielle Plätze: Die günstigste Kategorie im Tottenham Hotspur Stadium kostet sowohl für Colts gegen Commanders als auch für Eagles gegen Jaguars 79,13 Pfund, ein ermäßigtes Kinderticket in derselben Kategorie 39,89 Pfund.

Teuerste offizielle Plätze: Die Tickets der höchsten Kategorie kosten 245,65 Pfund für Colts gegen Commanders und 280,65 Pfund für das stärker nachgefragte Duell Eagles gegen Jaguars, was die zusätzliche Anziehungskraft eines amtierenden Super-Bowl-Champions bei einem Gastspiel in London widerspiegelt.

Wembley-Wiederverkaufspreisspanne: Da das Spiel Texans gegen Jaguars separat von den Jaguars verkauft wird, beginnen die Wiederverkaufspreise auf dem freien Markt derzeit bei etwa 85 Pfund für Plätze mit eingeschränkter Sicht und steigen für Premium- und untere Rangbereiche deutlich in den vierstelligen Bereich.

Details zu Vorverkauf und allgemeinem Verkauf unterscheiden sich je nach Spielstätte:

Tottenham allgemeiner Verkauf: begann am Dienstag, 7. Juli 2026, um 12 Uhr, wobei die Preise als Gesamtpreise inklusive aller Gebühren ausgewiesen wurden.

Wembley-Vorrangsfenster: Frühere Wembley-Ticketkäufer, darunter Jaguars-Dauerkarteninhaber in den USA, hatten von Freitag, 15. Mai, bis Donnerstag, 21. Mai 2026, ein exklusives Kaufzeitfenster mit maximal acht Tickets pro Transaktion, bevor die Tickets in den allgemeinen Verkauf gingen.

Alles, was Ihr über die NFL London Games wissen müsst

Die NFL trägt seit 2007 jedes Jahr Regular-Season-Spiele in London aus, damals begann die internationale Serie des Wettbewerbs im Wembley-Stadion. In dieser Zeit war die Hauptstadt Gastgeber für einige der größten Stars der Liga, von Tom Brady und Drew Brees bis Aaron Rodgers, und die Partien sind zu einem festen und äußerst beliebten Bestandteil des britischen Sportkalenders geworden. London ist eine Station in einem wachsenden internationalen Programm, das 2026 auch Spiele in Melbourne, Rio de Janeiro, Paris, Madrid und München umfasst. Damit richtet die NFL nun in einer einzigen Saison rekordverdächtige neun Spiele außerhalb der Vereinigten Staaten aus.

Das London-Programm in diesem Jahr hat zusätzliches Gewicht. Die Philadelphia Eagles kommen als amtierender Super-Bowl-Champion zu Tottenham, um dort auf die Jacksonville Jaguars zu treffen, die eine Woche später ihr zweites London-Spiel des Monats gegen die Houston Texans im Wembley bestreiten, diesmal als designiertes Heimteam. Die Jaguars sind im vergangenen Jahrzehnt zu den häufigsten London-Besuchern der Liga geworden, während Colts und Commanders eine Paarung aus AFC South und NFC East mitbringen, die regelmäßig enge, umkämpfte Football-Spiele hervorbringt. Für 2026 hat die NFL bei ihren internationalen Spielen zudem erstmals eine All-in-Preisgestaltung eingeführt. Das bedeutet, dass der an der Kasse angezeigte Ticketpreis auch der Preis ist, den man bezahlt, ohne zusätzliche Gebühren im letzten Schritt.

Alles, was Ihr über das Tottenham Hotspur Stadium wissen müsst

Das Tottenham Hotspur Stadium wurde 2019 eröffnet und war das erste Stadion der Welt, das eigens dafür gebaut wurde, NFL-Spiele außerhalb der Vereinigten Staaten auszutragen. Sein herausragendes Merkmal ist ein vollständig einfahrbarer Naturrasen, der sich in drei Teile aufspaltet und in rund 25 Minuten unter die riesige South Stand des Stadions geschoben wird, um darunter ein spezielles Kunstrasen-Gridiron freizulegen. So kann die Spielstätte zwischen Premier-League-Fußball und NFL-Action wechseln, ohne eine der beiden Oberflächen zu beeinträchtigen.

Mit einer Kapazität von 62.850 Zuschauern ist das Stadion das größte Vereinsstadion in London, und seine steilen, eng angewinkelten Tribünen sind darauf ausgelegt, die Fans näher ans Geschehen zu bringen als in fast jeder vergleichbaren modernen Arena. Allein die South Stand fasst in einem einzigen Rang rund 17.500 Zuschauer, die größte ihrer Art im Vereinigten Königreich, und schafft damit eine Atmosphäre, die sowohl von gastierenden NFL-Teams als auch von Fans gelobt wurde. Der NFL-Zuschauerrekord des Stadions liegt bei 61.273 und wurde aufgestellt, als die Jacksonville Jaguars dort im Oktober 2023 auf die Buffalo Bills trafen.

Die Anreise zum Stadion ist unkompliziert, da White Hart Lane, Tottenham Hale und Northumberland Park das Stadion am Spieltag alle anfahren. Die Sitzplätze reichen von erschwinglichen Kategorien im Oberrang bis zu Premium-Bereichen im Unterrang und Hospitality-Zonen, sodass Fans mit jedem Budget eine Möglichkeit haben, das Geschehen zu erleben. Da zwei der drei London-Spiele in diesem Jahr hier stattfinden und der Status der Eagles als Super-Bowl-Champion die Nachfrage wahrscheinlich noch weiter antreiben wird, empfiehlt GOAL, die Ticketverfügbarkeit bei StubHub jetzt zu prüfen, um nichts zu verpassen.