So bekommt man Tickets für die Nations League von Spanien: Termine, Ticketpreise und mehr

Spanien geht als amtierender Weltmeister in die UEFA Nations League 2026/27, und die Nachfrage, La Roja live zu sehen, war nach dem Triumph bei der WM 2026 nie größer. In Liga A, Gruppe A3, zusammen mit England, Kroatien und Tschechien gelost, bestreitet Spanien zwischen September und November sechs Partien, während das Team seinen wachsenden Trophäenschrank um den Nations-League-Titel erweitern will.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Spanien-Tickets für die Nations League wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann spielt Spanien in der Nations League?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Samstag, 26. September 2026 - 20:45 Uhr England gegen Spanien Wembley Stadium, London Tickets Dienstag, 29. September 2026 - 20:45 Uhr Spanien gegen Kroatien Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla Tickets Samstag, 3. Oktober 2026 - 20:45 Uhr Spanien gegen Tschechien Carlos Tartiere, Oviedo Tickets Dienstag, 6. Oktober 2026 - 20:45 Uhr Kroatien gegen Spanien Poljud Stadium, Split Tickets Donnerstag, 12. November 2026 - 20:45 Uhr Tschechien gegen Spanien Epet Arena, Prag Tickets Sonntag, 15. November 2026 - 20:45 Uhr Spanien gegen England Riyadh Air Metropolitano, Madrid Tickets

Wo kann man Spanien-Tickets für die Nations League kaufen?

Tickets für Spaniens Heimspiele werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des RFEF angeboten, wobei Mitglieder des Verbandes in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Zwei von Spaniens drei Heimspielen, in Sevilla und Oviedo, sind an der offiziellen Verkaufsstelle bereits ausverkauft.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen über Spaniens Spielplan hinweg, von der Auswärtspartie im Wembley Stadium bis zum Heimfinale im Riyadh Air Metropolitano. Jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie von StubHub abgesichert.

Ein paar Dinge, die Sie über den Ticketkauf für diese Kampagne wissen sollten:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Vorrangsphasen für Mitglieder, sofern noch Kontingente verfügbar sind

Ausverkaufte Spiele – Sevilla und Oviedo sind an der offiziellen Verkaufsstelle vergriffen, wodurch der Zweitmarkt der einzige verbleibende Weg zu einem Sitzplatz ist

Auswärtstickets – die Verfügbarkeit in Wembley, Split und Prag variiert je nach gastgebendem Verband

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der bereits sichtbaren Nachfrage für diese Kampagne wird eine frühzeitige Buchung für jedes verbleibende Spiel dringend empfohlen, insbesondere für das entscheidende November-Duell gegen England.

Wie viel kosten Spanien-Tickets für die Nations League?

Die offiziellen Preise für Spaniens Heimspiele variieren je nach Sitzplatzlage und Stadion, wobei die Ticketkanäle des RFEF das gesamte Angebot von Standard- bis Premiumsitzen zum Nennwert anbieten, solange das Kontingent reicht. Preise für die Spiele in Sevilla und Oviedo sind an der Quelle nicht mehr verfügbar.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist eine grobe Orientierung dazu, was Sie dort erwarten können:

Günstigste Plätze: ab etwa 45 € bis 60 € bei Spielen mit größerem verfügbaren Kontingent, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment: im Allgemeinen 100 € bis 200 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie in Stadien wie dem Riyadh Air Metropolitano

Premiumplätze: ab 300 € aufwärts für die größten Spiele der Gruppe, einschließlich des England-Finales in Madrid

Ausverkaufte Spiele (Sevilla & Oviedo): da kein offizielles Kontingent mehr verfügbar ist, liegen die Wiederverkaufspreise angesichts der hohen Nachfrage deutlich über dem Nennwert

Wie bei jedem Spiel des amtierenden Weltmeisters können sich die Preise schnell verändern. Wenn Sie mit einem festen Budget planen, ist es die sicherere Option, sich so früh wie möglich einen Platz zu sichern.

Alles, was Sie über die Nations League wissen müssen

Die UEFA Nations League 2026/27 ist die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs, und Spanien kehrt in Liga A, die höchste Spielklasse, in Gruppe A3 zusammen mit England, Kroatien und Tschechien zurück. Spanien geht sowohl als amtierender Europa- als auch als Weltmeister in diese Kampagne, was jeder Partie in dieser Gruppe zusätzliches Gewicht verleiht.

Ein paar Dinge, die Sie über die Bedeutung dieser Spiele wissen sollten:

Status als Weltmeister – Spaniens WM-Triumph 2026 hat eine beispiellose Nachfrage nach Länderspieltickets ausgelöst, zwei von drei Heimspielen sind bereits ausverkauft

Eine Neuauflage der EURO 2024 – Spaniens Auftaktspiel gegen England ist eine Neuauflage des Endspiels der EURO 2024, das Spanien gewonnen hat

Auf- und Abstieg stehen je nach Abschlusstabelle der Gruppe zwischen den Ligen auf dem Spiel

Sechs Spiele in einem kompakten Zeitraum – alle Gruppenspiele werden im September, Oktober und November ausgetragen, was den Fans ein kurzes, aber ereignisreiches Zeitfenster gibt, um Spanien live zu erleben

Da Kroatien und Tschechien beide fest entschlossen sind, gegen den Weltmeister für eine Überraschung zu sorgen, verspricht dies eine der am genauesten beobachteten Gruppen der gesamten Nations League zu werden.