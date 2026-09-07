So bekommt man Tickets für die Nations League von Spanien: Termine, Ticketpreise und mehr

Spanien geht als amtierender Weltmeister in die UEFA Nations League 2026/27, und die Nachfrage, La Roja live zu sehen, war nach dem Triumph bei der WM 2026 nie größer. In Liga A, Gruppe A3, zusammen mit England, Kroatien und Tschechien gelost, bestreitet Spanien zwischen September und November sechs Partien, während das Team seinen wachsenden Trophäenschrank um den Nations-League-Titel erweitern will.
Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Spanien-Tickets für die Nations League wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.
Wann spielt Spanien in der Nations League?
Datum & Uhrzeit
Spiel
Ort
Tickets
Samstag, 26. September 2026 - 20:45 Uhr
England gegen Spanien
Wembley Stadium, London
Dienstag, 29. September 2026 - 20:45 Uhr
Spanien gegen Kroatien
Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla
Samstag, 3. Oktober 2026 - 20:45 Uhr
Spanien gegen Tschechien
Carlos Tartiere, Oviedo
Dienstag, 6. Oktober 2026 - 20:45 Uhr
Kroatien gegen Spanien
Poljud Stadium, Split
Donnerstag, 12. November 2026 - 20:45 Uhr
Tschechien gegen Spanien
Epet Arena, Prag
Sonntag, 15. November 2026 - 20:45 Uhr
Spanien gegen England
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Wo kann man Spanien-Tickets für die Nations League kaufen?
Tickets für Spaniens Heimspiele werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des RFEF angeboten, wobei Mitglieder des Verbandes in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Zwei von Spaniens drei Heimspielen, in Sevilla und Oviedo, sind an der offiziellen Verkaufsstelle bereits ausverkauft.
StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen über Spaniens Spielplan hinweg, von der Auswärtspartie im Wembley Stadium bis zum Heimfinale im Riyadh Air Metropolitano. Jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie von StubHub abgesichert.
Ein paar Dinge, die Sie über den Ticketkauf für diese Kampagne wissen sollten:
- Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Vorrangsphasen für Mitglieder, sofern noch Kontingente verfügbar sind
- Ausverkaufte Spiele – Sevilla und Oviedo sind an der offiziellen Verkaufsstelle vergriffen, wodurch der Zweitmarkt der einzige verbleibende Weg zu einem Sitzplatz ist
- Auswärtstickets – die Verfügbarkeit in Wembley, Split und Prag variiert je nach gastgebendem Verband
- Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind
Angesichts der bereits sichtbaren Nachfrage für diese Kampagne wird eine frühzeitige Buchung für jedes verbleibende Spiel dringend empfohlen, insbesondere für das entscheidende November-Duell gegen England.
Wie viel kosten Spanien-Tickets für die Nations League?
Die offiziellen Preise für Spaniens Heimspiele variieren je nach Sitzplatzlage und Stadion, wobei die Ticketkanäle des RFEF das gesamte Angebot von Standard- bis Premiumsitzen zum Nennwert anbieten, solange das Kontingent reicht. Preise für die Spiele in Sevilla und Oviedo sind an der Quelle nicht mehr verfügbar.
StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist eine grobe Orientierung dazu, was Sie dort erwarten können:
- Günstigste Plätze: ab etwa 45 € bis 60 € bei Spielen mit größerem verfügbaren Kontingent, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren
- Plätze im mittleren Preissegment: im Allgemeinen 100 € bis 200 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie in Stadien wie dem Riyadh Air Metropolitano
- Premiumplätze: ab 300 € aufwärts für die größten Spiele der Gruppe, einschließlich des England-Finales in Madrid
- Ausverkaufte Spiele (Sevilla & Oviedo): da kein offizielles Kontingent mehr verfügbar ist, liegen die Wiederverkaufspreise angesichts der hohen Nachfrage deutlich über dem Nennwert
Wie bei jedem Spiel des amtierenden Weltmeisters können sich die Preise schnell verändern. Wenn Sie mit einem festen Budget planen, ist es die sicherere Option, sich so früh wie möglich einen Platz zu sichern.
Alles, was Sie über die Nations League wissen müssen
Die UEFA Nations League 2026/27 ist die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs, und Spanien kehrt in Liga A, die höchste Spielklasse, in Gruppe A3 zusammen mit England, Kroatien und Tschechien zurück. Spanien geht sowohl als amtierender Europa- als auch als Weltmeister in diese Kampagne, was jeder Partie in dieser Gruppe zusätzliches Gewicht verleiht.
Ein paar Dinge, die Sie über die Bedeutung dieser Spiele wissen sollten:
- Status als Weltmeister – Spaniens WM-Triumph 2026 hat eine beispiellose Nachfrage nach Länderspieltickets ausgelöst, zwei von drei Heimspielen sind bereits ausverkauft
- Eine Neuauflage der EURO 2024 – Spaniens Auftaktspiel gegen England ist eine Neuauflage des Endspiels der EURO 2024, das Spanien gewonnen hat
- Auf- und Abstieg stehen je nach Abschlusstabelle der Gruppe zwischen den Ligen auf dem Spiel
- Sechs Spiele in einem kompakten Zeitraum – alle Gruppenspiele werden im September, Oktober und November ausgetragen, was den Fans ein kurzes, aber ereignisreiches Zeitfenster gibt, um Spanien live zu erleben
Da Kroatien und Tschechien beide fest entschlossen sind, gegen den Weltmeister für eine Überraschung zu sorgen, verspricht dies eine der am genauesten beobachteten Gruppen der gesamten Nations League zu werden.