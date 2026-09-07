Deutschland beginnt in der UEFA Nations League 2026/27 eine neue Ära, da Jurgen Klopp erstmals die Verantwortung für die deutsche Nationalmannschaft übernimmt, nachdem er nach dem enttäuschenden Aus im Zweiunddreißigstelfinale der WM 2026 als Cheftrainer ernannt worden war. In Liga A, Gruppe A2, bestreitet Deutschland zwischen September und November sechs Spiele gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien, wodurch Fans in ganz Europa mehrere Gelegenheiten haben, Klopps erste Schritte im Nationalmannschaftsfußball zu verfolgen.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Deutschlands Nations-League-Spiele wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann spielt Deutschland in der Nations League?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Donnerstag, 24. September 2026 - 20:45 Uhr Niederlande gegen Deutschland Johan Cruijff Arena, Amsterdam Tickets Sonntag, 27. September 2026 - 20:45 Uhr Deutschland gegen Griechenland WWK Arena, Augsburg Tickets Donnerstag, 1. Oktober 2026 - 20:45 Uhr Deutschland gegen Serbien Allianz Arena, München Tickets Sonntag, 4. Oktober 2026 - 20:45 Uhr Griechenland gegen Deutschland Toumba Stadium, Thessaloniki Tickets Freitag, 13. November 2026 - 20:45 Uhr Serbien gegen Deutschland Spielort noch offen, Serbien Tickets Montag, 16. November 2026 - 20:45 Uhr Deutschland gegen Niederlande Spielort noch offen, Deutschland Tickets

Deutschlands Heimspiele sind in dieser Kampagne auf drei verschiedene Stadien verteilt: Augsburg und München stehen bereits als Austragungsorte fest, ein dritter Spielort für das abschließende Niederlande-Spiel im November muss noch bekannt gegeben werden.

Wo kann man Tickets für Deutschlands Nations-League-Spiele kaufen?

Tickets für Deutschlands Heimspiele werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des DFB angeboten, wobei Mitglieder in der Regel in vorrangigen Verkaufsphasen bevorzugt werden, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind oder wenn Sie Auswärtstickets für Amsterdam, Thessaloniki oder Serbien suchen. Dort findet sich eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen über die gesamte Kampagne hinweg, wobei jeder Kauf durch die FanProtect-Garantie von StubHub abgesichert ist. Das gibt Käufern die Sicherheit, dass die Plätze gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Ein paar Dinge, die Sie zum Ticketkauf für diese Kampagne wissen sollten:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der bevorzugten Verkaufsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Auswärtstickets – die Kontingente für Amsterdam, Thessaloniki und Serbien variieren je nach gastgebendem Verband und können begrenzt sein

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind

Da Klopps Ernennung bereits großes Interesse an dieser deutschen Mannschaft ausgelöst hat, ist eine frühe Buchung insgesamt dringend zu empfehlen.

Wie viel kosten Tickets für Deutschlands Nations-League-Spiele?

Die offiziellen Preise für Deutschlands Heimspiele variieren je nach Sitzplatzkategorie und Stadion. Über die Ticketkanäle des DFB wird, solange das Kontingent reicht, die gesamte Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Originalpreis angeboten.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Sie dort erwarten können:

Günstigste Plätze: ab etwa 40 bis 50 €, in der Regel Plätze im Oberrang in Stadien wie der WWK Arena in Augsburg

Plätze im mittleren Preissegment: in der Regel 80 bis 150 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie in Stadien wie der Allianz Arena

Premiumplätze: ab 250 € aufwärts für die Spiele mit dem höchsten Profil, darunter die Niederlande-Partien zu Beginn und am Ende der Kampagne

Auswärtstickets (Amsterdam & Thessaloniki): Die Preise variieren je nach gastgebendem Verband, wobei die Johan Cruijff Arena aufgrund ihrer Größe und ihres Profils in der Regel einen Aufschlag mit sich bringt

Wie bei jeder internationalen Kampagne mit hoher Nachfrage können sich die Preise mit dem Näherrücken des jeweiligen Spieltags verändern. Wenn Sie mit einem festen Budget planen, ist es daher in der Regel die sicherere Option, sich früher statt später einen Platz zu sichern.

Alles, was Sie über Deutschlands Nations-League-Saison wissen müssen

Die UEFA Nations League 2026/27 ist die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs, und Deutschland kehrt in Liga A, die höchste Spielklasse des Wettbewerbs, zurück. In Gruppe A2 trifft das Team auf die Niederlande, Griechenland und Serbien. Es ist die zweite Kampagne in Folge, in der Deutschland und die Niederlande zusammengelost wurden, was beiden Duellen zusätzliche Würze verleiht.

Ein paar Dinge, die Sie über die Bedeutung dieser Spiele wissen sollten:

Ein Neuanfang unter Klopp – diese Kampagne markiert den Beginn seiner Amtszeit, die bis zur WM 2030 läuft, nach Nagelsmanns Abgang infolge des WM-Aus gegen Paraguay

Auf- und Abstieg stehen je nach Abschneiden in der Gruppe zwischen den Ligen auf dem Spiel

Ein Weg zur künftigen Turnierqualifikation ist ebenfalls möglich, da eine starke Nations-League-Form einen Weg in die Qualifikation zur Europameisterschaft eröffnen kann für Teams, die andernorts scheitern

Sechs Spiele in einem kompakten Zeitfenster – alle Gruppenspiele werden im September, Oktober und November ausgetragen, was den Fans eine kurze, aber ereignisreiche Phase bietet, um Deutschland in Aktion zu sehen

Da Deutschland sich von einem dritten enttäuschenden Turnier-Aus in Folge erholen möchte, kommt dieser Kampagne als frühem Indikator für die Richtung des Teams unter seinem neuen Cheftrainer zusätzliche Bedeutung zu.