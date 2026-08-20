So bekommt man Tickets für die MLB World Series 2026: Termine, Ticketpreise und mehr

Die größte Bühne des Baseballs kehrt in diesem Oktober zurück: Die World Series 2026 beginnt am Freitag, 23. Oktober. Die Sieger der Championship Series der American League und National League treffen in einer Best-of-seven-Serie um die Commissioner's Trophy aufeinander, jedes Spiel wird live auf FOX übertragen. Das konkrete Duell steht erst fest, wenn ALCS und NLCS Mitte Oktober abgeschlossen sind, doch die Los Angeles Dodgers gehen als Favorit der Buchmacher in die Postseason, um ein außergewöhnliches Three-peat perfekt zu machen.

Die diesjährige Postseason beginnt früher als gewöhnlich: Die Wild-Card-Runde startet am 29. September und wird erstmals seit 2000 auf NBC übertragen. Ein Three-peat der Dodgers wäre das erste in der MLB, seit es den Yankees zwischen 1998 und 2000 gelang, und in den aktuellen Quoten stehen sie zusammen mit den Yankees, Brewers, Red Sox und Braves ganz oben auf der Liste der Favoriten. Wer es auch dorthin schafft: Die Nachfrage nach Tickets explodiert in dem Moment, in dem das Teilnehmerfeld feststeht. GOAL hat alles, was ihr zu Terminen, Preisen und dazu wissen müsst, wo ihr jetzt World-Series-Tickets kaufen könnt.

Wann findet die World Series 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Fr., 23. Okt. World Series Spiel 1 Heimstadion des Teams mit der besseren Bilanz in der regulären Saison 2026 (TBC) Tickets Sa., 24. Okt. World Series Spiel 2 Heimstadion des Teams mit der besseren Bilanz in der regulären Saison 2026 (TBC) Tickets Mo., 26. Okt. World Series Spiel 3 Heimstadion des gegnerischen Teams (TBC) Tickets Di., 27. Okt. World Series Spiel 4 Heimstadion des gegnerischen Teams (TBC) Tickets Mi., 28. Okt.* World Series Spiel 5 Heimstadion des gegnerischen Teams (TBC) Tickets Fr., 30. Okt.* World Series Spiel 6 Heimstadion des Teams mit der besseren Bilanz in der regulären Saison 2026 (TBC) Tickets Sa., 31. Okt.* World Series Spiel 7 Heimstadion des Teams mit der besseren Bilanz in der regulären Saison 2026 (TBC) Tickets

*Wird nur bei Bedarf gespielt. Die Serie folgt einem 2-3-2-Format, wobei das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison 2026 die Spiele 1, 2, 6 und 7 austrägt. Die beiden teilnehmenden Teams stehen erst fest, wenn ALCS und NLCS in der Woche vom 19. bis 20. Oktober beendet sind. Schaut also näher am Termin noch einmal vorbei, um die genauen Paarungen und Uhrzeiten des First Pitch zu erfahren.

Wo ihr Tickets für die World Series 2026 kaufen könnt

Über offizielle Kanäle an World-Series-Tickets zu kommen, ist schwierig. Postseason-Ticketpläne werden größtenteils schon lange vor Oktober an die Dauerkarteninhaber der jeweiligen Teams verkauft, und sobald ein Klub ausgeschieden ist, verschwindet das verbliebene Kontingent innerhalb weniger Stunden. Damit bleibt für die meisten Fans der Wiederverkaufsmarkt der realistische Weg, und StubHub ist der beste Ausgangspunkt.

Die Angebote für die World Series 2026 auf StubHub sind bereits live und werden sich schnell füllen, sobald nach den League Championship Series die beiden Finalisten feststehen

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Jeder Kauf ist durch die StubHub -FanProtect-Garantie abgesichert, sodass ihr ein gültiges Ticket oder euer Geld zurückbekommt

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Wie viel kosten Tickets für die World Series 2026?

Die Ticketpreise für die World Series schwanken enorm, je nachdem, welche beiden Teams es schaffen, und die endgültige Zahl lässt sich erst kennen, wenn das Teilnehmerfeld feststeht. Die jüngere Vergangenheit liefert einen nützlichen Anhaltspunkt:

2023 (zwei Teams aus kleineren Märkten): durchschnittlicher Ticketpreis rund 685 Dollar

2024 (zwei riesige Fanlager): Der günstigste Einstiegspreis für Spiel 1 lag bei mehr als 1.300 Dollar, der Serienschnitt bei knapp 1.400 Dollar

2025: Einstiegspreise eher bei 650 bis 900 Dollar, abhängig vom Austragungsort

Als grober Richtwert für 2026:

Günstigste Stehplätze und Plätze im Oberrang: etwa 600 bis 900 Dollar bei einer Begegnung mit geringerer Nachfrage

Duell zweier großer Märkte: Einstiegspreise steigen auf mehr als 1.000 bis 2.000 Dollar oder noch mehr

Premiumplätze hinter der Home Plate oder entlang der Dugouts: regelmäßig fünfstellige Beträge, besonders bei einem möglichen Spiel 7

StubHub bietet konstant die größte Auswahl an Angeboten und den niedrigsten verifizierten Einstiegspreis, sobald Tickets für ein bestätigtes Duell live gehen. Außerdem könnt ihr nach Budget filtern, um in Sekunden den günstigsten verfügbaren Platz zu finden. Näher an der Serie listet StubHub zudem Hospitality- und VIP-Pakete, die in der Regel Premium-Sitzplätze mit Essen, Getränken und Parkpässen bündeln, für Fans, die das komplette Fall-Classic-Erlebnis wollen, ohne separat nach Extras suchen zu müssen.

Alles, was ihr über die World Series wissen müsst

Die World Series ist die Meisterschaftsserie der Major League Baseball und wird zwischen den Pennant-Siegern der American League und der National League ausgetragen. Erstmals gespielt wurde sie 1903. Sie ist die älteste durchgehend ausgetragene Meisterschaft im großen nordamerikanischen Profisport, wobei der Sieger mit der Commissioner's Trophy ausgezeichnet wird. Die New York Yankees haben sie mit 27 Titeln häufiger gewonnen als jede andere Franchise.

Die Ausgabe 2026 folgt dem Standardformat Best of seven im 2-3-2-Modus: Das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison ist Gastgeber für die Spiele 1, 2 und, falls nötig, 6 und 7, während das andere Team die Spiele 3, 4 und ein mögliches Spiel 5 austrägt. Der diesjährige Postseason-Spielplan ist in den Oktober gepresst, mit Beginn der Wild-Card-Runde am 29. September, den Division Series ab dem 3. Oktober und den Championship Series ab dem 11. Oktober, bevor die World Series am 23. Oktober startet. Jedes Spiel wird in den Vereinigten Staaten auf FOX übertragen, dazu auf FOX Deportes und FOX One für die spanischsprachige Berichterstattung und das Streaming.

Das bestimmende Thema vor Oktober ist die Jagd der Dodgers auf den dritten Titel in Serie, ein Kunststück, das seit dem Three-peat der Yankees von 1998 bis 2000 keinem Team mehr gelungen ist. Ob Los Angeles es erneut dorthin schafft oder ob ein neues Gesicht wie die Brewers, Red Sox oder Braves den Durchbruch schafft: GOAL hält diese Seite mit dem bestätigten Duell, dem Austragungsort und den Ticketinformationen auf dem neuesten Stand, sobald die Championship Series beendet ist.