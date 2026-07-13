Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hat einen absoluten Siedepunkt erreicht, und der weltweite Ansturm auf WM-Tickets hat offiziell alle bisherigen Rekorde gebrochen.

Der Turnierbaum hat bereits atemberaubende Spektakel hervorgebracht: Norwegen schockte den fünfmaligen Weltmeister Brasilien in New York, während sich eine englische Mannschaft in Unterzahl im Azteca-Stadion in einem 3:2-Allzeitkrimi gegen Co-Gastgeber Mexiko durchsetzte. Die Belohnung? Ein feststehender, hochkarätig besetzter Viertelfinal-Kracher am Samstag, 11. Juli, in Miami.

Die Planung Ihrer Ticketstrategie für das Turnier erfordert eine sorgfältige Recherche zu den offiziellen Bewerbungszeiträumen und den Sitzplatzkategorien der Spielorte. Während Sie Ihre Turniervorbereitungen abschließen, ist es ein kluger Schritt, sicherzustellen, dass Ihr Sport-Gaming-Konto mit Bonusguthaben vollständig aufgeladen ist. Besuchen Sie unsere Promo-Bewertung, um mit unserem verifizierten 1xbet-Promocode erstklassige Prämien freizuschalten. Wir befinden uns offiziell mitten in einem dramatischen Achtelfinale, in dem Turnierträume geschmiedet werden und Schwergewichte auf der Strecke bleiben.

Unterdessen haben Frankreich und Marokko heute erfolgreich ihren Weg zu einem brisanten Duell in Boston gebucht.

Vollständiger Spielplan der anstehenden Partien der WM 2026

Wie kann ich Tickets für die WM 2026 kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen Ticket-Lotterien für die Weltmeisterschaft, darunter der Visa-Presale, die Early Ticket Draw und die Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell abgeschlossen.

Da in diesen Phasen mehr als 500 Millionen Anfragen bearbeitet wurden, ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.

Das müssen Sie auf einen Blick wissen:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Resale-Marktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätze wie StubHub für Last-Minute-Tickets ausweichen. Denken Sie daran, die AGB jeder Sekundärseite für die Tickets zu prüfen, die Sie kaufen.

MEHR LESEN: So kaufen Sie Resale-Tickets für die WM 2026: offizieller FIFA-Resale, Mexico-Resale, Informationen & mehr

Kann ich Resale-Tickets für die WM 2026 kaufen?

Ja. Der FIFA Resale Marketplace ist der offizielle Kanal für sichere Weiterverkäufe und wurde am 2. April wieder geöffnet.

Er ist über das Ticketportal auf der FIFA-Website für internationale, amerikanische und kanadische Einwohner zugänglich.

Einwohner Mexikos sollten den FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) nutzen, der ebenfalls wieder geöffnet wurde, um lokale Wiederverkaufstransaktionen unter offiziellen Schutzmaßnahmen abzuwickeln.

Sekundärmarktplätze wie StubHub bleiben eine beliebte und praktikable Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Zugang zu den gefragtesten Spielen des Turniers suchen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die AGB der Website prüfen, bei der Sie kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA hatte zuvor angekündigt, dass Tickets bei eingeführter dynamischer Preisgestaltung bereits ab 60 $ für frühe Gruppenspiele beginnen können, für das Finale jedoch auf mehr als 10.000 $ steigen könnten.

Die Preise dürften im Verlauf der verschiedenen Ticketfreigabe- und Verkaufsphasen schwanken.

Schätzungen sind unten aufgeführt:

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgebernationen) 60 $ - 620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas & Mexikos) 75 $ - 2.735 $ Sechzehntelfinale 105 $ - 750 $ Achtelfinale 170 $ - 980 $ Viertelfinale 275 $ - 1.775 $ Halbfinale 420 $ - 3.295 $ Finale 2.030 $ - 10.875 $

Was ist die variable Preisgestaltung der FIFA?

Der Ticketansatz der FIFA entspricht den Trends in verschiedenen Sport- und Unterhaltungssektoren, in denen die Preise schwanken, um Verkäufe und Zuschauerzahlen zu optimieren.

Die FIFA wendet im Ticketprozess für die WM 2026 eine variable Preisgestaltung an, zusammen mit dynamischer Preisgestaltung. Das bedeutet, dass die Preise in den verschiedenen Verkaufsphasen auf Basis einer Prüfung von Nachfrage und Verfügbarkeit für jedes Spiel schwanken können.

Ticketpreise können sich jederzeit ändern, was mehr Flexibilität beim Umgang mit möglichen unvorhergesehenen Entwicklungen bietet.

Bei der variablen Preisgestaltung der FIFA für die WM 2026 werden die Preise vor dem Ticketangebot in jeder Verkaufsphase flexibel festgelegt. Die dynamische Preisgestaltung greift jedoch, sobald eine Verkaufsphase geöffnet ist.

Welche Teams haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams machten sich auf den Weg zur 23. Ausgabe der FIFA-Weltmeisterschaft, wobei nun alle 48 Plätze für Nationalmannschaften offiziell vergeben sind. Dazu gehören die drei Gastgeberländer Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten, die sich automatisch qualifiziert haben.

Das endgültige Teilnehmerfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, DR Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Algerien, Kap Verde, DR Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien CONCACAF (Nord-/Mittelamerika & Karibik): Kanada, Curacao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten

Kanada, Curacao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Ozeanien): Neuseeland

Neuseeland UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkiye

Der Qualifikationsprozess endete am 31. März 2026, als sich die letzten Sieger der interkontinentalen und europäischen Play-offs ihre Plätze im erweiterten Turnier mit 12 Gruppen sicherten, das in diesem Juni beginnen soll.

Was sind die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Bereits im Juni 2022 wurden die 16 Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bekanntgegeben, zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten.

Land Stadion (Stadt) Turnierkapazität bei der Weltmeisterschaft Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Mexiko Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt und erstreckt sich über 16 Gastgeberstädte in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten.

In Nordamerika werden in 34 Tagen 104 Spiele ausgetragen.

Zum ersten Mal wird das Turnier 48 Teams umfassen und gemeinsam von drei Nationen ausgerichtet werden.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Gastgeberstädte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt: