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EuroleagueGetty Images
Book Euroleague Basketball 2026/2027 Tickets

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So bekommt man Tickets für die EuroLeague Basketball 2026/2027: Termine, Preise, Spielplaninformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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So sichern Sie sich Tickets für die EuroLeague Basketball

Die EuroLeague Basketball umfasst 20 europäische und internationale Spitzenklubs, die sich in einer kräftezehrenden regulären Saison über 38 Spieltage ab dem 24. September 2026 messen. Der Wettbewerb bietet Weltklasse-Talent, erbitterte Rivalitäten und eine unvergleichliche Arena-Atmosphäre in ikonischen Spielstätten weltweit.

Von Duellen historischer Schwergewichte bis hin zu hochbrisanten Showdowns im Play-In und in den Playoffs hat jede einzelne Partie enorme Bedeutung. Fans dürfen sich darauf freuen, Basketball-Größen wie Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos und Fenerbahce im Kampf um kontinentalen Ruhm zu sehen.

GOAL liefert alle Details, die Ihr braucht, um Euch einen Platz bei hochklassiger EuroLeague-Action zu sichern. Hier erfahrt Ihr Spieltermine, offizielle Ticketanbieter, Optionen auf dem Sekundärmarkt und wie Ihr Euch noch heute Eure Tickets sichern könnt.

Wann findet EuroLeague Basketball statt?

Datum & Uhrzeit

Begegnung

Ort

Tickets

24. Sep. 2026 um 20:00 Uhr

Dubai Basketball vs Real Madrid

Coca-Cola Arena, Dubai

Tickets

24. Sep. 2026 um 19:00 Uhr

Hapoel Tel Aviv vs Bayern München

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Tickets

24. Sep. 2026 um 20:00 Uhr

Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas

Belgrade Arena, Belgrad

Tickets

24. Sep. 2026 um 21:15 Uhr

Panathinaikos vs Paris Basketball

Telekom Center, Athen

Tickets

24. Sep. 2026 um 20:30 Uhr

Saski Baskonia vs Olympiacos

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Tickets

24. Sep. 2026 um 20:30 Uhr

FC Barcelona vs Anadolu Efes

Palau Blaugrana, Barcelona

Tickets

24. Sep. 2026 um 20:45 Uhr

LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv

LDLC Arena, Lyon

Tickets

25. Sep. 2026 um 20:00 Uhr

Beşiktaş vs Valencia Basket

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Tickets

25. Sep. 2026 um 20:45 Uhr

Fenerbahce vs Virtus Bologna

Ulker Sports Arena, Istanbul

Tickets

25. Sep. 2026 um 20:45 Uhr

KK Partizan vs Olimpia Milano

Belgrade Arena, Belgrad

Tickets

29. Sep. 2026 um 20:00 Uhr

Dubai Basketball vs FC Barcelona

Coca-Cola Arena, Dubai

Tickets

29. Sep. 2026 um 20:00 Uhr

Anadolu Efes vs Real Madrid

Basketball Development Centre, Istanbul

Tickets

29. Sep. 2026 um 20:00 Uhr

Žalgiris Kaunas vs Olympiacos

Žalgirio Arena, Kaunas

Tickets

29. Sep. 2026 um 20:45 Uhr

Fenerbahce vs Bayern München

Ulker Sports Arena, Istanbul

Tickets

29. Sep. 2026 um 20:00 Uhr

Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv

Belgrade Arena, Belgrad

Tickets

29. Sep. 2026 um 20:30 Uhr

Olimpia Milano vs Virtus Bologna

Mediolanum Forum, Mailand

Tickets

29. Sep. 2026 um 20:30 Uhr

Valencia Basket vs Saski Baskonia

Roig Arena, Valencia

Tickets

29. Sep. 2026 um 20:45 Uhr

Paris Basketball vs KK Partizan

adidas arena, Paris

Tickets

30. Sep. 2026 um 21:05 Uhr

Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Tickets

30. Sep. 2026 um 21:15 Uhr

Panathinaikos vs LDLC ASVEL

Telekom Center, Athen

Tickets

1. Okt. 2026 um 19:00 Uhr

Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Tickets

1. Okt. 2026 um 20:00 Uhr

Crvena zvezda vs Anadolu Efes

Belgrade Arena, Belgrad

Tickets

1. Okt. 2026 um 20:30 Uhr

Virtus Bologna vs Olympiacos

SuperTennis Arena, Bologna

Tickets

1. Okt. 2026 um 20:45 Uhr

Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas

adidas arena, Paris

Tickets

2. Okt. 2026 um 20:00 Uhr

Beşiktaş vs FC Barcelona

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Tickets

2. Okt. 2026 um 20:45 Uhr

Fenerbahce vs Dubai Basketball

Ulker Sports Arena, Istanbul

Tickets

2. Okt. 2026 um 20:00 Uhr

LDLC ASVEL vs Valencia Basket

LDLC Arena, Lyon

Tickets

2. Okt. 2026 um 20:00 Uhr

Bayern München vs KK Partizan

BMW Park, München

Tickets

2. Okt. 2026 um 21:15 Uhr

Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv

Telekom Center, Athen

Tickets

2. Okt. 2026 um 20:30 Uhr

Saski Baskonia vs Olimpia Milano

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Tickets

7. Okt. 2026 um 20:45 Uhr

Paris Basketball vs LDLC ASVEL

Adidas Arena, Paris

Tickets

8. Okt. 2026 um 20:00 Uhr

Dubai Basketball vs Crvena zvezda

Coca-Cola Arena, Dubai

Tickets

8. Okt. 2026 um 20:00 Uhr

Bayern München vs Virtus Bologna

BMW Park, München

Tickets

8. Okt. 2026 um 21:00 Uhr

Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Tickets

8. Okt. 2026 um 21:15 Uhr

Panathinaikos vs Fenerbahce

Telekom Center, Athen

Tickets

8. Okt. 2026 um 20:30 Uhr

Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv

Roig Arena, Valencia

Tickets

8. Okt. 2026 um 20:45 Uhr

Real Madrid vs KK Partizan

Movistar Arena, Madrid

Tickets

9. Okt. 2026 um 21:15 Uhr

Olympiacos vs Anadolu Efes

Peace and Friendship Stadium, Piräus

Tickets

9. Okt. 2026 um 20:30 Uhr

FC Barcelona vs Žalgiris Kaunas

Palau Blaugrana, Barcelona

Tickets

9. Okt. 2026 um 20:30 Uhr

Saski Baskonia vs Beşiktaş

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Tickets

Wo kann man EuroLeague-Basketball-Tickets kaufen?

Offizielle Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal der Euroleague Basketball und die Vorverkaufsstellen der jeweiligen Gastgeberklubs gekauft werden. Diese Plattformen dienen als primäre Vertriebsstellen für Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Sekundärmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten EuroLeague-Basketball-Tickets?

Standardtickets auf den offiziellen Portalen der Gastgeberklubs beginnen in der Regel bei 20 $ für allgemeine Oberrangplätze, wobei die Preise je nach Gastgeberstadt, Spielkategorie und Gegner variieren.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Sekundärmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Alles, was Ihr über EuroLeague Basketball wissen müsst

Euroleague Basketball ist der führende europäische professionelle Basketball-Klubwettbewerb und gilt weithin als die wettbewerbsstärkste Liga außerhalb der NBA. Die Liga spielt einen vollständigen Jeder-gegen-jeden-Spielplan, gefolgt von Play-In-Spielen, Playoff-Serien im Best-of-five-Format und dem spektakulären Final Four zum Saisonabschluss.

Zu den wichtigsten Turnier-Highlights und Regeln gehören:

  • Die reguläre Saison umfasst 38 Spieltage und läuft von Ende September bis Mitte April.
  • Die besten sechs Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs, während die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 im Play-In Showdown antreten.
  • Die Sieger der Viertelfinalserien im Best-of-five-Format sichern sich einen Platz beim prestigeträchtigen Final-Four-Wochenende.
  • Stark nachgefragte Derbyspiele und Top-Begegnungen sind über die offiziellen Kanäle schnell ausverkauft, weshalb eine frühe Buchung entscheidend ist.

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