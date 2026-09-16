Die EuroLeague Basketball umfasst 20 europäische und internationale Spitzenklubs, die sich in einer kräftezehrenden regulären Saison über 38 Spieltage ab dem 24. September 2026 messen. Der Wettbewerb bietet Weltklasse-Talent, erbitterte Rivalitäten und eine unvergleichliche Arena-Atmosphäre in ikonischen Spielstätten weltweit.
Von Duellen historischer Schwergewichte bis hin zu hochbrisanten Showdowns im Play-In und in den Playoffs hat jede einzelne Partie enorme Bedeutung. Fans dürfen sich darauf freuen, Basketball-Größen wie Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos und Fenerbahce im Kampf um kontinentalen Ruhm zu sehen.
GOAL liefert alle Details, die Ihr braucht, um Euch einen Platz bei hochklassiger EuroLeague-Action zu sichern. Hier erfahrt Ihr Spieltermine, offizielle Ticketanbieter, Optionen auf dem Sekundärmarkt und wie Ihr Euch noch heute Eure Tickets sichern könnt.
Wann findet EuroLeague Basketball statt?
Datum & Uhrzeit
Begegnung
Ort
Tickets
24. Sep. 2026 um 20:00 Uhr
Dubai Basketball vs Real Madrid
Coca-Cola Arena, Dubai
24. Sep. 2026 um 19:00 Uhr
Hapoel Tel Aviv vs Bayern München
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
24. Sep. 2026 um 20:00 Uhr
Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas
Belgrade Arena, Belgrad
24. Sep. 2026 um 21:15 Uhr
Panathinaikos vs Paris Basketball
Telekom Center, Athen
24. Sep. 2026 um 20:30 Uhr
Saski Baskonia vs Olympiacos
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
24. Sep. 2026 um 20:30 Uhr
FC Barcelona vs Anadolu Efes
Palau Blaugrana, Barcelona
24. Sep. 2026 um 20:45 Uhr
LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv
LDLC Arena, Lyon
25. Sep. 2026 um 20:00 Uhr
Beşiktaş vs Valencia Basket
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
25. Sep. 2026 um 20:45 Uhr
Fenerbahce vs Virtus Bologna
Ulker Sports Arena, Istanbul
25. Sep. 2026 um 20:45 Uhr
KK Partizan vs Olimpia Milano
Belgrade Arena, Belgrad
29. Sep. 2026 um 20:00 Uhr
Dubai Basketball vs FC Barcelona
Coca-Cola Arena, Dubai
29. Sep. 2026 um 20:00 Uhr
Anadolu Efes vs Real Madrid
Basketball Development Centre, Istanbul
29. Sep. 2026 um 20:00 Uhr
Žalgiris Kaunas vs Olympiacos
Žalgirio Arena, Kaunas
29. Sep. 2026 um 20:45 Uhr
Fenerbahce vs Bayern München
Ulker Sports Arena, Istanbul
29. Sep. 2026 um 20:00 Uhr
Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv
Belgrade Arena, Belgrad
29. Sep. 2026 um 20:30 Uhr
Olimpia Milano vs Virtus Bologna
Mediolanum Forum, Mailand
29. Sep. 2026 um 20:30 Uhr
Valencia Basket vs Saski Baskonia
Roig Arena, Valencia
29. Sep. 2026 um 20:45 Uhr
Paris Basketball vs KK Partizan
adidas arena, Paris
30. Sep. 2026 um 21:05 Uhr
Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
30. Sep. 2026 um 21:15 Uhr
Panathinaikos vs LDLC ASVEL
Telekom Center, Athen
1. Okt. 2026 um 19:00 Uhr
Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
1. Okt. 2026 um 20:00 Uhr
Crvena zvezda vs Anadolu Efes
Belgrade Arena, Belgrad
1. Okt. 2026 um 20:30 Uhr
Virtus Bologna vs Olympiacos
SuperTennis Arena, Bologna
1. Okt. 2026 um 20:45 Uhr
Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas
adidas arena, Paris
2. Okt. 2026 um 20:00 Uhr
Beşiktaş vs FC Barcelona
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
2. Okt. 2026 um 20:45 Uhr
Fenerbahce vs Dubai Basketball
Ulker Sports Arena, Istanbul
2. Okt. 2026 um 20:00 Uhr
LDLC ASVEL vs Valencia Basket
LDLC Arena, Lyon
2. Okt. 2026 um 20:00 Uhr
Bayern München vs KK Partizan
BMW Park, München
2. Okt. 2026 um 21:15 Uhr
Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv
Telekom Center, Athen
2. Okt. 2026 um 20:30 Uhr
Saski Baskonia vs Olimpia Milano
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
7. Okt. 2026 um 20:45 Uhr
Paris Basketball vs LDLC ASVEL
Adidas Arena, Paris
8. Okt. 2026 um 20:00 Uhr
Dubai Basketball vs Crvena zvezda
Coca-Cola Arena, Dubai
8. Okt. 2026 um 20:00 Uhr
Bayern München vs Virtus Bologna
BMW Park, München
8. Okt. 2026 um 21:00 Uhr
Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
8. Okt. 2026 um 21:15 Uhr
Panathinaikos vs Fenerbahce
Telekom Center, Athen
8. Okt. 2026 um 20:30 Uhr
Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv
Roig Arena, Valencia
8. Okt. 2026 um 20:45 Uhr
Real Madrid vs KK Partizan
Movistar Arena, Madrid
9. Okt. 2026 um 21:15 Uhr
Olympiacos vs Anadolu Efes
Peace and Friendship Stadium, Piräus
9. Okt. 2026 um 20:30 Uhr
FC Barcelona vs Žalgiris Kaunas
Palau Blaugrana, Barcelona
9. Okt. 2026 um 20:30 Uhr
Saski Baskonia vs Beşiktaş
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
Wo kann man EuroLeague-Basketball-Tickets kaufen?
Offizielle Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal der Euroleague Basketball und die Vorverkaufsstellen der jeweiligen Gastgeberklubs gekauft werden. Diese Plattformen dienen als primäre Vertriebsstellen für Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen.
Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Sekundärmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.
Wie viel kosten EuroLeague-Basketball-Tickets?
Standardtickets auf den offiziellen Portalen der Gastgeberklubs beginnen in der Regel bei 20 $ für allgemeine Oberrangplätze, wobei die Preise je nach Gastgeberstadt, Spielkategorie und Gegner variieren.
Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Sekundärmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.
Alles, was Ihr über EuroLeague Basketball wissen müsst
Euroleague Basketball ist der führende europäische professionelle Basketball-Klubwettbewerb und gilt weithin als die wettbewerbsstärkste Liga außerhalb der NBA. Die Liga spielt einen vollständigen Jeder-gegen-jeden-Spielplan, gefolgt von Play-In-Spielen, Playoff-Serien im Best-of-five-Format und dem spektakulären Final Four zum Saisonabschluss.
Zu den wichtigsten Turnier-Highlights und Regeln gehören:
- Die reguläre Saison umfasst 38 Spieltage und läuft von Ende September bis Mitte April.
- Die besten sechs Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs, während die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 im Play-In Showdown antreten.
- Die Sieger der Viertelfinalserien im Best-of-five-Format sichern sich einen Platz beim prestigeträchtigen Final-Four-Wochenende.
- Stark nachgefragte Derbyspiele und Top-Begegnungen sind über die offiziellen Kanäle schnell ausverkauft, weshalb eine frühe Buchung entscheidend ist.