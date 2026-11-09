Deutschland empfängt Serbien am Donnerstag, dem 1. Oktober, in der Allianz Arena in München. Für Jurgen Klopp sind es die ersten Schritte als Trainer der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2026/27. Im November treffen beide Teams im Rückspiel im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad erneut aufeinander. Beide Partien gehören zum Spielplan der Liga A, Gruppe A2, in der auch die Niederlande und Griechenland vertreten sind.

GOAL hat alle Informationen dazu, wie Ihr Euch jetzt Tickets für Deutschland gegen Serbien sichern könnt, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann beginnt Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A?

Deutschland gegen Serbien findet in der Allianz Arena in München statt. Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Wo gibt es Tickets für Deutschland gegen Serbien?

Tickets für das Spiel in München sind zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des DFB erhältlich. In der Regel haben Mitglieder Vorrang, bevor verbleibende Karten in den freien Verkauf gehen. Für das Rückspiel in Belgrad sind die offiziellen Kanäle des serbischen Fußballverbands die erste Anlaufstelle.

Beim Ticketkauf für diese beiden Spiele solltet Ihr Folgendes wissen:

Offizieller freier Verkauf : Er beginnt nach Ablauf der Vorverkaufsphasen für Mitglieder, üblicherweise näher am jeweiligen Spieltag.

: Er beginnt nach Ablauf der Vorverkaufsphasen für Mitglieder, üblicherweise näher am jeweiligen Spieltag. Ermäßigte Preise : Der DFB bietet Kindern, Senioren und Menschen mit Behinderung Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent sowie Mitgliedern des FC Bayern München einen kleinen Rabatt.

: Der DFB bietet Kindern, Senioren und Menschen mit Behinderung Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent sowie Mitgliedern des FC Bayern München einen kleinen Rabatt. Abgesicherte Ticketübertragungen : Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen. Zweitmarkt: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist StubHub eine Möglichkeit.

Da Klopps Neuaufbau auf großes Interesse stößt, empfiehlt es sich, für beide Spiele frühzeitig zu buchen.

Wie viel kosten Tickets für Deutschland gegen Serbien?

Die offiziellen Preise des DFB für das Spiel in München beginnen bei etwa 65 Euro. Die Tickets sind in fünf Kategorien für die Allianz Arena unterteilt und reichen bis zu Premiumplätzen in zentraler Lage. Solange das Kontingent reicht, sind sie zum Originalpreis erhältlich. Für das Spiel in Belgrad gelten entsprechend die offiziellen Preise des serbischen Fußballverbands.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist StubHub eine Möglichkeit. Diese Preise könnt Ihr dort ungefähr erwarten:

Günstigste Plätze (München): Angebote auf dem Zweitmarkt beginnen bei nur 27 Euro. Die Preise unterscheiden sich allerdings je nach Platzkategorie und Verkäufer erheblich.

Angebote auf dem Zweitmarkt beginnen bei nur 27 Euro. Die Preise unterscheiden sich allerdings je nach Platzkategorie und Verkäufer erheblich. Plätze der mittleren Preisklasse (München): Zentral gelegene Plätze auf Höhe der Mittellinie sind spürbar teurer.

Zentral gelegene Plätze auf Höhe der Mittellinie sind spürbar teurer. Rückspiel in Belgrad: Zum Originalpreis sind Tickets im Allgemeinen günstiger als für einen Abend in der Allianz Arena. Je näher das Spiel rückt, desto knapper kann das Angebot jedoch werden.

Wie bei jedem gefragten Länderspiel können sich die Preise bis zum Spieltag verändern. Wenn Ihr ein festes Budget habt, ist es daher im Allgemeinen sicherer, Euch frühzeitig einen Platz zu sichern.

StubHub ist eine Möglichkeit, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die Plattform bietet eine große Auswahl an Plätzen für das erste Spiel in der Allianz Arena in München sowie Tickets für das Rückspiel in Belgrad.

Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Deutschland gegen Serbien: Die Form

Deutschland hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft am 29. Juni, das das Ausscheiden besiegelte. Zuvor hatte Deutschland im Turnierverlauf auch mit 1:2 gegen Ecuador verloren, beim 7:1 gegen Curacao und beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste aber seine Offensivqualitäten gezeigt. In den fünf Spielen erzielte Deutschland 13 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Serbien hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und drei verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko. Zudem verlor Serbien sowohl gegen Kap Verde als auch gegen Spanien mit 0:3. Die beiden Siege gelangen gegen Saudi-Arabien und Lettland, jeweils mit 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Serbien acht Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Deutschland gegen Serbien: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen beide Teams im März 2019 aufeinander, als sich Deutschland und Serbien in einem Freundschaftsspiel 1:1 trennten. Von den vier erfassten direkten Duellen gewann Deutschland zwei, Serbien eines, und eine Partie endete unentschieden. Serbiens einziger Sieg gelang bei der Weltmeisterschaft 2010: Am 18. Juni gewann das Team in der Gruppenphase mit 1:0.