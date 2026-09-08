Deutschland empfängt Griechenland in Augsburg im Rahmen seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 unter dem neuen Cheftrainer Jurgen Klopp, bevor beide Teams in der darauffolgenden Woche im Rückspiel in Thessaloniki erneut aufeinandertreffen. Beide Spiele sind Teil des Spielplans der Liga A, Gruppe A2, zu der auch die Niederlande und Serbien gehören.

Da Klopps erste Schritte im internationalen Trainergeschäft nach seiner Ernennung infolge des WM-Aus gegen Paraguay bereits großes Interesse wecken, bietet dieses frühe Duell den Fans zwei Gelegenheiten, sein Neuaufbauprojekt Gestalt annehmen zu sehen.

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Wann ist der Anstoß bei Deutschland gegen Griechenland in der UEFA Nations League A?

Deutschland gegen Griechenland wird in der WWK Arena in Augsburg angepfiffen, das Spiel findet im Rahmen des Spielplans der UEFA Nations League Gruppe 2 statt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

Wo kann man Tickets für Deutschland gegen Griechenland kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Augsburg werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des DFB angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Thessaloniki sind die offiziellen Kanäle des griechischen Fußballverbands (EPO) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Da Klopps Ernennung bereits erhebliches Interesse an dieser deutschen Mannschaft auslöst, wird für beide Spiele eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Deutschland gegen Griechenland?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Augsburg werden über die Ticketkanäle des DFB festgelegt. Solange Kontingente verfügbar sind, ist die gesamte Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Originalpreis erhältlich. Für das Spiel in Thessaloniki gelten entsprechend die offiziellen EPO-Preise.

Die Ticketpreise können je nach Sitzplatz variieren:

Günstigste Plätze (Augsburg): ab etwa 40 bis 50 €, in der Regel Plätze im Oberrang der WWK Arena, einer der kleineren Spielstätten im deutschen Spielplan dieser Saison

Mittlere Preiskategorie (Augsburg): im Allgemeinen 80 bis 150 €, mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie

Premiumplätze (Augsburg): ab 200 € für die besten verfügbaren zentralen Sitzplätze

Rückspiel in Thessaloniki: in der Regel etwa 45 bis 180 €, je nach Platzlage, wobei das Toumba-Stadion für seine leidenschaftliche Atmosphäre bekannt ist, was die Nachfrage nach Plätzen für mitreisende Fans erhöhen kann

Wie bei jedem internationalen Spiel mit hoher Nachfrage können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer ein bestimmtes Budget einhalten will, fährt daher in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz eher früher als später sichert.

Deutschland gegen Griechenland in der UEFA Nations League A: Alles, was du wissen musst

Form von Deutschland gegen Griechenland

Deutschland geht mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war am 29. Juni ein 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft, das nach den Wettbewerbsregeln in einer Niederlage endete. Zuvor besiegte Deutschland in diesem Turnierverlauf die Elfenbeinküste mit 2:1 und fegte Curacao mit 7:1 vom Platz, was die offensive Qualität zeigte, wenn das Team im Rhythmus ist. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft 12 Tore, kassierte aber sieben, was auf defensive Inkonstanz hindeutet.

Griechenland hat in den letzten fünf Spielen nicht gewonnen und dabei drei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel war am 7. Juni eine 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel. Davor gab es ein 2:2 gegen Schweden, zudem blieb die Mannschaft in drei dieser fünf Spiele ohne eigenen Treffer. Insgesamt kassierte sie nur drei Gegentore, hatte aber Probleme, selbst Chancen zu kreieren.

Deutschland gegen Griechenland: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Juni 2024 statt, als Deutschland ein Freundschaftsspiel mit 2:1 gewann. In den vier davor verzeichneten direkten Duellen hat Deutschland alle vier gewonnen, darunter einen 4:2-Sieg gegen Griechenland bei der Euro 2012 und einen 2:0-Heimsieg in der WM-Qualifikation im September 2000. In diesen vier Spielen erzielte Deutschland 12 Tore und kassierte fünf.



