Deportivo de A Coruna trifft am Mittwoch, 16. September 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna auf Sevilla.

Sevilla geht als Tabellenführer in die Partie und will die Dominanz zu Beginn der Saison ausbauen, während das im Mittelfeld platzierte Deportivo auf den Heimvorteil setzen will. Dieses Duell ist ein weiteres Kapitel in ihrer langjährigen Rivalität in Spaniens höchster Spielklasse, während beide Teams früh in der Saison wichtige Punkte anpeilen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Kosten.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga?

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla findet im Abanca-Riazor in La Coruna statt. Informieren Sie sich in Ihren lokalen Programmlisten über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

Wie kann man Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Deportivo de La Coruña gegen Sevilla zu kaufen, prüfen Sie die offiziellen Hauptplattformen oder verifizierte sekundäre Marktplätze:

Offizielle Klubplattformen (Primärquelle)

Offizielles Ticketportal von RC Deportivo: Wenn das Spiel im Estadio Abanca-Riazor (A Coruña) ausgetragen wird, kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal auf der Website von RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Tickets für Heimspiele gehen in der Regel einige Wochen bis wenige Tage vor dem Anstoß in den freien Verkauf, nachdem Vereinsmitglieder (socios) zunächst Vorrang erhalten haben.

Stadionkassen (Taquillas): Sie können verbleibende reguläre Eintrittskarten in den Tagen vor dem Spieltag auch persönlich an den Kassen des Gastgeberstadions kaufen.

Drittanbieter- und Aggregator-Plattformen (Sekundärmarkt)

Wenn reguläre Tickets aus dem offiziellen Verkauf vergriffen sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen an.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga?

Die Ticketpreise für Deportivo de La Coruña gegen Sevilla variieren je nachdem, ob Sie Karten zum Nennwert direkt bei den Klubs oder über Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern kaufen.

Standardpreise zum Nennwert (offizielle Kasse)

Offizielle reguläre Spieltagskarten beginnen normalerweise bei niedrigeren Standardpreisen, wenn sie direkt über das offizielle Ticketportal des Gastgeberklubs oder an der Stadionkasse gekauft werden:

Kategorie / Standardsitze: Ungefähr 30 € bis 70 € für allgemeine Sitzplätze hinter den Toren oder auf den oberen Rängen.

Haupttribüne / Premiumsitze: In der Regel 70 € bis 130 €+ je nach Nähe zum Spielfeld und zentraler Lage.

Preise auf dem Sekundärmarkt & beim Wiederverkauf

Wenn die Nachfrage nach dem Spiel hoch ist oder der allgemeine Verkauf ausverkauft ist, spiegeln die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub die dynamische Marktnachfrage wider:

Einstiegs- / günstiger Wiederverkauf: Etwa 50 € bis 120 € .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt zwischen 120 € bis 270 €+ , abhängig von Sitzplatzlage, Preisaufschlag des Verkäufers und Nachfrage.

VIP- & Hospitality-Pakete: Liegen pro Ticket typischerweise zwischen 200 € bis 450 €+ .

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo de A Coruna und Sevilla

Die letzten fünf Spiele von Deportivo de A Coruna brachten einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 24. August in LaLiga mit einem 1:1 gegen Malaga, nachdem es in der Woche zuvor bereits ein 1:1 gegen Elche gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesen fünf Spielen gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Genoa, das mit 1:0 gewonnen wurde. Eine 0:1-Niederlage gegen Real Madrid in der Vorsaison war die einzige Pleite. Deportivo erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte vier Gegentreffer, wobei beide Pflichtspiele unentschieden endeten.

Die letzten fünf Spiele von Sevilla brachten vier Siege und eine Niederlage. Die Mannschaft von Luis Garcia gewann am 22. August auswärts in LaLiga mit 3:1 gegen Athletic Bilbao, das war auch das jüngste Ergebnis, und zuvor am 15. August mit 2:1 bei Rayo Vallecano. Die einzige Niederlage gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Bayer Leverkusen, ein 1:2 am 8. August. Sevilla gewann in der Vorsaison außerdem auswärts beim FC Utrecht und bei NEC Nijmegen. Die bisher beiden gespielten LaLiga-Partien in dieser Saison wurden gewonnen.

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 17. April 2018 in LaLiga statt, als Deportivo Sevilla empfing und die Partie im Abanca-Riazor 0:0 endete. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Sevilla auf drei Siege, Deportivo auf keinen, bei zwei Unentschieden. Zu Sevillas Siegen zählen ein 4:2-Erfolg und ein 2:0-Sieg, beide im eigenen Stadion, während Deportivos bestes Ergebnis in dieser Serie eine 2:3-Heimniederlage im November 2016 war.

Deportivo de A Coruna gegen Sevilla: Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Sevilla ganz oben auf Platz eins, während Deportivo de A Coruna Zehnter ist.