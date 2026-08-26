Deportivo Alaves trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria auf Valencia.

Die Partie lässt eine Rivalität in der höchsten Spielklasse wieder aufleben, wobei beide Klubs früh in der Saison auf wichtige Punkte aus sind. Im vorherigen Aufeinandertreffen im März 2026 holte Valencia im Mestalla einen knappen 3:2-Heimsieg. Alavés wird versuchen, den Heimvorteil zu nutzen, um sich an Valencia zu revanchieren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo Alaves gegen Valencia wissen müssen, einschließlich der Frage, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo Alaves gegen Valencia in LaLiga?

Deportivo Alaves gegen Valencia findet im Estadio Mendizorroza in Vitoria statt.

La Liga - Spielwoche 6 16. Sept. 2026 - 09:00 Estadio Mendizorroza

Wie kann man Tickets für Deportivo Alaves gegen Valencia in LaLiga kaufen?

Tickets für das Spiel Deportivo Alavés gegen Valencia können über mehrere primäre Quellen gekauft werden:

Offizielle Verkaufsstellen der Klubs

Offizielle Website von Deportivo Alavés: Der Gastgeber verkauft Tickets direkt an die breite Öffentlichkeit über sein offizielles Online-Ticketportal (deportivoalaves.com).

Ticketschalter des Mendizorrotza-Stadions: Tickets können persönlich an der Stadionkasse in Vitoria-Gasteiz gekauft werden, je nach Verfügbarkeit am Spieltag oder in den Tagen vor der Partie.

Offizieller Store (Baskonia Alavés Store): Eintrittskarten sind oft auch im offiziellen Fanshop des Klubs im Stadtzentrum von Vitoria-Gasteiz erhältlich.

Sekundäre Ticket- und Wiederverkaufsplattformen

Primäre Ticketpartner & Aggregatoren: Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub werden Wiederverkaufstickets von Verkäufern angeboten, wobei die Preise je nach Nachfrage oft über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo Alaves gegen Valencia in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alavés und Valencia im Mendizorrotza-Stadion variieren je nach Sitzplatz und danach, ob der Kauf über offizielle oder sekundäre Kanäle erfolgt:

Offizielle Nennwerte (Klub-Verkaufsstellen)

Hinter den Toren (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 € bis 50 €

Seitentribüne (Tribuna Preferencia): 35 € bis 55 €

Haupttribüne (Tribuna Principal / Central Premium): 50 € bis 75 €

Sekundäre Plattformen & Wiederverkauf

Auf Ticketbörsen wie StubHub beginnen die Preise derzeit etwa bei:

Startpreis für allgemeine Eintrittskarten: ca. 60 € bis 70 €

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: ca. 140 € bis 210 € (je nach Kategorie und Nachfrage)

Deportivo Alaves gegen Valencia in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo Alaves gegen Valencia

Deportivo Alaves hat drei seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und eines unentschieden gespielt, wobei das einzige Pflichtspiel in diesem Lauf am 20. August bei Rayo Vallecano 1:1 endete. Das beste Ergebnis war ein 3:0 gegen Getafe in LaLiga am 15. August, nachdem zuvor ein 3:0-Freundschaftsspielsieg gegen Castellon gelungen war. Alaves hat in diesen fünf Spielen acht Tore erzielt und zwei kassiert und in zwei davon die Null gehalten.

Valencias jüngste Bilanz steht bei einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete am 25. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Real Betis, nachdem es drei Tage zuvor ein 0:0 gegen Celta Vigo gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Hercules mit 2:0. Valencia ist in drei der letzten fünf Spiele ohne Tor geblieben.

Deportivo Alaves gegen Valencia: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 8. März 2026 in LaLiga statt, als Valencia zu Hause mit 3:2 gegen Alaves gewann. Davor trennten sich die beiden Klubs im Oktober 2025 in Mendizorroza 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Alaves auf zwei Siege gegenüber einem von Valencia, während zwei weitere Partien unentschieden endeten, und Alaves hat in dieser Begegnung die bessere Bilanz bei Heimspielen.