Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Super Cup
team-logoParis Saint-Germain
Red Bull Arena
team-logoAston Villa
Book PSG vs Aston Villa Tickets

Übersetzt von

So bekommt man Tickets für den UEFA Super Cup 2026: Karten für PSG gegen Aston Villa, Last-Minute-Preise für Salzburg und mehr

SHOPPING
Tickets
UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Ousmane Dembélé

Du könntest für einen der Höhepunkte des europäischen Fußballkalenders nach Österreich reisen

Der UEFA Super Cup, das jährliche Duell zwischen dem Sieger der Champions League und dem Gewinner der Europa League, findet am 12. August in Österreich statt.

Vor zwölf Monaten wurde PSG im Super Cup von Tottenham bis an die Grenze gebracht. Nuno Mendes verwandelte den entscheidenden Elfmeter und versetzte die französischen Fans in Ekstase. Diesmal sind es erneut englische Gegner für das Team von Luis Enrique, denn Aston Villa reist nach Salzburg, nachdem der Klub auf seinen beeindruckenden 3:0-Sieg im Europa-League-Finale gegen Freiburg aufbauen will.

GOAL liefert euch alle Infos zu Tickets für den UEFA Super Cup, darunter wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wann findet der UEFA Super Cup statt: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

crest
UEFA Super Cup - Finale
Red Bull Arena

So kauft ihr Tickets für den UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa

Das Bewerbungsfenster für Tickets für die breite Öffentlichkeit für den UEFA Super Cup wurde am 16. Juni offiziell über die UEFA-Website geöffnet. Diese erste Phase lief bis zum 23. Juni, wobei 9.000 Tickets über ein Losverfahren an neutrale Fans vergeben wurden.

Was die Klubs selbst betrifft, erhielt jeder von ihnen 7.000 Tickets. Das exklusive Ticketfenster von Aston Villa öffnete am 25. Juni, und PSG verteilte und koordinierte den Verkauf seiner Karten ebenfalls intern, und zwar Mitte bis Ende Juni.

Auch wenn die offiziellen Ticketbewerbungen für die breite Öffentlichkeit und die von den Klubs koordinierten Verkaufsphasen inzwischen geschlossen sein könnten, können Plätze weiterhin über die UEFA-Ticket-Resale-Plattform oder verifizierte Sekundärmarktplätze wie Ticombo gesichert werden.

Wie viel kosten Tickets für den UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

Die offiziellen Ticketpreise für den UEFA Super Cup lagen zwischen 30 € und 150 €, die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

  • Fans First (Klub-Kontingente): 30 €
  • Kategorie 3: 50 €
  • Kategorie 2: 90 €
  • Kategorie 1: 150 €
  • Barrierefreie Tickets: 30 € (einschließlich eines kostenlosen Begleitsitzes)

Behaltet kurz vor dem Termin die offiziellen Ticketportale der Klubs und der UEFA im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schaut auch auf Sekundär-Resale-Seiten wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Wo wird der UEFA Super Cup ausgetragen: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburg)

Die Red Bull Arena, die bei UEFA-Klubwettbewerben auch als Stadion Salzburg bekannt ist, ist ein Fußballstadion in Wals-Siezenheim, einem Vorort von Salzburg. Sie wurde 2003 offiziell eröffnet und ist die Heimspielstätte des österreichischen Bundesligisten FC Red Bull Salzburg.

Obwohl die offizielle Kapazität der Red Bull Arena 30.188 beträgt, variiert die Stadionkonfiguration je nach Wettbewerb. Für den UEFA Super Cup 2026 wird eine Kapazität von 28.500 erwartet.

Es könnte das erste Mal sein, dass der Austragungsort ein großes UEFA-Klubfinale beherbergt, allerdings fanden dort während der EM 2008 alle drei Gruppenspiele Griechenlands statt. Griechenland war damals der amtierende Europameister.

Wer sind die jüngsten Sieger des UEFA Super Cups?

Jahr

Sieger

Finalist

Ergebnis

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4:3 n.E.

2024

Real Madrid

Atalanta

2:0

2023

Manchester City

Sevilla

5:4 n.E.

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2:0

2021

Chelsea

Villarreal

6:5 n.E.

2020

Bayern München

Sevilla

2:1 n.V.

2019

Liverpool

Chelsea

5:4 n.E.

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4:2 n.V.

2017

Real Madrid

Manchester United

2:1

2016

Real Madrid

Sevilla

3:2 n.V.

UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Paris Saint-Germain gegen Aston Villa

PSG

PSG - Form

FCB
U1-1
B29
S1-0
RCL
S0-2
PAR
N2-1
ARS
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
AVL

AVL - Form

SCF
S0-3
MCI
S1-2
WAL
S0-5
POR
N2-1
RSO
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Team-News

Paris Saint-Germain vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Trainer

  • Luis Enrique


HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen