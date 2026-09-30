So bekommt man Tickets für den Las Vegas F1 GP: Termine, Ticketpreise und mehr

Der Las Vegas Grand Prix bringt die Formel 1 für rasante Nachtrennen entlang des legendären Strip zurück nach Nevada. Motorsport-Champions wie Max Verstappen, Lewis Hamilton und Lando Norris liefern sich unter Neonlichtern Duelle bei Höchstgeschwindigkeiten.

GOAL liefert die wichtigsten Renndaten, Preisdetails und Buchungslinks. Lesen Sie weiter, um sich noch heute Ihre Tickets für den Las Vegas F1 GP zu sichern.

Wann findet der Las Vegas F1 GP statt?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 19. November 2026 Las Vegas F1 GP: Training 1 & 2 Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets 20. November 2026 Las Vegas F1 GP: Training 3 & Qualifying Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets 21. November 2026 Las Vegas F1 GP: Renntag Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets

Wo kann man Tickets für den Las Vegas F1 GP kaufen?

Offizielle Tickets für den Las Vegas Grand Prix sind auf der offiziellen Website des F1 Las Vegas GP und über Ticketmaster erhältlich. Wer direkt über die primären Vertriebskanäle kauft, hat als Erstes die Wahl bei den General-Admission-Bereichen und den Sitzplätzen auf den Tribünen.

Wenn die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sind, sind sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für den Las Vegas F1 GP?

General-Admission-Tickets für einen einzelnen Tag beginnen im offiziellen Ticketportal bei 50 USD für das Training am Donnerstag, 99 USD für das Qualifying am Freitag und 393 USD für den Renntag am Samstag. Für das komplette Rennwochenende beginnen 3-Tages-Flamingo-General-Admission-Pässe bei 492 USD, während reservierte Tribünenplätze über offizielle Kanäle ab 925 USD erhältlich sind.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Sitzplätze zu sichern. Die Preise auf dem Sekundärmarkt bei StubHub beginnen je nach Nachfrage und Sitzplatzwahl bei etwa 150 USD für Tageskarten oder 350 USD für Optionen über mehrere Tage.

Alles, was Sie über den Las Vegas F1 GP wissen müssen

Der Las Vegas Grand Prix ist eines der mit größter Spannung erwarteten Events im internationalen Motorsport. Auf dem Stadtkurs in Las Vegas, Nevada, bietet die 6,1 km lange Strecke 17 Kurven und eine lange Gerade entlang des berühmten Las Vegas Boulevard.

Streckenlayout und Renn-Highlights

Die Fahrer rasen an ikonischen Resorts wie dem Bellagio, Caesars Palace und dem Venetian vorbei. Auf dem Strip werden Geschwindigkeiten von mehr als 341 km/h erreicht, wodurch Überholmanöver in Kurve 14 zu einem der großen Highlights des Rennens werden.

Ticketoptionen und Zuschauerbereiche

General Admission: Die budgetfreundlichste Möglichkeit, die Formel 1 in Las Vegas zu erleben. General-Admission-Pässe, beginnend mit der Flamingo Zone, bieten Zugang zu Stehbereichen, großen Videoleinwänden, interaktiven Fanzonen und Live-Unterhaltung.

Tribünen: Reservierte Tribünen, darunter die Heineken- und T-Mobile-Zonen, bieten fest zugewiesene Sitzplätze mit direkter Sicht auf wichtige Überholpunkte und Beschleunigungszonen.

Reise- und Eventtipps

Der Las Vegas Harry Reid International Airport liegt nur wenige Minuten von der Strecke entfernt. Zuschauern wird empfohlen, die Monorail oder Mitfahrdienste zu nutzen, um die Eingänge der Strecke zu erreichen. Wer früh bucht, sichert sich die günstigsten verfügbaren Tickets für dieses Nachtrenn-Spektakel.