Die Formel 1 macht sich auf den Weg zum ikonischen Autódromo José Carlos Pace in Interlagos für den Großen Preis von São Paulo, einen der aufregendsten Stopps im Motorsportkalender. Bekannt für seinen welligen Streckenverlauf, leidenschaftliche Fans und unvorhersehbares Wetter, sorgt die Strecke immer wieder für unglaubliche Rad-an-Rad-Duelle.

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Wann ist der Große Preis von São Paulo?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 6. bis 8. November 2026 Formel-1-Grand-Prix von São Paulo 2026 Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brasilien Tickets

Wo kann man Tickets für den Großen Preis von São Paulo kaufen?

Die offizielle Ticketplattform für die Veranstaltung ist Eventim Brazil, daneben gibt es das offizielle Ticketportal der Formel 1.

Wenn die offiziellen allgemeinen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis von São Paulo?

Offizielle Ticketkontingente über die primären Verkaufskanäle beginnen bei 320 $ USD für Dreitagespässe mit allgemeinem Zugang.

Wenn die offiziellen allgemeinen Ticketkontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Dort beginnen die Preise je nach Verfügbarkeit und Sitzplatzlage bei 606 $ USD.

Alles, was Sie über den Großen Preis von São Paulo wissen müssen

Der Große Preis von São Paulo findet auf dem historischen Autódromo José Carlos Pace statt und wird auf einem intensiven 4,309 Kilometer langen Kurs gegen den Uhrzeigersinn ausgetragen, der 15 anspruchsvolle Kurven wie das berühmte Senna S umfasst. Die Tore öffnen täglich um 8:00 Uhr Ortszeit, und Fans können den Veranstaltungsort bequem über die Linie 9 Esmeralda bis zur nahe gelegenen Bahnstation Autódromo erreichen. Die Tribünen an der Start-Ziel-Geraden und rund um das Senna S bieten beste Sicht auf Überholmanöver, und während offizielle Kontingente in erster Linie als 3-Tages-Pakete mit allgemeinem Zugang ab 320 $ USD verkauft werden, werden auf Zweitmarktplattformen häufig auch Optionen für einzelne Tage angeboten.