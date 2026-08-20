So bekommt man Tickets für den Großen Preis der USA 2026: Termine, Ticketpreise und mehr

Der Große Preis der USA kehrt vom 22. bis 25. Oktober 2026 auf den Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, zurück, wobei dem Zeitplan erstmals seit der Aufnahme des Rennens in den F1-Kalender im Jahr 2012 ein neuer vierter Tag hinzugefügt wird. An diesem Rennwochenende wird das 2025 verwendete Sprint-Format gestrichen und zur konventionellen Struktur mit drei Trainingssessions zurückgekehrt, begleitet von einem hochkarätigen Konzertprogramm mit Maroon 5, Post Malone und Alesso im streckennahen Germania Insurance Amphitheater.

GOAL hat alles, was ihr braucht, um eure Reise zu planen, darunter den kompletten Zeitplan der Sessions, wo Tickets verkauft werden, die aktuelle Preisspanne und wie ihr am günstigsten hineinkommt.

Wann ist der Große Preis der USA 2026?

Datum & Uhrzeit Event Ort Tickets Do., 22. Okt. Grand Prix View (F1 Academy, Boxengassenbesuch, Fan-Dörfer) Circuit of the Americas, Austin Tickets Fr., 23. Okt., 12:30 Uhr Freies Training 1 Circuit of the Americas, Austin Tickets Fr., 23. Okt., 16 Uhr Freies Training 2 Circuit of the Americas, Austin Tickets Sa., 24. Okt., 12:30 Uhr Freies Training 3 Circuit of the Americas, Austin Tickets Sa., 24. Okt., 16 Uhr Qualifying Circuit of the Americas, Austin Tickets So., 25. Okt., 15 Uhr Großer Preis der USA (56 Runden) Circuit of the Americas, Austin Tickets

Alle Zeiten sind Ortszeiten in Austin, Central Time. 2026 gibt es keine Sprint-Session, daher ist der Samstag mit einer einzelnen Trainings- und Qualifying-Session aufgebaut und nicht mit einem Sprint-Rennen und Sprint-Qualifying.

Wo kann man Tickets für den Großen Preis der USA 2026 kaufen?

Tickets für das Rennen 2026 werden zunächst über die offizielle Website des Circuit of the Americas verkauft. Dort gibt es Eintrittskarten zum Nennwert für Einzeltage, Drei-Tages-General-Admission-Pässe und Grandstand-Plätze. Die Tickets sind jetzt im Verkauf, und der Direktkauf ist in der Regel der günstigste Weg, solange in eurer bevorzugten Kategorie noch Bestand verfügbar ist.

Sobald eine Session oder Sitzplatzkategorie offiziell ausverkauft ist oder wenn ihr näher an der Rennwoche kauft, wenden sich die meisten Fans als Nächstes dem Sekundärmarkt zu. StubHub bietet Tickets für das gesamte Wochenende an, darunter den Renntag, das Qualifying und die Trainingssessions. Jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie der Plattform abgesichert, was bedeutet, dass Tickets auf ihre Gültigkeit geprüft werden und Käufer eine Rückerstattung erhalten, wenn die Veranstaltung abgesagt und nicht neu angesetzt wird.

Ein paar Dinge, die man beim Kauf auf dem Sekundärmarkt wissen sollte:

Die Preise richten sich nach der Nachfrage und nicht nach dem Nennwert, daher können sie höher sein als der ursprüngliche Kassenpreis, insbesondere für den Renntag und die beliebteren Grandstands.

Die Angebote stammen von Fans und Brokern, die Tickets weiterverkaufen, die sie nicht mehr benötigen. Das kann nützlich sein, um einen Platz in einer Kategorie zu bekommen, die offiziell bereits ausverkauft ist.

Es ist eine unkomplizierte Option für Fans, die von außerhalb der USA anreisen und lieber kein separates Konto im eigenen Ticketsystem der Strecke anlegen möchten.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis der USA 2026?

Die Preise variieren stark je nach Tag, Ticketart und dem Zeitpunkt des Kaufs:

Günstigstes offizielles Ticket: Der neue Donnerstag „Grand PrixView“ startet bei etwa 20 Dollar und gibt preisbewussten Fans einen Weg auf das Gelände, auch ohne Ticket für das dreitägige Hauptwochenende.

Einzeltagestickets: Offizielle Tageskarten für Freitag, Samstag oder Sonntag starten bei etwa 109 Dollar, während andere Einzeltageskategorien je nach Grandstand oder Zuschauerbereich höher bepreist sind.

Drei-Tages-General-Admission: Ein regulärer Gelände-Pass von Freitag bis Sonntag, der Zugang zu Steh- und Hügelbereichen rund um die Strecke ohne reservierte Sitzplätze bietet, startet bei etwa 250 Dollar.

Sekundärmarkt: Wiederverkaufstickets auf dem offenen Markt starten aktuell bei etwa 55 bis 60 Dollar für die günstigsten verfügbaren Sessions, wobei die Preise für den Renntag und Premium-Plätze auf den Grandstands deutlich darüber hinausgehen.

Budget-Tipp: General Admission bleibt die preiswerteste Möglichkeit, das gesamte Wochenende zu erleben, und der neue Grand PrixView-Tag am Donnerstag ist das günstigste Einzelticket, das 2026 verkauft wird. So früh wie möglich zu kaufen, ob über die offizielle Seite oder auf dem Sekundärmarkt, ist der sicherste Weg, um zu vermeiden, dass ihr mit näher rückender Rennwoche einen Aufpreis zahlt.

Alles, was ihr über den Großen Preis der USA wissen müsst

Der Große Preis der USA kehrte 2012 im COTA in den Formel-1-Kalender zurück, nachdem der Sport vier Jahre lang nicht in Amerika vertreten gewesen war, und hat sich zu einem der bestbesuchten Rennen im gesamten Kalender entwickelt. Für die Ausgabe 2022 wurden über die drei Tage hinweg Berichten zufolge 440.000 Fans gezählt. Über das Renngeschehen hinaus ist der Grand Prix für sein Konzertprogramm an der Strecke bekannt geworden, bei dem das ganze Wochenende über große Headliner im Germania Insurance Amphitheater auftreten, wodurch das Event ebenso sehr Musikfestival wie Motorsport-Wochenende ist.

2026 wird das Rennwochenende erstmals auf vier Tage ausgeweitet, wobei der neue Grand PrixView-Tag am Donnerstag den Fans einen frühen Blick ins Fahrerlager, einen Spaziergang durch die Boxengasse und Action auf der Strecke durch die F1 Academy, die rein weibliche Rahmenserie, bietet. Das Hauptereignis findet dann mit dem Training am Freitag, dem Qualifying am Samstag und dem 56-Runden-Grand-Prix am Sonntag statt, ausgetragen ohne das Sprint-Format, das bei der Ausgabe 2025 Teil des Programms war.

Alles, was ihr über den Circuit of the Americas wissen müsst

Der Circuit of the Americas ist eine 5,514 km lange Strecke mit 20 Kurven in Austin, Texas, die von Hermann Tilke entworfen wurde und im Oktober 2012 speziell eröffnet wurde, um die Formel 1 in die Vereinigten Staaten zurückzubringen. Sein berühmtestes Merkmal ist Kurve 1, die 40,5 m ansteigt, bevor sie in eine schnelle, flüssige Kurvenfolge abfällt, die von Strecken wie Silverstone und Hockenheim inspiriert ist. Die Strecke wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren, eine von nur wenigen im aktuellen F1-Kalender, was für Fahrer, die es gewohnt sind, die meisten Strecken in die entgegengesetzte Richtung zu fahren, eine zusätzliche körperliche Herausforderung darstellt.

Der 76,5 m hohe Aussichtsturm der Strecke ist das markanteste Wahrzeichen der Anlage und bietet von einer Plattform, die per Aufzug oder über eine Treppe mit 419 Stufen erreichbar ist, einen Panoramablick über die Strecke und die Skyline von Austin. Die Haupttribüne fasst über ihre unteren Ränge, Logen und Suiten hinweg rund 9.000 Fans, während die gesamte Anlage einschließlich ihrer General-Admission-Hügel und der Grand Plaza am Renntag eine Menschenmenge von bis zu 120.000 aufnehmen kann. Mit einem neuen Viertageformat, einem hochkarätig besetzten Konzertprogramm und einem Titelkampf, der noch entschieden werden muss, entwickelt sich das diesjährige Rennen zu einem der herausragenden Wochenenden im Kalender 2026, also prüft jetzt die Ticketverfügbarkeit, um euch euren Platz im COTA zu sichern.