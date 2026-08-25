Der Grand Slam of Darts kehrt 2026 zu seiner 20. Austragung zurück und bringt neun Tage mit Gruppenphase im Round-Robin-Format und K.-o.-Drama nach Wolverhampton. Das Turnier vereint große Champions, platzierte Tour-Card-Inhaber und eingeladene Qualifikanten aus dem gesamten Sport in einem der einzigartigsten Formate im Darts-Kalender. Die diesjährige Ausgabe bekommt zusätzliches Gewicht, nachdem das Teilnehmerfeld erstmals in der Geschichte des Events von 32 auf 48 Spieler erweitert wurde.

GOAL hat unten den kompletten Spielplan, die Ticketpreise und alles Weitere, was ihr wissen müsst. Tickets für jede Session könnt ihr euch schon jetzt ansehen, die Preise beginnen derzeit bei nur 73,02 £.

Wann findet der Grand Slam of Darts 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Partie Ort Tickets Sa., 14. Nov., 13:00 Uhr Gruppenphase, Auftaktspiele WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets Sa., 14. Nov., 19:00 Uhr Gruppenphase, Auftaktspiele WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets So., 15. Nov., 13:00 Uhr Gruppenphase WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets So., 15. Nov., 19:30 Uhr Gruppenphase WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets Mo., 16. Nov., 19:00 Uhr Gruppenphase WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets Di., 17. Nov., 19:00 Uhr Gruppenphase, entscheidende letzte Gruppenspiele WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets Mi., 18. Nov., 19:00 Uhr Zweite Runde WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets Do., 19. Nov., 19:00 Uhr Zweite Runde WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets Fr., 20. Nov., 19:00 Uhr Viertelfinale WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets Sa., 21. Nov., 19:00 Uhr Viertelfinale WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets So., 22. Nov., 12:00 Uhr Halbfinale WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets So., 22. Nov., 19:00 Uhr Das Finale WV Active Aldersley, Wolverhampton Tickets

Wo kann man Tickets für den Grand Slam of Darts 2026 kaufen?

Die PDC verkauft Grand-Slam-of-Darts-Tickets direkt über Ticketmaster, während Sportsbreaks.com offizielle Ticket- und Hotelpakete für Fans anbietet, die für das Turnier anreisen. Diese offiziellen Kanäle sind der sicherste Ausgangspunkt, und die PDC rät davon ab, bei inoffiziellen Schwarzhändlern zu kaufen, unabhängig davon, wie seriös sie wirken mögen.

Für Fans, die den offiziellen Verkauf verpasst haben oder eine bestimmte Session suchen, die inzwischen ausverkauft ist, sind Zweitmarktplätze eine verlässliche Alternative. Preise und Verfügbarkeit ändern sich mit jedem Tag, je näher das Turnier rückt, deshalb lohnt es sich, regelmäßig nach einer Session zu schauen, die zu eurem Budget und euren Reiseplänen passt.

Für alle, die ein exklusiveres Erlebnis wollen, gibt es außerdem Hospitality-Angebote. Mehrere spezialisierte Anbieter offerieren VIP-Pakete, die für ausgewählte Sessions erstklassige Plätze, Lounge-Zugang und Hospitality-Gastronomie beinhalten. Diese liegen außerhalb des normalen Ticketpreises und sollten früh gebucht werden, da die Hospitality-Kontingente in der Regel begrenzt sind.

Wie viel kosten Tickets für den Grand Slam of Darts 2026?

Die Preise variieren von Session zu Session. Der günstigste Einstieg ist aktuell die Abendsession der Zweiten Runde am Mittwoch, 18. November, für die Tickets derzeit ab nur 73,02 £ verfügbar sind. So sieht die aktuelle Preisübersicht für das Turnier aus:

Zweite Runde (Mi., 18. Nov., abends): ab 73,02 £, die Session mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Spielplan

ab 73,02 £, die Session mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Spielplan Viertelfinale (Sa., 21. Nov., abends): ab 99,99 £

ab 99,99 £ Halbfinale (So., 22. Nov., nachmittags): ab 120,50 £

ab 120,50 £ Das Finale (So., 22. Nov., abends): f ab 119,99 £

ab 119,99 £ Viertelfinale (Fr., 20. Nov., abends): ab 170,37 £, aktuell die teuerste verfügbare Session

Die Sessions der Gruppenphase in der Eröffnungswoche vom 14. bis 17. November sind wegen des niedrigeren Einstiegspreises und weil an diesen ersten Tagen alle großen Namen des Sports im Einsatz sind meist am schnellsten ausverkauft, deshalb lohnt es sich, die Verfügbarkeit weiter im Blick zu behalten. In der Regel steigen die Preise nur, je näher der jeweilige Termin rückt, deshalb ist eine frühere Buchung der sicherste Weg, sich den günstigsten verfügbaren Platz zu sichern.

Alles, was ihr über den Grand Slam of Darts wissen müsst

Der Grand Slam of Darts wird mit einer Gruppenphase im Round-Robin-Format und anschließendem K.-o.-System ausgetragen, was ihn von den meisten anderen Major-Turnieren im PDC-Kalender unterscheidet. In 16 Gruppen mit je drei Spielern wird in der ersten Woche um das Weiterkommen gekämpft, wobei die besten zwei jeder Gruppe in die K.-o.-Phase der letzten 32 einziehen. Danach geht das Turnier über die Zweite Runde, das Viertelfinale, das Halbfinale und ein Finale am Sonntagabend weiter.

Das größte Gesprächsthema vor 2026 ist die Erweiterung des Teilnehmerfelds von 32 auf 48 Spieler, die erste Veränderung der Feldgröße seit den Anfangsjahren des Turniers. Das bedeutet mehr Qualifikanten, mehr Teilnehmer im Stil der BDO und WDF neben den üblichen PDC-Tour-Card-Inhabern und mehr Chancen für einen Außenseiter, in der Gruppenphase für eine Überraschung zu sorgen. Luke Littler wird seinen Titel als Weltranglistenerster verteidigen, doch frühere Sieger wie Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Phil Taylor, mit sechs Titeln der erfolgreichste Spieler in der Geschichte des Turniers, zeigen, wie unberechenbar dieses Event sein kann.

Die TV-Übertragung im Vereinigten Königreich läuft über ITV4 und die Streamingplattform ITVX, was es zu einem der zugänglicheren Major-Turniere für Fans macht, die nicht persönlich nach Wolverhampton reisen können. Allerdings geht nichts über die Live-Atmosphäre in der Arena.

Alles, was ihr über WV Active Aldersley wissen müsst

WV Active Aldersley, auch bekannt als Aldersley Leisure Village, war Gastgeber des Grand Slam of Darts in fast jedem Jahr, seit das Event nicht mehr in der Wolverhampton Civic Hall ausgetragen wird, und ist damit fast so eng mit dem Turnier verbunden wie jede andere Spielstätte in diesem Sport. Durch das intime Setup sind die Fans durchgehend nah am Oche, und die Atmosphäre der Arena während der Gruppenphase, wenn 48 Spieler und ihre mitgereisten Unterstützer gleichzeitig nach Wolverhampton kommen, gehört zu den besten im Darts.

Die Spielstätte liegt nur eine kurze Fahrt vom Stadtzentrum Wolverhamptons entfernt und ist sowohl per Bahn als auch über die Straße gut angebunden, was die Anreise für Fans aus den Midlands und darüber hinaus unkompliziert macht. Mit neun Tagen voller Action und einem dicht gepackten Session-Programm bietet WV Active Aldersley viele Möglichkeiten, die besten Spieler der Welt live zu sehen, ganz gleich, wie hoch euer Budget ist.