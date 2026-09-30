Der Las Vegas Grand Prix bringt die Formel 1 für rasante Nachtrennen entlang des ikonischen Strip zurück nach Nevada. Motorsport-Champions wie Max Verstappen, Lewis Hamilton und Lando Norris liefern sich unter Neonlichtern Duelle bei Höchstgeschwindigkeiten.

GOAL liefert die wichtigsten Renndaten, Preisdetails und Buchungslinks. Lesen Sie weiter, um sich noch heute Ihre Tickets für den Las Vegas F1 GP zu sichern.

Wann findet der Las Vegas F1 GP statt?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 19. November 2026 Las Vegas F1 GP: Training 1 & 2 Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets 20. November 2026 Las Vegas F1 GP: Training 3 & Qualifying Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets 21. November 2026 Las Vegas F1 GP: Renntag Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas, USA Tickets

Wo kann man Tickets für den Las Vegas F1 GP kaufen?

Offizielle Tickets für den Las Vegas Grand Prix sind auf der offiziellen Website des F1 Las Vegas GP und über Ticketmaster erhältlich. Der direkte Kauf über die primären Kanäle bietet Fans die erste Wahl bei den General-Admission-Bereichen und den Sitzplatzoptionen auf den Tribünen.

Falls die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sind, sind sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für den Las Vegas F1 GP?

General-Admission-Tickets für einen einzelnen Tag beginnen im offiziellen Ticketportal bei 50 $ USD für das Donnerstagstraining, 99 $ USD für das Freitag-Qualifying und 393 $ USD für den Renntag am Samstag. Für das komplette Rennwochenende beginnen 3-Tages-Pässe für die Flamingo General Admission bei 492 $ USD, während reservierte Tribünensitzplätze über die offiziellen Kanäle ab 925 $ USD erhältlich sind.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich Last-Minute-Plätze zu sichern. Die Preise auf dem Sekundärmarkt bei StubHub beginnen je nach Nachfrage und Sitzplatzauswahl bei etwa 150 $ USD für Tagestickets oder 350 $ USD für Mehrtagesoptionen.

Alles, was Sie über den Las Vegas F1 GP wissen müssen

Der Las Vegas Grand Prix ist eines der mit größter Spannung erwarteten Events im internationalen Motorsport. Die 3,8 Meilen lange Strecke auf dem Stadtkurs in Las Vegas, Nevada, umfasst 17 Kurven und eine lange Gerade entlang des berühmten Las Vegas Boulevard.

Streckenlayout und Rennhighlights

Die Fahrer rasen an ikonischen Resorts wie dem Bellagio, Caesars Palace und dem Venetian vorbei. Auf dem Strip werden Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 212 mph erreicht, was Überholmanöver in Kurve 14 zu einem der großen Highlights des Rennens macht.

Ticketoptionen und Zuschauerbereiche

General Admission: Die budgetfreundlichste Möglichkeit, die Formel 1 in Las Vegas zu erleben. General-Admission-Pässe, beginnend mit der Flamingo Zone, bieten Zugang zu Stehbereichen, großen Videoleinwänden, interaktiven Fanzonen und Live-Unterhaltung.

Tribünen: Reservierte Tribünen, darunter die Heineken- und T-Mobile-Zonen, bieten zugewiesene Sitzplätze mit direktem Blick auf wichtige Überholpunkte und Beschleunigungszonen.

Reise- und Eventtipps

Der Las Vegas Harry Reid International Airport liegt nur wenige Minuten von der Strecke entfernt. Den Zuschauern wird empfohlen, die Monorail oder Fahrdienste zu nutzen, um die Eingänge zur Strecke zu erreichen. Wer früh bucht, hat die besten Chancen, sich die günstigsten verfügbaren Tickets für dieses Nachtrennspektakel zu sichern.