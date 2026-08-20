Die FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen kehrt erstmals seit 1998 nach Deutschland zurück. Berlin ist vom 4. bis 13. September 2026 Gastgeber der 20. Ausgabe des Turniers.

GOAL hat alles, was Fans für die Reiseplanung nach Berlin brauchen, darunter den vollständigen Spielplan, Informationen dazu, wo Tickets verkauft werden, die aktuelle Preisspanne und wie man sich die günstigsten Plätze sichert, bevor sie vergriffen sind.

Wann findet die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen statt?

16 Nationalteams, nach 12 bei der letzten Ausgabe in Sydney, kämpfen in vier Gruppen um den größten Titel des Sports, wobei jedes Spiel an zwei Berliner Spielstätten ausgetragen wird: der Berlin Arena und der Max-Schmeling-Halle. Es ist die größte Frauen-Basketballveranstaltung, die jemals auf deutschem Boden ausgetragen wurde, und die Nachfrage nach Tickets ist seit der Bestätigung des Spielplans und des vollständigen Teilnehmerfelds Anfang dieses Jahres stetig gestiegen.

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets Fr., 4. Sep., 11:30 Australien gegen Puerto Rico (Gruppe C) Berlin Tickets Fr., 4. Sep., 11:30 Japan gegen Mali (Gruppe A) Berlin Tickets Fr., 4. Sep., 14:15 USA gegen China (Gruppe D) Berlin Tickets Fr., 4. Sep., 14:30 Korea gegen Nigeria (Gruppe B) Berlin Tickets Fr., 4. Sep., 17:30 Belgien gegen Türkiye (Gruppe C) Berlin Tickets Fr., 4. Sep., 17:45 Spanien gegen Deutschland (Gruppe A) Berlin Arena, Berlin Tickets Fr., 4. Sep., 20:15 Tschechien gegen Italien (Gruppe D) Berlin Tickets Fr., 4. Sep., 21:00 Ungarn gegen Frankreich (Gruppe B) Berlin Tickets Sa., 5. Sep., 11:30 Mali gegen Spanien (Gruppe A) Berlin Tickets Sa., 5. Sep., 14:15 Nigeria gegen Ungarn (Gruppe B) Berlin Tickets Sa., 5. Sep., 18:00 Deutschland gegen Japan (Gruppe A) Max-Schmeling-Halle, Berlin Tickets Sa., 5. Sep., 20:45 Frankreich gegen Korea (Gruppe B) Berlin Tickets So., 6. Sep., 11:30 Türkiye gegen Australien (Gruppe C) Berlin Tickets So., 6. Sep., 14:30 China gegen Tschechien (Gruppe D) Berlin Tickets So., 6. Sep., 17:45 Puerto Rico gegen Belgien (Gruppe C) Berlin Tickets So., 6. Sep., 20:45 Italien gegen USA (Gruppe D) Berlin Tickets Mo., 7. Sep., 11:30 Puerto Rico gegen Türkiye (Gruppe C) Berlin Tickets Mo., 7. Sep., 11:30 Belgien gegen Australien (Gruppe C) Berlin Tickets Mo., 7. Sep., 14:30 Nigeria gegen Frankreich (Gruppe B) Berlin Tickets Mo., 7. Sep., 14:30 Ungarn gegen Korea (Gruppe B) Berlin Tickets Mo., 7. Sep., 17:50 Deutschland gegen Mali (Gruppe A) Berlin Arena, Berlin Tickets Mo., 7. Sep., 17:50 Japan gegen Spanien (Gruppe A) Berlin Tickets Mo., 7. Sep., 20:45 USA gegen Tschechien (Gruppe D) Berlin Tickets Mo., 7. Sep., 20:45 Italien gegen China (Gruppe D) Berlin Tickets Di., 8. Sep., 17:45 Qualifikationsrunde (Achtelfinale) Berlin Arena, Berlin Tickets Di., 8. Sep., 20:45 Qualifikationsrunde (Achtelfinale) Berlin Arena, Berlin Tickets Mi., 9. Sep., 17:45 Qualifikationsrunde (Achtelfinale) Berlin Arena, Berlin Tickets Mi., 9. Sep., 20:45 Qualifikationsrunde (Achtelfinale) Berlin Arena, Berlin Tickets Do., 10. Sep., 11:30 Viertelfinale 1 Berlin Arena, Berlin Tickets Do., 10. Sep., 14:30 Viertelfinale 2 Berlin Arena, Berlin Tickets Do., 10. Sep., 17:45 Viertelfinale 3 Berlin Arena, Berlin Tickets Do., 10. Sep., 20:45 Viertelfinale 4 Berlin Arena, Berlin Tickets Sa., 12. Sep., 16:30 Halbfinale 1 Berlin Arena, Berlin Tickets Sa., 12. Sep., 20:00 Halbfinale 2 Berlin Arena, Berlin Tickets So., 13. Sep., 16:30 Spiel um Platz 3 Berlin Arena, Berlin Tickets So., 13. Sep., 20:00 Finale Berlin Arena, Berlin Tickets

Die Gruppenspiele werden auf die Berlin Arena und die Max-Schmeling-Halle aufgeteilt, wobei der genaue Austragungsort näher am jeweiligen Spieltag bestätigt wird. Die Ansetzungen für die Qualifikationsrunde, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale hängen von den Gruppenplatzierungen ab und werden im Verlauf des Turniers bestätigt. Alle Zeiten sind Ortszeiten in Berlin (MESZ) und können sich ändern.

Wo kann man Tickets für die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen kaufen?

Der einfachste Weg, Tickets für die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen zu kaufen, führt über StubHub. Dort gibt es Angebote für Tickets für Gruppenspiele, die Qualifikationsrunde, das Viertelfinale, das Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das Finale, die alle durch die FanProtect-Garantie der Plattform abgesichert sind.

Warum es sich lohnt, zuerst bei StubHub nachzuschauen:

Große Verfügbarkeit über alle Sessions hinweg, darunter auch schwer zu findende Einzeltickets für gefragte Spiele wie Deutschlands Gruppenspiele und den K.o.-Runden-Weg der USA.

Breiteres Angebot, sobald die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, da primäre Anbieter wie Eventim und Ticketonline.de die ersten Team-Tickets und Paketverkäufe abgewickelt haben, und diese bei den Spielen des Gastgeberlandes und am Finalwochenende schnell vergriffen sein können.

Einfacher Preisvergleich, da StubHub den Gesamtpreis inklusive Gebühren direkt anzeigt, statt Zusatzkosten erst beim Bezahlvorgang hinzuzufügen.

Offizielle Verkaufsstellen sind für Tickets zum Nennwert aber weiterhin einen ersten Blick wert. Fans können auch direkt über die offizielle Ticketplattform der FIBA, Eventim oder den offiziellen Veranstaltungskalender Berlins auf berlin.de kaufen, insbesondere Team-Tickets, die die drei Gruppenspiele einer bestimmten Nation abdecken. Sobald diese offiziellen Kontingente vergriffen sind oder für kurzfristige Planungen, ist StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen?

Die Ticketpreise variieren je nach Session, Sitzplatz und danach, wie nah das Turnier gerückt ist:

Günstigste Plätze: Einzeltickets für die Gruppenphase beginnen derzeit bei rund 30 Euro für Plätze mit eingeschränkter Sicht oder im Oberrang.

Beliebte Spiele: Tickets für Deutschlands Gruppenspiele und jede Partie der USA werden in der Regel teurer verkauft, oft für 60 bis 120 Euro , abhängig von der Platzkategorie.

K.o.-Runde und Finalwochenende: Tickets für das Viertelfinale sowie die Pakete für die Final Phase und das Final Weekend erzielen die höchsten Preise, wobei Wiederverkaufsangebote für das Finale für die besten Plätze deutlich über 150 Euro steigen.

Vorverkauf und allgemeiner Verkauf: Die ersten Tickets, die in den Verkauf gingen, waren die Pakete für die Final Phase und das Final Weekend, die ab dem 1. Oktober 2025 erhältlich waren und alles vom Viertelfinale bis zum Finale abdeckten. Einzeltickets und Team-Tickets, die alle drei Gruppenspiele einer einzelnen Nation umfassen, gingen am 20. Mai 2026 über offizielle Verkaufsstellen in den allgemeinen Verkauf. Seitdem führen Wiederverkaufsplattformen wie StubHub Angebote für Fans, die bei der Sitzplatzauswahl flexibler sein wollen oder den ersten Verkauf verpasst haben.

Alles, was Sie über die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen wissen müssen

Die erstmals 1953 ausgetragene FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen ist der älteste und prestigeträchtigste internationale Wettbewerb des Sports, wird alle vier Jahre ausgetragen und von der FIBA sanktioniert. Die Ausgabe 2026 in Berlin markiert das zweite Mal, dass Deutschland Gastgeber ist, nachdem das Land die Veranstaltung zuvor 1998 ausgerichtet hatte. Außerdem kehrt das Turnier erstmals seit 2018 wieder zu einem 16er-Feld zurück, nachdem vor vier Jahren in Sydney das auf 12 Teams reduzierte Format genutzt worden war.

Das Format sieht vor, dass die 16 Teams in vier Vierergruppen aufgeteilt werden und im Modus jeder gegen jeden spielen. Der Sieger jeder Gruppe zieht direkt ins Viertelfinale ein, während die Zweit- und Drittplatzierten jeder Gruppe in eine Qualifikationsrunde einziehen, ein K.o.-Crossover, in dem die verbleibenden Viertelfinalplätze vergeben werden. Von dort an geht es im reinen K.o.-System bis zum Finale am 13. September weiter.

Die Vereinigten Staaten gehen als Titelverteidiger in das Turnier, nachdem sie China im Finale 2022 in Sydney mit 83 zu 61 geschlagen hatten, und sie bleiben dank eines mit WNBA-Talent gespickten Kaders die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Deutschlands eigener Aufstieg verlief rasant, gestützt auf die Olympia-Qualifikation 2024, eine olympische Goldmedaille im 3x3 und einen historischen fünften Platz bei der EuroBasket Women 2025. Das verleiht den Sessions in Berlin eine zusätzliche atmosphärische Note, während die Co-Gastgeber auf heimischem Boden erstmals die K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft erreichen wollen.

Alles, was Sie über die Berlin Arena wissen müssen

Die Berlin Arena, auch als Uber Arena bekannt, liegt in Friedrichshain zwischen Ostbahnhof und Warschauer Brücke und ist eine der modernsten Multifunktionsarenen Europas. Sie fasst bis zu 17.000 Besucher bei Konzerten und rund 14.000 bei Basketballspielen mit reduzierter Kapazität. Sie ist bei dieser Weltmeisterschaft Austragungsort jedes Spiels der K.o.-Phase sowie eines Teils der Gruppenphase und war zuvor bereits Schauplatz der Endrunde der EuroBasket 2022 sowie von drei EuroLeague Final Fours, ist also große Basketball-Anlässe bestens gewohnt.

Die Arena liegt direkt an der Spree und ist von der Station Warschauer Straße aus bequem zu Fuß erreichbar, die an U-Bahn, S-Bahn und das Straßenbahnnetz angebunden ist, sodass sie aus ganz Berlin auch ohne Auto einfach zu erreichen ist. Im Innenraum reicht das Angebot von erschwinglichen Plätzen im Oberrang bis zu Premiumplätzen auf Parketthöhe und Hospitality-Logen, sodass Fans mit jedem Budget einen Weg hinein finden können. Wer eigens für das Turnier nach Berlin reist, sollte eine Unterkunft in Friedrichshain oder im Zentrum Berlins deutlich vor Beginn der Gruppenphase buchen, da sich die Hotelverfügbarkeit rund um das Finalwochenende erheblich verknappt.