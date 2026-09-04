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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images

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So bekommt man Tickets für den FC Liverpool 2026/27: Spielplan, Preise und Infos zu Dauerkarten

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Alles, was du darüber wissen musst, wie du dir Tickets für den Liverpool FC sichern kannst

Wenn du Liverpool-Tickets für die Saison 2026/27 kaufen möchtest, kannst du über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

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Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan für 2026/27

Datum & UhrzeitSpielAustragungsortTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 UhrIpswich Town vs. LiverpoolPortman Road (auswärts)Tickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. FulhamAnfield (heim)Tickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 UhrBournemouth vs. LiverpoolVitality Stadium (auswärts)Tickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Manchester CityAnfield (heim)Tickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrBrentford vs. LiverpoolGtech Community Stadium (auswärts)Tickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Brighton and Hove AlbionAnfield (heim)Tickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. ArsenalAnfield (heim)Tickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrCrystal Palace vs. LiverpoolSelhurst Park (auswärts)Tickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Manchester UnitedAnfield (heim)Tickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrEverton vs. LiverpoolHill Dickinson Stadium (auswärts)Tickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrLiverpool vs. SunderlandAnfield (heim)Tickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrChelsea vs. LiverpoolStamford Bridge (auswärts)Tickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Leeds UnitedAnfield (heim)Tickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrLiverpool vs. Tottenham HotspurAnfield (heim)Tickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 UhrHull City vs. LiverpoolMKM Stadium (auswärts)Tickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 UhrAston Villa vs. LiverpoolVilla Park (auswärts)Tickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Coventry CityAnfield (heim)Tickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 UhrSunderland vs. LiverpoolStadium of Light (auswärts)Tickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Crystal PalaceAnfield (heim)Tickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 UhrManchester United vs. LiverpoolOld Trafford (auswärts)Tickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. EvertonAnfield (heim)Tickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 UhrArsenal vs. LiverpoolEmirates Stadium (auswärts)Tickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 UhrCoventry City vs. LiverpoolCoventry Building Society Arena (auswärts)Tickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Hull CityAnfield (heim)Tickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs. LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (auswärts)Tickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrLiverpool vs. Aston VillaAnfield (heim)Tickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Ipswich TownAnfield (heim)Tickets
Sa., 20. März 2027, 15:00 UhrFulham vs. LiverpoolCraven Cottage (auswärts)Tickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. Newcastle UnitedAnfield (heim)Tickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 UhrNottingham Forest vs. LiverpoolThe City Ground (auswärts)Tickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 UhrLeeds United vs. LiverpoolElland Road (auswärts)Tickets
Sa., 1. Mai 2027, 20:00 UhrLiverpool vs. ChelseaAnfield (heim)Tickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrManchester City vs. LiverpoolEtihad Stadium (auswärts)Tickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrLiverpool vs. BrentfordAnfield (heim)Tickets
Sa., 23. Mai 2027, 15:00 UhrBrighton and Hove Albion vs. LiverpoolAmerican Express Stadium (auswärts)Tickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrLiverpool vs. BournemouthAnfield (heim)Tickets

Die Anstoßzeiten können sich aufgrund der Auswahl für TV-Übertragungen ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison außerdem in die Champions League zurück, die Spieltermine werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.

Wie viel kosten Liverpool-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage, wobei Topspiele mit höheren Preisen verbunden sind. Allgemeine Eintrittskarten für Nicht-Dauerkarteninhaber werden in zwei Verkaufsphasen über All Red Ticket Sales verkauft, wobei Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können teurer als der Nennwert sein.

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Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?

Eine Mitgliedschaft beim Liverpool FC ist der erste Schritt, wobei diejenigen Vorrang erhalten, die bereits Auswärtsspiele besucht haben, basierend auf einem Treuepunktesystem. 

Registriere dein Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Wenn du erfolgreich bist, wirst du mit Kaufanweisungen benachrichtigt.

Wie weit im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?

Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Partien auch früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekannt gegeben.

Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Liverpool-Website erhältlich, wobei die Warteliste derzeit in die Tausende reicht und keine neuen Anträge annimmt. Bestehende Inhaber verlängern zu Beginn des Jahres bis Mai. Die günstigste Dauerkarte kostet rund 713 £, die teuerste rund 904 £.

Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Kurz vor dem Spieltag sind diese Tickets allerdings schnell vergriffen.

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Alles, was du über das Anfield Stadium wissen musst

Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was es zu einem der ältesten und traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball macht. Das Stadion ist für seine Atmosphäre bekannt, besonders rund um die Kop, und wurde schrittweise ausgebaut statt ersetzt, wodurch sein Charakter bewahrt und die Kapazität nach und nach erhöht wurde.

Eine Neugestaltung der Main Stand im Jahr 2016 erhöhte die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf ungefähr 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das erstmals 2021 genehmigt wurde, wurde schrittweise abgeschlossen und formell abgesegnet, nachdem der Liverpool City Council ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Ausbaupläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich jüngste Investitionen auf Regenerationsprojekte in der umliegenden Gemeinde.

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