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Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan für 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Austragungsort
|Tickets
|Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Ipswich Town vs. Liverpool
|Portman Road (auswärts)
|Tickets
|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Fulham
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Bournemouth vs. Liverpool
|Vitality Stadium (auswärts)
|Tickets
|Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Manchester City
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Brentford vs. Liverpool
|Gtech Community Stadium (auswärts)
|Tickets
|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Brighton and Hove Albion
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Arsenal
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Selhurst Park (auswärts)
|Tickets
|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Manchester United
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Everton vs. Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (auswärts)
|Tickets
|Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Liverpool vs. Sunderland
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Chelsea vs. Liverpool
|Stamford Bridge (auswärts)
|Tickets
|Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Leeds United
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Tottenham Hotspur
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Hull City vs. Liverpool
|MKM Stadium (auswärts)
|Tickets
|Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Aston Villa vs. Liverpool
|Villa Park (auswärts)
|Tickets
|Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Coventry City
|Anfield (heim)
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr
|Sunderland vs. Liverpool
|Stadium of Light (auswärts)
|Tickets
|Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Crystal Palace
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Manchester United vs. Liverpool
|Old Trafford (auswärts)
|Tickets
|Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Everton
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Arsenal vs. Liverpool
|Emirates Stadium (auswärts)
|Tickets
|Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr
|Coventry City vs. Liverpool
|Coventry Building Society Arena (auswärts)
|Tickets
|Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Hull City
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur vs. Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (auswärts)
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr
|Liverpool vs. Aston Villa
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Ipswich Town
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr
|Fulham vs. Liverpool
|Craven Cottage (auswärts)
|Tickets
|Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Newcastle United
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Nottingham Forest vs. Liverpool
|The City Ground (auswärts)
|Tickets
|Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Leeds United vs. Liverpool
|Elland Road (auswärts)
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 20:00 Uhr
|Liverpool vs. Chelsea
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Manchester City vs. Liverpool
|Etihad Stadium (auswärts)
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs. Brentford
|Anfield (heim)
|Tickets
|Sa., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Brighton and Hove Albion vs. Liverpool
|American Express Stadium (auswärts)
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr
|Liverpool vs. Bournemouth
|Anfield (heim)
|Tickets
Die Anstoßzeiten können sich aufgrund der Auswahl für TV-Übertragungen ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison außerdem in die Champions League zurück, die Spieltermine werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.
Wie viel kosten Liverpool-Tickets?
Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage, wobei Topspiele mit höheren Preisen verbunden sind. Allgemeine Eintrittskarten für Nicht-Dauerkarteninhaber werden in zwei Verkaufsphasen über All Red Ticket Sales verkauft, wobei Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können teurer als der Nennwert sein.
Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?
Eine Mitgliedschaft beim Liverpool FC ist der erste Schritt, wobei diejenigen Vorrang erhalten, die bereits Auswärtsspiele besucht haben, basierend auf einem Treuepunktesystem.
Registriere dein Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Wenn du erfolgreich bist, wirst du mit Kaufanweisungen benachrichtigt.
Wie weit im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?
Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Partien auch früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekannt gegeben.
Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Liverpool-Website erhältlich, wobei die Warteliste derzeit in die Tausende reicht und keine neuen Anträge annimmt. Bestehende Inhaber verlängern zu Beginn des Jahres bis Mai. Die günstigste Dauerkarte kostet rund 713 £, die teuerste rund 904 £.
Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Kurz vor dem Spieltag sind diese Tickets allerdings schnell vergriffen.
Alles, was du über das Anfield Stadium wissen musst
Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was es zu einem der ältesten und traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball macht. Das Stadion ist für seine Atmosphäre bekannt, besonders rund um die Kop, und wurde schrittweise ausgebaut statt ersetzt, wodurch sein Charakter bewahrt und die Kapazität nach und nach erhöht wurde.
Eine Neugestaltung der Main Stand im Jahr 2016 erhöhte die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf ungefähr 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das erstmals 2021 genehmigt wurde, wurde schrittweise abgeschlossen und formell abgesegnet, nachdem der Liverpool City Council ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Ausbaupläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich jüngste Investitionen auf Regenerationsprojekte in der umliegenden Gemeinde.