Liverpool geht unter dem neuen Trainer Andoni Iraola in die Saison 2026/27, nachdem eine katastrophale Titelverteidigung dazu geführt hatte, dass Arne Slot nach einem fünften Platz entlassen wurde. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für Anfield zu bekommen.

Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan für 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Wettbewerb Tickets So., 23. Aug. 2026, 16:30 Newcastle United gegen Liverpool St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Liverpool gegen Nottingham Forest Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Ipswich Town gegen Liverpool Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Liverpool gegen Fulham Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Bournemouth gegen Liverpool Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Liverpool gegen Manchester City Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Brentford gegen Liverpool Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Liverpool gegen Brighton and Hove Albion Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Liverpool gegen Arsenal Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Crystal Palace gegen Liverpool Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Liverpool gegen Manchester United Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Everton gegen Liverpool Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Liverpool gegen Sunderland Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Chelsea gegen Liverpool Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Liverpool gegen Leeds United Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Liverpool gegen Tottenham Hotspur Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Hull City gegen Liverpool MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Aston Villa gegen Liverpool Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Liverpool gegen Coventry City Anfield (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Sunderland gegen Liverpool Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Liverpool gegen Crystal Palace Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Manchester United gegen Liverpool Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Liverpool gegen Everton Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Arsenal gegen Liverpool Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Coventry City gegen Liverpool Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Liverpool gegen Hull City Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Liverpool gegen Aston Villa Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Liverpool gegen Ipswich Town Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Fulham gegen Liverpool Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Liverpool gegen Newcastle United Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Nottingham Forest gegen Liverpool The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Leeds United gegen Liverpool Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 20:00 Liverpool gegen Chelsea Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Manchester City gegen Liverpool Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Liverpool gegen Brentford Anfield (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Mai 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion gegen Liverpool American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Liverpool gegen Bournemouth Anfield (Heim) Premier League Tickets

Anstoßzeiten können sich aufgrund der Auswahl für TV-Übertragungen ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison zudem in die Champions League zurück, die Spieltermine werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.

Wie viel kosten Liverpool-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzkategorie, wobei Topspiele mit einem Aufpreis verbunden sind. Allgemeine Eintrittskarten, die keine Dauerkarten sind, werden über All Red Ticket Sales in zwei Verkaufsphasen angeboten, wobei die Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können mehr als den Nennwert kosten.

Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?

Eine Mitgliedschaft beim Liverpool FC ist der erste Schritt, wobei diejenigen Vorrang erhalten, die auf Grundlage eines Loyalitätspunktesystems bereits zuvor Auswärtsspiele besucht haben. Registriert euer Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Falls ihr erfolgreich seid, werdet ihr mit Kaufanweisungen benachrichtigt.

Wie lange im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?

Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Begegnungen früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekanntgegeben.

Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Liverpool-Website erhältlich, allerdings umfasst die Warteliste derzeit mehrere Tausend Personen und nimmt keine neuen Bewerbungen an. Bestehende Inhaber verlängern früh im Jahr bis in den Mai hinein. Die günstigste Dauerkarte kostet rund 713 £, die teuerste rund 904 £.

Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Je näher der Spieltag rückt, desto schneller sind die Tickets vergriffen.

Alles, was ihr über das Anfield Stadium wissen müsst

Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was es zu einem der ältesten und traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball macht. Das Stadion ist für seine Atmosphäre bekannt, insbesondere rund um die Kop-Tribüne, und wurde schrittweise ausgebaut statt ersetzt. So blieb sein Charakter erhalten, während die Kapazität nach und nach erhöht wurde.

Eine Neugestaltung der Main Stand im Jahr 2016 erhöhte die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf etwa 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das bereits 2021 erstmals genehmigt wurde, wurde in Phasen abgeschlossen und formell abgenommen, nachdem der Stadtrat von Liverpool ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Ausbaupläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich jüngste Investitionen auf Regenerationsprojekte in der umliegenden Gemeinde.