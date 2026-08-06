Liverpool geht unter dem neuen Trainer Andoni Iraola in die Saison 2026/27, nachdem eine katastrophale Titelverteidigung dazu geführt hatte, dass Arne Slot nach einem fünften Platz entlassen wurde. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für Anfield zu bekommen.
Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan für 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Ort
|Wettbewerb
|Tickets
|So., 23. Aug. 2026, 16:30
|Newcastle United gegen Liverpool
|St. James' Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 29. Aug. 2026, 15:00
|Liverpool gegen Nottingham Forest
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Sep. 2026, 15:00
|Ipswich Town gegen Liverpool
|Portman Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00
|Liverpool gegen Fulham
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Sep. 2026, 15:00
|Bournemouth gegen Liverpool
|Vitality Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Okt. 2026, 15:00
|Liverpool gegen Manchester City
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00
|Brentford gegen Liverpool
|Gtech Community Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00
|Liverpool gegen Brighton and Hove Albion
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 31. Okt. 2026, 15:00
|Liverpool gegen Arsenal
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00
|Crystal Palace gegen Liverpool
|Selhurst Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00
|Liverpool gegen Manchester United
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00
|Everton gegen Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 2. Dez. 2026, 20:00
|Liverpool gegen Sunderland
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Dez. 2026, 15:00
|Chelsea gegen Liverpool
|Stamford Bridge (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Dez. 2026, 15:00
|Liverpool gegen Leeds United
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Dez. 2026, 15:00
|Liverpool gegen Tottenham Hotspur
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 26. Dez. 2026, 15:00
|Hull City gegen Liverpool
|MKM Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 30. Dez. 2026, 20:00
|Aston Villa gegen Liverpool
|Villa Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 2. Jan. 2027, 15:00
|Liverpool gegen Coventry City
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027, 20:00
|Sunderland gegen Liverpool
|Stadium of Light (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 16. Jan. 2027, 15:00
|Liverpool gegen Crystal Palace
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 23. Jan. 2027, 15:00
|Manchester United gegen Liverpool
|Old Trafford (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 30. Jan. 2027, 15:00
|Liverpool gegen Everton
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 6. Feb. 2027, 15:00
|Arsenal gegen Liverpool
|Emirates Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 10. Feb. 2027, 20:00
|Coventry City gegen Liverpool
|Coventry Building Society Arena (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. Feb. 2027, 15:00
|Liverpool gegen Hull City
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 27. Feb. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur gegen Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00
|Liverpool gegen Aston Villa
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00
|Liverpool gegen Ipswich Town
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 15:00
|Fulham gegen Liverpool
|Craven Cottage (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Apr. 2027, 15:00
|Liverpool gegen Newcastle United
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Apr. 2027, 15:00
|Nottingham Forest gegen Liverpool
|The City Ground (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Apr. 2027, 15:00
|Leeds United gegen Liverpool
|Elland Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 20:00
|Liverpool gegen Chelsea
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00
|Manchester City gegen Liverpool
|Etihad Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00
|Liverpool gegen Brentford
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 23. Mai 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion gegen Liverpool
|American Express Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00
|Liverpool gegen Bournemouth
|Anfield (Heim)
|Premier League
|Tickets
Anstoßzeiten können sich aufgrund der Auswahl für TV-Übertragungen ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison zudem in die Champions League zurück, die Spieltermine werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.
Wie viel kosten Liverpool-Tickets?
Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzkategorie, wobei Topspiele mit einem Aufpreis verbunden sind. Allgemeine Eintrittskarten, die keine Dauerkarten sind, werden über All Red Ticket Sales in zwei Verkaufsphasen angeboten, wobei die Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können mehr als den Nennwert kosten.
Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?
Eine Mitgliedschaft beim Liverpool FC ist der erste Schritt, wobei diejenigen Vorrang erhalten, die auf Grundlage eines Loyalitätspunktesystems bereits zuvor Auswärtsspiele besucht haben. Registriert euer Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Falls ihr erfolgreich seid, werdet ihr mit Kaufanweisungen benachrichtigt.
Wie lange im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?
Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Begegnungen früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekanntgegeben.
Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Liverpool-Website erhältlich, allerdings umfasst die Warteliste derzeit mehrere Tausend Personen und nimmt keine neuen Bewerbungen an. Bestehende Inhaber verlängern früh im Jahr bis in den Mai hinein. Die günstigste Dauerkarte kostet rund 713 £, die teuerste rund 904 £.
Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Je näher der Spieltag rückt, desto schneller sind die Tickets vergriffen.
Alles, was ihr über das Anfield Stadium wissen müsst
Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was es zu einem der ältesten und traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball macht. Das Stadion ist für seine Atmosphäre bekannt, insbesondere rund um die Kop-Tribüne, und wurde schrittweise ausgebaut statt ersetzt. So blieb sein Charakter erhalten, während die Kapazität nach und nach erhöht wurde.
Eine Neugestaltung der Main Stand im Jahr 2016 erhöhte die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf etwa 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das bereits 2021 erstmals genehmigt wurde, wurde in Phasen abgeschlossen und formell abgenommen, nachdem der Stadtrat von Liverpool ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Ausbaupläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich jüngste Investitionen auf Regenerationsprojekte in der umliegenden Gemeinde.