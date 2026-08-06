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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
Liverpool tickets from £80

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So bekommt man Tickets für den FC Liverpool 2026/27: Spielplan, Preise und Informationen zu Dauerkarten

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Alles, was du darüber wissen musst, wie du Tickets für den FC Liverpool bekommst

Liverpool geht unter dem neuen Trainer Andoni Iraola in die Saison 2026/27, nachdem eine katastrophale Titelverteidigung dazu geführt hatte, dass Arne Slot nach einem fünften Platz entlassen wurde. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für Anfield zu bekommen.

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Liverpools kompletter Premier-League-Spielplan für 2026/27

Datum & UhrzeitSpielOrtWettbewerbTickets
So., 23. Aug. 2026, 16:30Newcastle United gegen LiverpoolSt. James' Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00Liverpool gegen Nottingham ForestAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00Ipswich Town gegen LiverpoolPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00Liverpool gegen FulhamAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00Bournemouth gegen LiverpoolVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00Liverpool gegen Manchester CityAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00Brentford gegen LiverpoolGtech Community Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00Liverpool gegen Brighton and Hove AlbionAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00Liverpool gegen ArsenalAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00Crystal Palace gegen LiverpoolSelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00Liverpool gegen Manchester UnitedAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00Everton gegen LiverpoolHill Dickinson Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00Liverpool gegen SunderlandAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00Chelsea gegen LiverpoolStamford Bridge (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00Liverpool gegen Leeds UnitedAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00Liverpool gegen Tottenham HotspurAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00Hull City gegen LiverpoolMKM Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00Aston Villa gegen LiverpoolVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00Liverpool gegen Coventry CityAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00Sunderland gegen LiverpoolStadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00Liverpool gegen Crystal PalaceAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00Manchester United gegen LiverpoolOld Trafford (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00Liverpool gegen EvertonAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00Arsenal gegen LiverpoolEmirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00Coventry City gegen LiverpoolCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00Liverpool gegen Hull CityAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00Liverpool gegen Aston VillaAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00Liverpool gegen Ipswich TownAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 15:00Fulham gegen LiverpoolCraven Cottage (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00Liverpool gegen Newcastle UnitedAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00Nottingham Forest gegen LiverpoolThe City Ground (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00Leeds United gegen LiverpoolElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 20:00Liverpool gegen ChelseaAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00Manchester City gegen LiverpoolEtihad Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00Liverpool gegen BrentfordAnfield (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Mai 2027, 15:00Brighton and Hove Albion gegen LiverpoolAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00Liverpool gegen BournemouthAnfield (Heim)Premier LeagueTickets

Anstoßzeiten können sich aufgrund der Auswahl für TV-Übertragungen ändern. Liverpool kehrt in dieser Saison zudem in die Champions League zurück, die Spieltermine werden nach der Auslosung der Ligaphase bestätigt.

Wie viel kosten Liverpool-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzkategorie, wobei Topspiele mit einem Aufpreis verbunden sind. Allgemeine Eintrittskarten, die keine Dauerkarten sind, werden über All Red Ticket Sales in zwei Verkaufsphasen angeboten, wobei die Tickets zum Nennwert zwischen 30 £ und 61 £ kosten. Sekundärplattformen wie StubHub können mehr als den Nennwert kosten.

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Wie komme ich an Liverpool-Auswärtstickets?

Eine Mitgliedschaft beim Liverpool FC ist der erste Schritt, wobei diejenigen Vorrang erhalten, die auf Grundlage eines Loyalitätspunktesystems bereits zuvor Auswärtsspiele besucht haben. Registriert euer Interesse an bestimmten Auswärtsspielen über die Website oder das Ticketbüro des Klubs. Falls ihr erfolgreich seid, werdet ihr mit Kaufanweisungen benachrichtigt.

Wie lange im Voraus gehen Liverpool-Tickets in den Verkauf?

Tickets gehen in der Regel vier bis sechs Wochen vor Premier-League-Spielen in den Verkauf, wobei beliebte Begegnungen früher freigegeben werden können. Die Verkaufstermine für Pokalwettbewerbe variieren und werden über die offiziellen Kanäle des Klubs bekanntgegeben.

Dauerkarten sind vor Saisonbeginn über die Liverpool-Website erhältlich, allerdings umfasst die Warteliste derzeit mehrere Tausend Personen und nimmt keine neuen Bewerbungen an. Bestehende Inhaber verlängern früh im Jahr bis in den Mai hinein. Die günstigste Dauerkarte kostet rund 713 £, die teuerste rund 904 £.

Liverpools Initiative „Every Seat, Every Game“ ermöglicht es Fans, ungenutzte Tickets an die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückzugeben, die für All-Red-Mitglieder zugänglich ist. Je näher der Spieltag rückt, desto schneller sind die Tickets vergriffen.

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Alles, was ihr über das Anfield Stadium wissen müsst

Liverpool spielt seit 1892 an der Anfield Road, was es zu einem der ältesten und traditionsreichsten Stadien im englischen Fußball macht. Das Stadion ist für seine Atmosphäre bekannt, insbesondere rund um die Kop-Tribüne, und wurde schrittweise ausgebaut statt ersetzt. So blieb sein Charakter erhalten, während die Kapazität nach und nach erhöht wurde.

Eine Neugestaltung der Main Stand im Jahr 2016 erhöhte die Kapazität auf etwas mehr als 53.000, und die jüngere Erweiterung der Anfield Road Stand fügte einen neuen Oberrang hinzu, wodurch die Gesamtkapazität auf etwa 61.276 stieg. Das ist die höchste Kapazität in der Geschichte des Stadions und genug, um Anfield zum fünftgrößten Stadion der Premier League zu machen. Das Projekt, das bereits 2021 erstmals genehmigt wurde, wurde in Phasen abgeschlossen und formell abgenommen, nachdem der Stadtrat von Liverpool ein General Safety Certificate ausgestellt hatte. Derzeit hat der Klub keine weiteren Ausbaupläne auf dem Tisch, stattdessen konzentrierten sich jüngste Investitionen auf Regenerationsprojekte in der umliegenden Gemeinde.

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