Die Formel-1-Saison 2026 ist jetzt eine Meisterschaft mit 11 Rennen. Die Saison begann im März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne, und da die verbleibenden Läufe noch bis Dezember ausgetragen werden, stehen für F1-Fans noch viele Stationen im Kalender, um ihren Traum vom Grand Prix wahr werden zu lassen.

Die Action in der Formel 1 wird im Saisonendspurt nur noch schneller und spektakulärer. Hier bei GOAL haben wir deshalb alle wichtigen Ticketinformationen für euch, darunter, wo ihr kaufen könnt, wie viel die Tickets kosten und wie ihr euch am schnellsten euren Platz beim nächsten Rennen im Kalender sichert.

Wie sieht der F1-Grand-Prix-Kalender 2026 aus?

Hier sind die verbleibenden Rennen der F1-Saison 2026:

Datum Rennen Austragungsort (Ort) Tickets 23. August Großer Preis der Niederlande Circuit Zandvoort (Zandvoort) Tickets 6. September Großer Preis von Italien Monza Circuit (Monza) Tickets 13. September Großer Preis von Spanien Madring Circuit (Madrid) Tickets 26. September Großer Preis von Aserbaidschan Baku City Circuit (Baku) Tickets 11. Oktober Großer Preis von Singapur Marina Bay Street Circuit (Singapur) Tickets 25. Oktober Großer Preis der USA Circuit of the Americas (Austin) Tickets 1. November Großer Preis von Mexiko-Stadt Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexiko-Stadt) Tickets 8. November Großer Preis von São Paulo Interlagos Circuit (Sao Paulo) Tickets 21. November Großer Preis von Las Vegas Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Tickets 29. November Großer Preis von Katar Lusail International Circuit (Lusail) Tickets 6. Dezember Großer Preis von Abu Dhabi Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) Tickets



Hinweis: Die Grands Prix von China, Miami, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden und Singapur werden im Sprintformat ausgetragen.

Im Vergleich zur vergangenen Saison gab es mehrere Änderungen im Rennkalender. Während der Große Preis von Spanien von Barcelona auf einen neuen Stadtkurs in Madrid verlegt wurde, trägt der Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo nun ein brandneues Rennen aus, den Barcelona-Catalunya Grand Prix. Was Barcelona gewinnt, verliert Imola, denn der Große Preis der Emilia-Romagna wurde eingestellt, nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde.

Wie kommt man an F1-Grand-Prix-Tickets 2026?

Fans können F1-Grand-Prix-Tickets auf mehreren Wegen kaufen. Sie werden über das Formula One Ticket Portal angeboten, das direkt über die offizielle Website der Rennserie zugänglich ist, und sind außerdem über die Websites der jeweiligen Strecken beziehungsweise Austragungsorte erhältlich.

Neben General-Admission- und Tribünentickets können Fans auch zahlreiche VIP- oder Hospitality-Pakete erwerben.

Darüber hinaus könnten F1-Fans auch Sekundärplattformen wie StubHub in Betracht ziehen, die ihnen die beste Chance auf Tickets bieten könnten.

Wie viel kosten F1-Grand-Prix-Tickets 2026?

Die Preise für F1-Tickets variieren je nach Strecke, Ort und gewählter Zugangsart erheblich.

Tickets sind in der Regel in den folgenden Kategorien erhältlich:

General Admission (GA): Die budgetfreundlichste Option, sie reicht von 400 CNY (£43/$57) beim Großen Preis von China bis zu mehr als £325 ($430) beim Großen Preis von Großbritannien. Diese Tickets beinhalten keinen reservierten Sitzplatz.

Die budgetfreundlichste Option, sie reicht von 400 CNY (£43/$57) beim Großen Preis von China bis zu mehr als £325 ($430) beim Großen Preis von Großbritannien. Diese Tickets beinhalten keinen reservierten Sitzplatz. Tribünenplätze: Reservierte Sitzplätze beginnen typischerweise bei etwa 22.500 JPY (£106) auf günstigeren Strecken wie Suzuka und können für Premiumsicht beim Großen Preis von Monaco mehr als 875 € (£755) kosten.

Reservierte Sitzplätze beginnen typischerweise bei etwa 22.500 JPY (£106) auf günstigeren Strecken wie Suzuka und können für Premiumsicht beim Großen Preis von Monaco mehr als 875 € (£755) kosten. Haupttribüne / Start-Ziel-Gerade: Diese Premiumplätze bieten Sicht auf die Start-Ziel-Linie und die Boxengasse, die Preise liegen im Schnitt bei etwa £700 ($940)

Diese Premiumplätze bieten Sicht auf die Start-Ziel-Linie und die Boxengasse, die Preise liegen im Schnitt bei etwa £700 ($940) Paddock Club & Hospitality: VIP-Pakete, die All-inclusive-Catering und exklusiven Zugang zur Boxengasse bieten, beginnen in der Regel bei etwa £4000 ($5375).

Nordamerikanische und prestigeträchtige europäische Events zählen in der Regel zu den teuersten Rennen im F1-Kalender. Am anderen Ende der Preisskala gehören Rennen in Fernost und Südamerika, also China, Japan und Brasilien, zu den günstigsten der Saison.

Behaltet für zusätzliche Informationen die F1-Website und die verschiedenen Strecken-Websites im Blick sowie Sekundärplattformen wie StubHub, um die aktuelle Ticketverfügbarkeit zu prüfen.

Was ist in den F1-Hospitality-Paketen enthalten?

Hospitality an Grand-Prix-Strecken an außergewöhnlichen Orten weltweit bietet einen Hauch von Luxus mit gehobener Küche und Premium-Getränkeoptionen sowie Zugang zu exklusiven Loungebereichen.

Außerdem bekommt ihr Einblicke hinter die Kulissen der Formel 1, was ein Traumerlebnis für Motorsport-Enthusiasten schafft. Es ist die perfekte Besonderheit für einen speziellen Anlass, und auch wenn jeder Grand Prix einzigartige Erlebnisse bietet, gibt es bei bestimmten Rennen wiederkehrende Paketbestandteile:

Trackside VIP

Zugang zu den Rennen am Freitag, Samstag und Sonntag

Premiumsicht auf die Boxengasse und die Start-Ziel-Linie

Offene Bar den ganzen Tag

Gourmet-Mittagessen mit Vorspeise und Buffet

Zugang zur Hospitality-Lounge

Trackside Hospitality

Erstklassige Hospitality mit Premiumsicht

Exquisite Speiseoptionen und Schaumwein, der während des gesamten Rennwochenendes serviert wird

Besonderer Auftritt einer F1-Medienpersönlichkeit oder eines Fahrers

Frage-und-Antwort-Runde mit einem F1-Executive

Exklusives Grid-Walk-Erlebnis

Fotogelegenheit mit der Meisterschaftstrophäe

Geführter Zugang zum Paddock für Einblicke hinter die Kulissen

Was ist von der F1-Saison 2026 zu erwarten?

Im vergangenen Jahr haben wir eine der spannendsten und dramatischsten F1-Saisons überhaupt erlebt. Nach langen Phasen der Dominanz wurde das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri von einem wiedererstarkten Max Verstappen bis ans Limit gefordert, ehe die Saison auf packende Weise endete.

Lando Norris behielt natürlich im letzten Grand Prix der Saison in Abu Dhabi die Nerven, wurde Dritter und sicherte sich damit seinen ersten F1-Fahrertitel. Nun versucht er, nach seinem ersten Meisterschaftstriumph der erste britische Fahrer zu werden, der den Titel erfolgreich verteidigt.

Wie sehr sich die Welt der Formel 1 in nur wenigen Monaten verändern kann. Keiner der drei Titelkandidaten des vergangenen Jahres stand in einem der ersten beiden Rennen 2026 auf dem Podium, und keiner von ihnen kam beim Großen Preis von China überhaupt ins Ziel.

Wie nach ihren Leistungen in den Vorsaisontests zu erwarten war, ist Mercedes aktuell das Maß der Dinge. George Russell holte in Australien die Pole Position und den Rennsieg, und sein 19-jähriger italienischer Sidekick Kimi Antonelli gewann in China.

Auch Ferrari-Fans haben Grund zum Lächeln. Die Scuderia scheint sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert zu haben oder kommt mit den neuen Regeln und Bestimmungen besser zurecht als andere. In den ersten beiden Rennen wurden sie jeweils Dritter und Vierter, wobei Charles Leclerc in Melbourne aufs Podium fuhr und Lewis Hamilton in Shanghai Bronze holte.