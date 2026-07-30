Der DFL-Supercup, auch als Franz Beckenbauer Supercup bekannt, das jährliche Duell zwischen dem Gewinner der Bundesliga und dem DFB-Pokal-Sieger, findet am 22. August in Dortmund statt und Matchtickets können Sie schon heute buchen.

Da Bayern München in der vergangenen Saison zum 14. Mal in seiner Geschichte das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg holte, ist Dortmund, das in der Bundesliga Zweiter wurde, der Gegner. Zwar geht der BVB in diesem neuesten Duell im „Klassiker“ als Außenseiter ins Rennen, hat aber Heimvorteil, denn das Spiel findet im Signal Iduna Park statt.

Es ist das zehnte Mal, dass die beiden deutschen Giganten um den Supercup-Titel spielen, und Bayern liegt derzeit mit 5:4 vorne. Steht uns der nächste deutsche Klassiker bevor?

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu DFL-Supercup-Tickets, darunter, wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wann findet der DFL-Supercup Borussia Dortmund gegen Bayern München statt?

Deutschland Super Cup - Finale 22. Aug. 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

So kaufen Sie Tickets für den DFL-Supercup Borussia Dortmund gegen Bayern München

Als Gastgeber des DFL-Supercups wickelte Borussia Dortmund die offiziellen Ticketphasen über den „BVB Ticket Shop“ ab.

Das Vorverkaufsfenster für Dortmunder Vereinsmitglieder öffnete am 10. Juli, der offene Vorverkauf für die Allgemeinheit begann am 14. Juli.

Die Bewerbungsphase für Bayern-München-Fans, die Auswärtstickets erwerben wollten, wurde offiziell am 27. Mai eröffnet, unmittelbar nach der Bekanntgabe des Austragungsorts. Fans konnten über den FC Bayern Ticket Shop an einer Ticketlotterie teilnehmen.

Falls Sie über die offiziellen Vereinswege keine Plätze sichern konnten oder kurzfristig nach Tickets suchen, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Tickets für den DFL-Supercup Borussia Dortmund gegen Bayern München?

Da der DFL-Supercup, der Franz Beckenbauer Supercup, direkt von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisiert wird, sind die Preise stark reguliert, um Fußball für alle zugänglich zu halten. Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für die Veranstaltung lagen zwischen 16,50 € und 38,50 € und waren wie folgt kategorisiert:

Stehplatz : 16,50 €

Sitzplatz ( Preiskategorie 5 ) : 31,90 €

Sitzplatz (Preiskategorie 4) : 38,50 €

Behalten Sie kurz vor dem Termin die Ticketportale der Vereine im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und prüfen Sie auch Zweitverkaufsseiten wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Wo wird der DFL-Supercup Borussia Dortmund gegen Bayern München ausgetragen?

Signal Iduna Park (Dortmund)

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimstätte von Borussia Dortmund.

Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität mit Sitz- und Stehbereichen 81.365, bei Länderspielen, bei denen es nur Sitzplätze gibt, liegt sie bei 65.829.

Die Südtribüne mit einer Kapazität von 24.454 ist die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Berühmt für die intensive Atmosphäre, die sie erzeugt, trägt die Südtribüne den Spitznamen „Die Gelbe Wand“.

Neben Spielen von Dortmund war der Signal Iduna Park Austragungsort von Partien bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 und 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (Euro 2024), außerdem des UEFA-Cup-Finales 2001 sowie verschiedener Nationalmannschafts-Freundschaftsspiele und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.

Wer sind die jüngsten Gewinner des DFL-Supercups?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2025 Bayern München VfB Stuttgart 2:1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4:3 i. E. 2023 RB Leipzig Bayern München 3:0 2022 Bayern München RB Leipzig 5:3 2021 Bayern München Borussia Dortmund 3:1 2020 Bayern München Borussia Dortmund 3:2 2019 Borussia Dortmund Bayern München 2:0 2018 Bayern München Eintracht Frankfurt 5:0 2017 Bayern München Borussia Dortmund 5:4 i. E. 2016 Bayern München Borussia Dortmund 2:0

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