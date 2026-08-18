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Deutschland Super Cup
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Signal Iduna Park
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Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets

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So bekommt man Tickets für den DFL-Supercup 2026: Dortmund gegen Bayern München, Infos zum 22. August, Signal Iduna Park und mehr

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Deutschland Super Cup
Borussia Dortmund
Bayern München

Sie könnten sich auf dem Weg nach Dortmund befinden, um eines der Highlights des deutschen Fußballkalenders zu erleben

Tickets für den DFL-Supercup 2026 sind jetzt im Verkauf: Borussia Dortmund trifft an diesem Samstag, 22. August, im Signal Iduna Park auf Bayern München, Anstoß ist um 20.30 Uhr Ortszeit. Offiziell heißt der Wettbewerb Franz Beckenbauer Supercup, umbenannt zu Ehren der verstorbenen deutschen Legende. Im Saisonauftakt treffen Double-Sieger Bayern und Bundesliga-Vizemeister Dortmund im ersten Titelkampf der neuen Spielzeit aufeinander, übertragen in rund 200 Länder weltweit.

Es ist das zehnte Supercup-Duell zwischen den beiden Giganten des Klassikers, wobei Bayern mit 5:4 knapp vorne liegt, und das erste seit 2021. Der BVB geht nach Bayerns 14. Double aus Meisterschaft und Pokal als Außenseiter in die Partie, doch der Heimvorteil vor der Gelben Wand kann alles verändern. GOAL hat alles, was ihr braucht, um euch noch kurzfristig DFL-Supercup-Tickets vor Samstag zu sichern.

Wann ist der DFL-Supercup: Borussia Dortmund gegen Bayern München?

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Deutschland Super Cup - Finale
Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für den DFL-Supercup: Borussia Dortmund gegen Bayern München kaufen?

Als gastgebender Klub wickelte Borussia Dortmund den offiziellen Ticketverkauf über den BVB-Ticketshop in drei Phasen ab: Dauerkarteninhaber konnten ihre Plätze vom 9. bis 12. Juli reservieren, der Mitglieder-Vorverkauf begann am 10. Juli mit einem Limit von vier Tickets, und der freie Verkauf startete am 14. Juli. Fans des FC Bayern beantragten Auswärtstickets über ein Losverfahren im FC-Bayern-Ticketshop, das bereits im Mai geöffnet wurde, direkt nachdem der Spielort bekannt gegeben worden war.

Da das Spiel nun nur noch wenige Tage entfernt ist, sind diese offiziellen Verkaufsfenster längst geschlossen, sodass verifizierte Wiederverkaufsplattformen der realistische Last-Minute-Weg sind. StubHub und ähnliche geschützte Plattformen bieten bis zum Spieltag verbleibende Plätze im gesamten Stadion an, inklusive Käuferschutz. Beachtet aber, dass Wiederverkaufstickets nur selten garantieren, in welchem Fanblock ihr sitzen werdet. Prüft deshalb vor dem Kauf die Angebotsdetails. Von inoffiziellen Verkäufern in den sozialen Medien sollte man komplett Abstand nehmen, denn Klassiker-Spiele ziehen Ticketbetrug geradezu an.

Wie viel kosten Tickets für den DFL-Supercup: Borussia Dortmund gegen Bayern München?

Weil der Franz Beckenbauer Supercup direkt von der Deutschen Fußball Liga organisiert wird, werden die Preise bewusst niedrig gehalten, um Fußball zugänglich zu machen. Die offiziellen Preise lagen zwischen 16,50 € und 38,50 € und waren wie folgt gestaffelt:

  • Stehplatz: 16,50 €, das berühmte Terrassen-Erlebnis im größten Stadion Deutschlands
  • Sitzplatz (Preiskategorie 5): 31,90 €
  • Sitzplatz (Preiskategorie 4): 38,50 €

Da die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, beginnen die Wiederverkaufspreise für die verbleibenden Plätze derzeit bei etwa 85 € bis 100 € und steigen in zentralen Sitzplatzbereichen weiter an, liegen damit für ein Spiel dieser Größenordnung aber noch auf einem moderaten Niveau. Die Preise bewegen sich in den letzten 48 Stunden häufig, manchmal auch nach unten, wenn Verkäufer Resttickets abgeben. Deshalb lohnt es sich, die aktuelle Verfügbarkeit bis unmittelbar vor dem Anpfiff zu prüfen.

Wo findet der DFL-Supercup statt? Alles, was ihr über den Signal Iduna Park wissen müsst

Der Signal Iduna Park, historisch als Westfalenstadion bekannt, ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung 1974 die Heimat von Borussia Dortmund. Bei BVB-Spielen fasst er 81.365 Fans auf Sitz- und Stehplätzen, bei internationalen Spielen mit ausschließlicher Bestuhlung sinkt die Kapazität auf 65.829. Sein pulsierendes Herz ist die Südtribüne, die 24.454 Zuschauer fassende Südseite, die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball und wegen ihrer Lautstärke und Farben als Gelbe Wand bekannt.

Nur wenige Stadien bringen mehr Tradition mit: Der Signal Iduna Park war Spielort bei den FIFA-Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie bei der EM 2024, war Austragungsort des UEFA-Cup-Finals 2001 und beherbergt regelmäßig Länderspiele Deutschlands. Ein Klassiker unter Flutlicht, bei dem ein Titel auf dem Spiel steht, ist so ziemlich das Beste, was ein Spieltag im europäischen Fußball zu bieten hat.

Wer sind die jüngsten Sieger des DFL-Supercups?

Bayern München prägt die jüngere Geschichte des Wettbewerbs, auch wenn Dortmund-Fans darauf hinweisen werden, dass ihr letzter Titelgewinn ebenfalls gegen Bayern gelang:

Jahr

Sieger

Finalist

Ergebnis

2025

Bayern München

VfB Stuttgart

2:1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

4:3 i. E.

2023

RB Leipzig

Bayern München

3:0

2022

Bayern München

RB Leipzig

5:3

2021

Bayern München

Borussia Dortmund

3:1

2020

Bayern München

Borussia Dortmund

3:2

2019

Borussia Dortmund

Bayern München

2:0

2018

Bayern München

Eintracht Frankfurt

5:0

2017

Bayern München

Borussia Dortmund

5:4 i. E.

2016

Bayern München

Borussia Dortmund

2:0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund gegen Bayern München: Alles, was ihr wissen müsst

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Form

BVB

BVB - Form

F95
N2-1
OSA
N1-0
FCT
S0-1
ARS
N2-3
ROM
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCB

FCB - Form

REG
S0-15
JEJ
S2-1
AVL
S2-1
RBL
S3-1
HDH
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
26/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Letzte direkte Duelle

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenBayern München
1
2
2
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
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Bayern München
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
1
END
Bundesliga
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Bayern München
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
2
END
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
1
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Bayern München
FCB
1
END
Bundesliga
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Bayern München
FCB
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Team-News

Borussia Dortmund vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

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Borussia Dortmund
BVB
Aufstellung
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Bayern München
FCB
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Bayern München
FCB

Trainer

  • N. Kovac


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