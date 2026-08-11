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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets

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So bekommt man Tickets für den DFB-Pokal 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, Informationen zum Finale und mehr

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So kannst du Teil des Pokalfiebers dieser Saison auf deutschem Boden sein

Uns steht eine weitere fantastische Saison im DFB-Pokal bevor, die am 29. Mai 2027 mit dem Finale im Berliner Olympiastadion ihren Höhepunkt erreicht. Tickets für eines oder mehrere der anstehenden packenden Duelle können Sie schon heute buchen.

Bayern München geht als Titelverteidiger in die neue Spielzeit, nachdem der Klub im Finale der vergangenen Saison mit einem souveränen 3:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen und die markante Trophäe zum rekordausbauenden 21. Mal gewonnen hat. Mit Harry Kane als bestem Torschützen des Wettbewerbs in der vergangenen Saison zeigt die Aura der Bayern im DFB-Pokal keine Anzeichen des Verblassens, auch wenn Überraschungen gegen unterklassige Gegner wie immer zum Reiz des traditionsreichen deutschen Pokalwettbewerbs gehören.

Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zum DFB-Pokal führen, darunter wie Sie Karten kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

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Anstehende Spiele im DFB-Pokal 2026/27

Die Auslosung der ersten Runde hat eine Reihe interessanter Begegnungen hervorgebracht. Titelverteidiger Bayern München bekommt es auswärts mit dem frisch in die 2. Bundesliga aufgestiegenen VfL Osnabrück zu tun, Borussia Dortmund reist zum Oberligisten HEBC Hamburg. Die Spiele von Bayern und Dortmund sind die letzten dieser Runde und wurden auf September verschoben, da beide Klubs zunächst um den Franz-Beckenbauer-Supercup spielen, Deutschlands traditionellen Saisonauftakt, der zu Ehren der verstorbenen Bayern- und Deutschland-Legende neu benannt wurde.

Klub Freundschaftsspiele
Bayern München crest
Bayern München
FCB
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Nachfolgend finden Sie die bestätigten Erstrundenpartien mit Beteiligung von Bundesligisten.

Datum & Uhrzeit (MESZ)SpielAustragungsortTickets
Fr., 21. Aug., 18:00 UhrSt. Tönis gegen Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Tickets
Fr., 21. Aug., 18:00 UhrWaldhof Mannheim gegen 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Tickets
Fr., 21. Aug., 18:00 UhrPreußen Münster gegen Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Tickets
Fr., 21. Aug., 20:45 UhrHansa Rostock gegen VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Tickets
Sa., 22. Aug., 13:00 UhrWehen Wiesbaden gegen Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Tickets
Sa., 22. Aug., 13:00 UhrEnergie Cottbus gegen FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Tickets
Sa., 22. Aug., 15:30 UhrErzgebirge Aue gegen TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Tickets
Sa., 22. Aug., n. b.Viktoria Cologne gegen 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Cologne)Tickets
Sa., 22. Aug., n. b.1. FC Saarbrücken gegen Hertha BerlinHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Tickets
Sa., 22. Aug., 15:30 UhrMSV Duisburg gegen ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Tickets
So., 23. Aug., n. b.Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Tickets
So., 23. Aug., n. b.Eintracht Trier gegen RB LeipzigMoselstadion (Trier)Tickets
So., 23. Aug., 15:30 UhrSchott Mainz gegen Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Tickets
So., 23. Aug., 18:00 UhrFortuna Düsseldorf gegen FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Tickets
So., 23. Aug., n. b.Rot-Weiss Essen gegen FC St. PauliStadion Essen (Essen)Tickets
So., 23. Aug., n. b.SG Sonnenhof Großaspach gegen Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Tickets
Mo., 24. Aug., 18:00 UhrVerl gegen Hamburger SVSCHÜCO Arena (Bielefeld)Tickets
Di., 1. Sep., 20:45 UhrHEBC gegen Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Tickets
Mi., 2. Sep., 20:45 UhrBayern Munich gegen VfL OsnabrückAllianz Arena (Munich)Tickets

Wie sieht der komplette Spielplan des DFB-Pokals 2026/27 aus?

RundeDatum/DatenTickets
Erste Runde21. bis 24. August & 1. bis 2. September 2026Tickets
Zweite Runde27. bis 28. Oktober 2026Tickets
Achtelfinale1. bis 2. Dezember 2026Tickets
Viertelfinale2. bis 3. Februar & 9. bis 10. Februar 2027Tickets
Halbfinale20. bis 21. April 2027Tickets
Finale29. Mai 2027Tickets

Wie kann man DFB-Pokal-Tickets 2026/27 kaufen?

Für DFB-Pokal-Spiele werden Tickets in erster Linie auf den offiziellen Websites der teilnehmenden Klubs oder in deren offiziellen Shops verkauft.

In der Regel werden sie phasenweise freigegeben, zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor sie, sofern noch welche übrig sind, in den freien Verkauf gehen.

Für das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion gilt derselbe Ablauf, allerdings ist die Kapazität begrenzt und die Nachfrage übersteigt oft das verfügbare Kontingent.

Es wird erwartet, dass jeder der beiden Finalisten jeweils etwa 20.000 bis 25.000 Tickets erhält.

Die übrigen Tickets, ungefähr 25.000 bis 30.000, sind für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), Sponsoren, VIPs und eine Verlosung für neutrale Fans reserviert. Finaltickets und Hospitality-Pakete werden außerdem im offiziellen DFB-Ticketshop erhältlich sein.

Neben dem Kauf von DFB-Pokal-Tickets über offizielle Wege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Zweitmarkt zu erwerben. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten, und bietet verifizierte Angebote sowie Käuferschutz für Fans, die sich einen Platz sichern wollen, nachdem die offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

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Wie viel kosten DFB-Pokal-Tickets 2026/27?

In den frühen Runden des DFB-Pokals liegen die Ticketpreise in der Regel zwischen 15 € und 25 €.

Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs steigen die Preise, wobei Karten für Viertel- und Halbfinale über offizielle Kanäle ab 50 € kosten.

Unter Heranziehung früherer Ausgaben als Orientierung dürften die Preise für Standardplätze bei 75 € beginnen und für Premiumplätze im Berliner Olympiastadion beim Finale am 29. Mai 2027 auf über 250 € steigen.

Behalten Sie kurz vor den jeweiligen Spielen für weitere Informationen die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick und auch Zweitmarktseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

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Wo findet das DFB-Pokal-Finale statt? Olympiastadion

Das Berliner Olympiastadion wurde ursprünglich Mitte der 1930er Jahre als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1936 errichtet.

Das Stadion wurde zweimal umfassend renoviert, von 1972 bis 1974 und von 2000 bis 2004, um es für den nationalen und internationalen Fußball zu modernisieren, und hat inzwischen eine Kapazität von 74.475.

Neben Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1974 & 2006) und UEFA-Europameisterschaften (2024) ist Hertha Berlin, derzeit in der 2. Bundesliga beheimatet, seit 1963 im Olympiastadion zu Hause.

Abseits des Fußballs bleibt das Olympiastadion ein wichtiger Austragungsort für Leichtathletik. Usain Bolt stellte dort bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 bekanntlich den Männer-Weltrekord über 100 m auf. Seine Zeit von 9,58 Sekunden ist bis heute unübertroffen.

Wer sind die jüngsten DFB-Pokal-Sieger?

JahrSiegerFinalistErgebnis
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3:0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4:2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1:0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2:0
2022RB LeipzigSC Freiburg4:2 (i. E.)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4:1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4:2
2019Bayern MunichRB Leipzig3:0
2018Eintracht FrankfurtBayern Munich3:1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2:1

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