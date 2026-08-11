Uns steht eine weitere fantastische Saison im DFB-Pokal bevor, die am 29. Mai 2027 mit dem Finale im Berliner Olympiastadion ihren Höhepunkt erreicht. Tickets für eines oder mehrere der anstehenden packenden Duelle können Sie schon heute buchen.

Bayern München geht als Titelverteidiger in die neue Spielzeit, nachdem der Klub im Finale der vergangenen Saison mit einem souveränen 3:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen und die markante Trophäe zum rekordausbauenden 21. Mal gewonnen hat. Mit Harry Kane als bestem Torschützen des Wettbewerbs in der vergangenen Saison zeigt die Aura der Bayern im DFB-Pokal keine Anzeichen des Verblassens, auch wenn Überraschungen gegen unterklassige Gegner wie immer zum Reiz des traditionsreichen deutschen Pokalwettbewerbs gehören.

Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zum DFB-Pokal führen, darunter wie Sie Karten kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Anstehende Spiele im DFB-Pokal 2026/27

Die Auslosung der ersten Runde hat eine Reihe interessanter Begegnungen hervorgebracht. Titelverteidiger Bayern München bekommt es auswärts mit dem frisch in die 2. Bundesliga aufgestiegenen VfL Osnabrück zu tun, Borussia Dortmund reist zum Oberligisten HEBC Hamburg. Die Spiele von Bayern und Dortmund sind die letzten dieser Runde und wurden auf September verschoben, da beide Klubs zunächst um den Franz-Beckenbauer-Supercup spielen, Deutschlands traditionellen Saisonauftakt, der zu Ehren der verstorbenen Bayern- und Deutschland-Legende neu benannt wurde.

Nachfolgend finden Sie die bestätigten Erstrundenpartien mit Beteiligung von Bundesligisten.

Datum & Uhrzeit (MESZ) Spiel Austragungsort Tickets Fr., 21. Aug., 18:00 Uhr St. Tönis gegen Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Tickets Fr., 21. Aug., 18:00 Uhr Waldhof Mannheim gegen 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Tickets Fr., 21. Aug., 18:00 Uhr Preußen Münster gegen Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Tickets Fr., 21. Aug., 20:45 Uhr Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Tickets Sa., 22. Aug., 13:00 Uhr Wehen Wiesbaden gegen Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Tickets Sa., 22. Aug., 13:00 Uhr Energie Cottbus gegen FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Tickets Sa., 22. Aug., 15:30 Uhr Erzgebirge Aue gegen TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Tickets Sa., 22. Aug., n. b. Viktoria Cologne gegen 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Tickets Sa., 22. Aug., n. b. 1. FC Saarbrücken gegen Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Tickets Sa., 22. Aug., 15:30 Uhr MSV Duisburg gegen Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Tickets So., 23. Aug., n. b. Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Tickets So., 23. Aug., n. b. Eintracht Trier gegen RB Leipzig Moselstadion (Trier) Tickets So., 23. Aug., 15:30 Uhr Schott Mainz gegen Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Tickets So., 23. Aug., 18:00 Uhr Fortuna Düsseldorf gegen Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Tickets So., 23. Aug., n. b. Rot-Weiss Essen gegen FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Tickets So., 23. Aug., n. b. SG Sonnenhof Großaspach gegen Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Tickets Mo., 24. Aug., 18:00 Uhr Verl gegen Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Tickets Di., 1. Sep., 20:45 Uhr HEBC gegen Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Tickets Mi., 2. Sep., 20:45 Uhr Bayern Munich gegen VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Tickets

Wie sieht der komplette Spielplan des DFB-Pokals 2026/27 aus?

Runde Datum/Daten Tickets Erste Runde 21. bis 24. August & 1. bis 2. September 2026 Tickets Zweite Runde 27. bis 28. Oktober 2026 Tickets Achtelfinale 1. bis 2. Dezember 2026 Tickets Viertelfinale 2. bis 3. Februar & 9. bis 10. Februar 2027 Tickets Halbfinale 20. bis 21. April 2027 Tickets Finale 29. Mai 2027 Tickets

Wie kann man DFB-Pokal-Tickets 2026/27 kaufen?

Für DFB-Pokal-Spiele werden Tickets in erster Linie auf den offiziellen Websites der teilnehmenden Klubs oder in deren offiziellen Shops verkauft.

In der Regel werden sie phasenweise freigegeben, zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor sie, sofern noch welche übrig sind, in den freien Verkauf gehen.

Für das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion gilt derselbe Ablauf, allerdings ist die Kapazität begrenzt und die Nachfrage übersteigt oft das verfügbare Kontingent.

Es wird erwartet, dass jeder der beiden Finalisten jeweils etwa 20.000 bis 25.000 Tickets erhält.

Die übrigen Tickets, ungefähr 25.000 bis 30.000, sind für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), Sponsoren, VIPs und eine Verlosung für neutrale Fans reserviert. Finaltickets und Hospitality-Pakete werden außerdem im offiziellen DFB-Ticketshop erhältlich sein.

Neben dem Kauf von DFB-Pokal-Tickets über offizielle Wege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Zweitmarkt zu erwerben. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten, und bietet verifizierte Angebote sowie Käuferschutz für Fans, die sich einen Platz sichern wollen, nachdem die offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Wie viel kosten DFB-Pokal-Tickets 2026/27?

In den frühen Runden des DFB-Pokals liegen die Ticketpreise in der Regel zwischen 15 € und 25 €.

Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs steigen die Preise, wobei Karten für Viertel- und Halbfinale über offizielle Kanäle ab 50 € kosten.

Unter Heranziehung früherer Ausgaben als Orientierung dürften die Preise für Standardplätze bei 75 € beginnen und für Premiumplätze im Berliner Olympiastadion beim Finale am 29. Mai 2027 auf über 250 € steigen.

Behalten Sie kurz vor den jeweiligen Spielen für weitere Informationen die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick und auch Zweitmarktseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Wo findet das DFB-Pokal-Finale statt? Olympiastadion

Das Berliner Olympiastadion wurde ursprünglich Mitte der 1930er Jahre als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1936 errichtet.

Das Stadion wurde zweimal umfassend renoviert, von 1972 bis 1974 und von 2000 bis 2004, um es für den nationalen und internationalen Fußball zu modernisieren, und hat inzwischen eine Kapazität von 74.475.

Neben Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften (1974 & 2006) und UEFA-Europameisterschaften (2024) ist Hertha Berlin, derzeit in der 2. Bundesliga beheimatet, seit 1963 im Olympiastadion zu Hause.

Abseits des Fußballs bleibt das Olympiastadion ein wichtiger Austragungsort für Leichtathletik. Usain Bolt stellte dort bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 bekanntlich den Männer-Weltrekord über 100 m auf. Seine Zeit von 9,58 Sekunden ist bis heute unübertroffen.

Wer sind die jüngsten DFB-Pokal-Sieger?