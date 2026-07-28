Uns steht eine weitere fantastische DFB-Pokal-Saison bevor, die am 29. Mai mit dem Finale im Olympiastadion in Berlin ihren Höhepunkt erreicht. Tickets für eines oder mehrere der kommenden Kracher könnt ihr euch schon heute sichern.

Da in den vergangenen neun Spielzeiten sechs verschiedene Bundesliga-Klubs den DFB-Pokal gewonnen haben, erlebten zahlreiche Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus magische Pokalmomente.

Bayern München ist der aktuelle Titelträger und wenig überraschend auch der erfolgreichste Verein in der Geschichte des DFB-Pokals. Die Münchner stemmten die ikonische Trophäe nicht weniger als 21 Mal in die Höhe.

GOAL führt euch durch alle wichtigen Informationen zu DFB-Pokal-Tickets, darunter, wie ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und vieles mehr.

Kommende Spiele im DFB-Pokal 2026/27

Das ist eine Auswahl von Erstrundenpartien im DFB-Pokal mit Beteiligung von Bundesliga-Klubs:

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spiel Spielort Tickets Fr., 21. Aug., 18:00 St. Tönis vs. Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Tickets Fr., 21. Aug., 20:45 Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Tickets Sa., 22. Aug., 13:00 Wehen Wiesbaden vs. Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Tickets Sa., 22. Aug., 15:30 MSV Duisburg vs. Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Tickets So., 23. Aug., 15:30 Schott Mainz vs. Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Tickets So., 23. Aug., 18:00 Fortuna Düsseldorf vs. Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Tickets Mo., 24. Aug., 18:00 Verl vs. Hamburger SV Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Tickets Di., 1. Sep., 20:45 HEBC vs. Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Tickets

Wie sieht der komplette Spielplan des DFB-Pokals 2026/27 aus?

Runde Datum/Daten Tickets 1. Runde 21. bis 24. August & 1. bis 2. September Tickets 2. Runde 27. bis 28. Oktober Tickets Achtelfinale 1. bis 2. Dezember Tickets Viertelfinale 2. bis 3. Februar & 9. bis 10. Februar Tickets Halbfinale 20. bis 21. April Tickets Finale 29. Mai Tickets

So kauft ihr Tickets für den DFB-Pokal 2026/27

Tickets für DFB-Pokalspiele werden in erster Linie auf den offiziellen Webseiten der teilnehmenden Klubs oder in deren offiziellen Shops verkauft.

In der Regel werden sie phasenweise freigegeben, zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor sie, falls noch welche übrig sind, in den freien Verkauf gehen.

Für das DFB-Pokalfinale im Olympiastadion in Berlin gilt derselbe Ablauf, allerdings ist die Kapazität begrenzt und die Nachfrage übersteigt häufig das verfügbare Kontingent.

Es wird erwartet, dass jeder der beiden Finalisten jeweils ungefähr 20.000 bis 25.000 Tickets erhält.

Die übrigen Tickets, etwa 25.000 bis 30.000, sind für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), Sponsoren, VIPs und eine Verlosung für neutrale Fans reserviert. Finaltickets und Hospitality-Pakete werden auch über den offiziellen DFB-Ticketshop erhältlich sein.

Neben dem Kauf von DFB-Pokal-Tickets über die offiziellen Vertriebswege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Sekundärmarkt zu erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für den DFB-Pokal 2026/27?

In den frühen Runden des DFB-Pokals liegen die Ticketpreise in der Regel zwischen 15 € und 25 €.

Mit dem Fortschreiten des Wettbewerbs steigen die Preise, wobei Tickets für das Viertel- und Halbfinale über offizielle Kanäle ab 50 € kosten.

Frühere Ausgaben des Wettbewerbs als Orientierung genommen, dürften die Preise für Standardplätze bei 75 € beginnen und für Premiumplätze im Olympiastadion in Berlin für das Finale am 29. Mai auf über 250 € steigen.

Behaltet kurz vor den Spielen die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und schaut auch auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Wo findet das DFB-Pokalfinale statt?

Olympiastadion

Das Berliner Olympiastadion wurde ursprünglich Mitte der 1930er Jahre als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1936 erbaut.

Das Stadion wurde zwei großen Renovierungen unterzogen, von 1972 bis 1974 und von 2000 bis 2004, um es für den nationalen und internationalen Fußball zu modernisieren, und fasst heute 74.475 Zuschauer.

Neben Spielen bei FIFA-Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie bei der UEFA Euro 2024 ist das Olympiastadion seit 1963 die Heimstätte von Hertha Berlin, das derzeit in der 2. Bundesliga spielt.

Abseits des Fußballs bleibt das Olympiastadion eine wichtige Leichtathletikstätte. Usain Bolt stellte dort bekanntlich bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 den Weltrekord über 100 m der Männer auf. Seine Zeit von 9,58 Sekunden ist auch 17 Jahre später noch ungebrochen.

Wer sind die jüngsten DFB-Pokalsieger?