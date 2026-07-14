Ein Fußballfieber erfasst Nordamerika, denn die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hält ihr Versprechen von chaotischer Dramatik, historischen Überraschungen und hochklassigen K.-o.-Duellen.

Während das Turnier vom intensiven Achtelfinale in das entscheidende Viertelfinale übergeht, verengt sich der Turnierbaum auf die letzten vier Teams. Während Fußball-Giganten und historische Außenseiter in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko bis zum Äußersten kämpfen, stehen die beiden mit Spannung erwarteten Halbfinals unmittelbar bevor.

Wenn Sie Geschichte aus nächster Nähe erleben möchten, sind Tickets für die Halbfinals die begehrteste Ware überhaupt, doch Sie müssen schnell handeln, da sich die Sekundärmärkte erhitzen und die offiziellen Kanäle nur noch sehr begrenzt verfügbar sind.

Die hohe Nachfrage nach Halbfinal-Tickets spiegelt die unglaubliche Dramatik wider, die sich entfaltet, wenn vier Spitzennationen um einen Platz im Finale kämpfen. Um jeden Zweikampf und jedes Tor beim Live-Erlebnis noch spannender zu machen, könnten Sie Ihre Prognosen mit Bonusguthaben untermauern. Nutzen Sie bei der Anmeldung unseren speziellen 1xbet-Promocode, um Ihr Willkommenspaket zu erhalten.

Lassen Sie sich von GOAL alle wichtigen Ticket-, Spielort- und Termininformationen liefern, die Sie für die Halbfinals der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in diesem Juli benötigen.

Wann sind die Halbfinals der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Datum Spiel Ort Tickets Mittwoch, 15. Juli Halbfinale: England gegen Argentinien Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Tickets

Wie kann man Halbfinal-Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die Weltmeisterschaft, darunter der Visa-Presale, der Early Ticket Draw und der Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell beendet.

Mit über 500 Millionen bearbeiteten Anfragen in diesen Phasen ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.

Das müssen Sie auf einen Blick wissen:

Die Last-Minute-Sales-Phase läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Dies ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Resale-Marketplace ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, während das Turnier näher rückt.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätze wie StubHub für Last-Minute-Tickets ausweichen. Denken Sie daran, die AGB aller Sekundärseiten für die Tickets zu prüfen, die Sie kaufen.

Was ist von den WM-Halbfinals 2026 zu erwarten?

Die FIFA-Weltmeisterschaft ist offiziell zum ersten Mal seit USA '94 nach Nordamerika zurückgekehrt. Vor dreißig Jahren sprengte dieses Turnier trotz des damals geringeren Stellenwerts des Fußballs in der Region die Zuschauerrekorde und wurde zu einer der kommerziell erfolgreichsten Ausgaben der Geschichte.

Nun richtet Amerika ein gewaltiges, neu erweitertes Spektakel mit 48 Teams aus, das bereits jetzt beispiellose Dramatik liefert. Der aktuelle Turnierbaum verengt sich weiter, während das Turnier tief in die hochbrisanten K.-o.-Runden eintritt.

Das ist meilenweit entfernt vom Drehbuch der WM-Halbfinals 2022 in Katar, als Lionel Messi und Julián Álvarez Argentinien mit einem souveränen 3:0 gegen Kroatien sicher weiterführten und Frankreich Marokkos Märchen mit einem abgeklärten 2:0 beendete. In diesem Jahr hat die offene Struktur des Turnierbaums unvorhersehbares Chaos begünstigt und dafür gesorgt, dass in den Duellen der letzten Vier alles offen ist.

Der Höhepunkt dieser Nordamerika-Reise rückt schnell näher. Die beiden mit Spannung erwarteten Halbfinal-Duelle finden an aufeinanderfolgenden Abenden statt:

Halbfinale 1: Dienstag, 14. Juli 2026, im Dallas Stadium (AT&T Stadium) in Arlington, Texas.

Dienstag, 14. Juli 2026, im (AT&T Stadium) in Arlington, Texas. Halbfinale 2: Mittwoch, 15. Juli 2026, im Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) in Atlanta, Georgia.

Da die Ticketnachfrage in den Gastgeberstädten stark anzieht, haben Fans die historische Chance, sich ihre Plätze auf dem direkten Weg zum Finale im MetLife Stadium am 19. Juli zu sichern.

Kann man Wiederverkaufs-Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bekommen?

Wenn Sie nach einer offiziellen und sicheren Möglichkeit suchen, Ihre Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 26 weiterzuverkaufen oder umzutauschen, ist der FIFA Resale/Exchange Marketplace der offizielle Kanal dafür. Der Marketplace wurde am 2. Oktober geöffnet und kann über FIFA.com/tickets aufgerufen werden.

Der FIFA Resale Marketplace steht Einwohnern Kanadas, der USA und internationalen Einwohnern zur Verfügung, während der FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) für Einwohner Mexikos vorgesehen ist.

Ein wichtiger Punkt für Käufer von Wiederverkaufs-Tickets: Die Verfügbarkeit kann sehr begrenzt sein, und Tickets können nur sporadisch erscheinen. Fans, die sich Wiederverkaufs-Tickets sichern möchten, sollten die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln, wenn Tickets erscheinen, und ihre Zahlungsdaten im Voraus bereithalten.

Es lohnt sich auch, Sekundäranbieter wie StubHub zu prüfen, wenn Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 suchen. Die Preise auf Sekundärplattformen unterliegen Verfügbarkeit und Nachfrage.

Wie viel kosten Halbfinal-Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die Ticketpreise für die Weltmeisterschaft 2026 variieren je nach Sitzplatzkategorie wie folgt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie, gelegen im unteren Rang.

Die teuerste Kategorie, gelegen im unteren Rang. Kategorie 2: Umfasst obere und untere Ränge außerhalb der Bereiche von Kategorie 1.

Umfasst obere und untere Ränge außerhalb der Bereiche von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie, gelegen im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise werden im Verlauf der verschiedenen Ticketfreigaben und Verkaufsphasen schwanken, aber die Plätze für die beiden Halbfinals lagen ursprünglich, je nach Spielort, zwischen 420 $ und 2.780 $, wie unten gezeigt:

Spielort Tickets AT&T Stadium (Dallas) 455 $ - 2.780 $ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 420 $ - 2.565 $



Auf Sekundär-Wiederverkaufsseiten wie StubHub können Fans sich Halbfinal-Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ab 1.181 $ sichern.

Was sind die Spielorte der Halbfinals der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?