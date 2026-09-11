Nach ihrem Auftakt in der UEFA Nations League auswärts in Norwegen kehrt Dänemark nach Hause zurück und trifft am Sonntag, den 27. September, im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase des Wettbewerbs im Parken-Stadion in Kopenhagen auf Wales. Ihr könnt euch eure Tickets für das Spiel noch heute sichern.

Neben Norwegen und Wales hat Dänemark in seiner Gruppe auch den amtierenden UEFA-Nations-League-Champion Portugal zugelost bekommen, in Gruppe A4 der Liga A.

In der Ligaphase tritt das Team gegen alle drei Gegner jeweils zuhause und auswärts an, also in insgesamt sechs Spielen. Die beiden bestplatzierten Mannschaften ziehen im März ins Viertelfinale ein.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt eure Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel zwischen Dänemark und Wales statt?

Dänemark gegen Wales findet am Sonntag, den 27. September, im Parken-Stadion in Kopenhagen statt. Der Anstoß ist für 18 Uhr MESZ angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 12:00 Parken

So kauft ihr Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Heimfans wurden direkt über das Portal des dänischen Fußballverbands DBU verkauft, während Wales-Fans, die Karten für den Auswärtsblock bekommen wollten, diese über die Ticketplattform der FAW kaufen mussten.

Offizielle Heimtickets für die Partie in Kopenhagen wurden Ende August 2026 über den dänischen Fußballverband DBU verfügbar.

Nationale Fußballverbände starten den offiziellen Ticketverkauf in der Regel vier bis sechs Wochen vor dem Spieltag.

Wer noch kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League?

Offizielle Erwachsenentickets zum Nennwert für das Spiel in Kopenhagen kosten zwischen 50 € und 150 €+ (47 £ bis 85 £+)

Preiskategorien

Kategorie 3 (Kurze Seite / Oberränge): 56 €–80 €

Kategorie 2 (Längsseite oben / Ecken): 80 €-110 €

Kategorie 1 (Längsseite Unterrang): 110 €–150 €+

Sitzplatzbereiche

Tribünen A & C (Längsseite) : Sie verlaufen entlang der Seitenlinien. Die C-Tribüne ist die Haupttribüne, während man in den unteren Rängen ganz nah am Geschehen sitzt.

Tribüne B (Kurze Seite) : Das leidenschaftliche Heimende für die Fans der dänischen Nationalmannschaft.

Tribüne D (Kurze Seite / Auswärtsfans) : Wird oft für Familienbereiche oder für reisende Auswärtsfans genutzt, etwa für Wales' Red-Wall-Fans.

Behaltet kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalteams im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und schaut auch auf Zweitverkaufsseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Parken-Stadion wissen müsst

Das Parken-Stadion ist das pulsierende Herz des dänischen Sports und Entertainments. Es liegt im lebhaften Kopenhagener Stadtteil Østerbro und ist die stolze Heimspielstätte sowohl des dänischen Superliga-Klubs F.C. Kopenhagen als auch der dänischen Fußballnationalmannschaft. Es wurde 1992 eröffnet und hat eine offizielle Kapazität von 38.065 Plätzen, womit es das größte Fußballstadion Dänemarks ist.

Unvergessliche Momente im Parken-Stadion:

Euro 2020 : Das Stadion war Austragungsort aller drei Gruppenspiele Dänemarks sowie eines dramatischen Achtelfinales zwischen der Tschechischen Republik und Spanien, das die Spanier nach Verlängerung mit 5:3 gewannen.

Europäische Finals : Hier fanden sowohl das Finale des Europapokals der Pokalsieger 1994, Arsenal gegen Parma, als auch das UEFA-Cup-Finale 2000, Galatasaray gegen Arsenal, statt. Arsenal besiegte Parma mit 1:0, verlor aber gegen Galatasaray im Elfmeterschießen. Es war das erste und einzige Mal, dass eine türkische Mannschaft einen UEFA-Klubwettbewerb gewann.

Rekordkonzerte : Michael Jackson hält hier den Allzeit-Zuschauerrekord und zog 1997 während seiner HIStory-Tour 60.000 Fans an. Auch andere Megastars wie Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay und U2 brachten das Stadion zum Beben.

Besonderheit: Mit Geranium befindet sich im achten Stock des Stadions ein Restaurant mit drei Michelin-Sternen.

So kommt ihr hin

Die Arena liegt nur 4 km vom Stadtzentrum Kopenhagens entfernt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr leicht zu erreichen.

Mit der Metro : Nehmt die Linie M3 Cityringen direkt zu den Stationen Trianglen, Poul Henningsens Plads oder Vibenshus Runddel.

Mit dem Zug : Fahrt mit der S-Bahn bis zum Bahnhof Østerport. Von dort sind es angenehme 15 Minuten zu Fuß bis zu den Eingängen.

Mit dem Fahrrad : Kopenhagen ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Vom zentralen Platz der Stadt, dem Rådhuspladsen, braucht ihr mit dem Rad bis zum Parken nur 12 Minuten, außerdem gibt es viele Fahrradständer.

Mit dem Auto : Davon wird abgeraten. Parkplätze an der Straße rund um Østerbro sind äußerst begrenzt und an Veranstaltungstagen stark überlastet.

Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Dänemark gegen Wales: Aktuelle Form

Beide Teams hatten in ihren jüngsten Länderspielen Probleme, Konstanz zu finden.

Während Dänemark beim 4:0 gegen Nordmazedonien in den Playoff-Halbfinals zur FIFA-Weltmeisterschaft beeindruckte, folgte eine bittere Enttäuschung im Elfmeterschießen gegen die Tschechische Republik, wodurch das Team die Endrunde der WM 2026 verpasste. Im jüngsten Test vor der UEFA Nations League spielte Dänemark im Juni 0:0 gegen die DR Kongo.

Wales steckt in einer schwierigen sieglosen Phase. Wie Dänemark platzten auch ihre WM-Träume in den Playoffs, als das Team im Elfmeterschießen gegen Bosnien und Herzegowina ausschied. In den anschließenden Freundschaftsspielen gab es ein 1:1 gegen Nordirland und Ghana sowie eine 1:2-Niederlage gegen Rumänien.

Dänemark gegen Wales: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Die Gesamtbilanz zwischen Dänemark und Wales steht bei 7 Siegen für Dänemark und 4 Siegen für Wales, zwischen den beiden Teams gab es kein einziges Unentschieden.

Dänemark erzielte in diesen Spielen 16 Tore, Wales kam auf 9.

Das jüngste Aufeinandertreffen: Zuletzt trafen die Teams bei der Euro 2020 im Juni 2021 aufeinander. Dänemark besiegte Wales in Amsterdam mit 4:0, dank zweier Tore von Kasper Dolberg sowie Treffern von Joakim Mæhle und Martin Braithwaite, und zog damit ins Viertelfinale ein.



