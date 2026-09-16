Dänemark trifft am 1. Oktober 2026 im Parken Stadium in Kopenhagen in einem spannenden Spiel der UEFA Nations League auf Portugal. In diesem hochklassigen Duell der Gruppe D kämpfen zwei der aufregendsten Kader Europas um wichtige Punkte in der Gruppe.

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Wann ist der Anstoß bei Dänemark gegen Portugal in der UEFA Nations League A?

Dänemark gegen Portugal findet im Parken Stadium in Kopenhagen statt, die Anstoßzeit wird über euren regionalen Broadcaster noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Parken

Wo kann man Tickets für Dänemark gegen Portugal kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des dänischen Fußballverbands (DBU) gekauft werden, das als Hauptvertriebsstelle für alle Heimländerspiele dient. Das offizielle DBU-Portal sollte eure erste Anlaufstelle sein, um während der Vorverkaufsphase und des allgemeinen Verkaufs Tickets zum Nennwert zu kaufen.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Sekundärplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Portugal?

Die Standardticketpreise im offiziellen Ticketportal des DBU beginnen in der Regel bei etwa 40 € für Sitzplätze in der Standardkategorie, wobei die Kosten je nach Block und Nähe zum Spielfeld im Parken Stadium steigen.

Auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 58 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach aktueller Fan-Nachfrage und Sitzplatzverfügbarkeit schwanken.

Dänemark gegen Portugal in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Dänemark und Portugal

Dänemark hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei acht Tore erzielt und acht kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 gegen den DR Kongo in einem Freundschaftsspiel. Davor spielte das Team in der WM-Qualifikation 2:2 gegen Tschechien, ein Ergebnis, das die Hoffnungen auf die Teilnahme am Turnier beendete, nachdem in der Runde zuvor Nordmazedonien mit 4:0 besiegt worden war. Zu dieser Serie gehören auch eine 2:4-Niederlage gegen Schottland und ein 2:2 gegen Belarus.

Portugals letzte fünf Spiele waren allesamt Pflichtspiele und fanden im Rahmen der WM 2026 statt. Dabei holte das Team zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war eine 0:1-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale. Davor schlug Portugal Kroatien mit 2:1, spielte 0:0 gegen Kolumbien, fegte Usbekistan mit 5:0 vom Platz und trennte sich in der Gruppenphase 1:1 vom DR Kongo.

Dänemark gegen Portugal: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 23. März 2025 in der UEFA Nations League A statt, als Portugal Dänemark in Lissabon mit 5:2 besiegte. Zuvor hatte Dänemark das Hinspiel drei Tage eerder zu Hause mit 1:0 gewonnen. In den letzten fünf verzeichneten Duellen gewann Portugal dreimal und Dänemark zweimal, Unentschieden gab es keine. Portugal erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore, Dänemark kam auf fünf.