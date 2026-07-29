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Book Crystal Palace vs Manchester City Tickets

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So bekommt man Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Crystal Palace
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Sie können Tickets für Crystal Palaces erstes Heimligaspiel der neuen Saison buchen.

Crystal Palace steht zum Heimauftakt der Premier-League-Saison 2026/27 vor einer schweren Aufgabe, wenn es am Freitag, 28. August, im Selhurst Park gegen Manchester City geht, das jede der vergangenen zehn Spielzeiten unter den Top 3 abgeschlossen hat. Tickets für dieses Freitagabend-Highlight können Sie schon heute buchen.

Pierre Sage wird seine Palace-Mannschaft zum ersten Mal seit seiner Übernahme von dem sehr erfolgreichen Oliver Glasner zu einem Heimspiel führen und hofft auf einen positiven Auftritt. Auch wenn einige der jüngsten direkten Duelle deutlich zugunsten von City ausgegangen sind, wird Crystal Palace noch gute Erinnerungen an den Überraschungssieg in Wembley haben, als der Klub im Mai 2025 den FA Cup gewann.

Der neue Man-City-Coach Enzo Maresca wird erstmals seit seiner Zeit als Chelsea-Manager wieder ein Spiel in der Hauptstadt betreuen. In drei Spielen gegen Palace während dieses 18-monatigen Zeitraums fand er kein Erfolgsrezept, alle diese Begegnungen endeten unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Manchester City statt?

Crystal Palace gegen Manchester City beginnt am Freitag, 28. August, um 20:00 Uhr BST im Selhurst Park in London.

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Premier League - Spielwoche 2
Selhurst Park

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 % digitalen Drehkreuzen vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel für die Auslosung.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels ab:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedschaftsauslosungen.

Form

CRY

CRY - Form

SWI
S5-1
BRO
N3-0
FAM
S0-0
RCL
N3-0
ULA
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MCI

MCI - Form

CRY
S3-0
CHE
S0-1
BOU
U1-1
AVL
N1-2
INT
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
END
England FA Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
5Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Crystal Palace vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Trainer

  • P. Sage

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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