Coventry musste zum Saisonauftakt nach London reisen, um dort auf den Premier-League-Meister Arsenal zu treffen. Zum Glück für die Sky Blues ist das erste Heimspiel der neuen Saison deutlich angenehmer, denn am Samstag, dem 29. August, treffen sie in der Coventry Building Society Arena auf den ebenfalls aufgestiegenen Klub Hull City.

Die Championship-Sieger von Frank Lampard beendeten die Saison mit einem Schlussspurt, gewannen ihre letzten drei Gegner und erzielten dabei zwölf Tore, als sie mit 11 Punkten Vorsprung zum Titel marschierten. Vor allem ihre Heimform war durchgehend äußerst beeindruckend, denn vor den treuen Coventry-Fans kassierten sie nur zwei Niederlagen, und beide gegen Teams aus den Top 4.

Wird Coventry diesmal zu Hause den Ton angeben? Das können Sie vor Ort herausfinden, indem Sie sich Matchtickets sichern. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie über den Ticketkauf für Coventry City gegen Hull City wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Hull City statt?

Coventry City gegen Hull City wird am Samstag, dem 29. August, um 15 Uhr BST in der Coventry Building Society Arena in Coventry angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Hull City

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Anti-Weiterverkaufs-Gesetzgebung und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Hull City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterschiedlich sind.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Ticketbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und sie mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Den freien Verkauf oder einfache Mitgliedschaftsauslosungen erreichen sie praktisch nie.

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