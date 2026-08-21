So bekommt man Tickets für Coventry City gegen Brighton & Hove Albion: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

Nach den jüngsten zwei Auswärtsaufgaben in Folge gegen zwei der Mannschaften, die zum Kreis der Titelkandidaten in der Premier League gezählt werden, Arsenal und Manchester City, dürfte Frank Lampards Coventry City erleichtert sein, am Sonntag, den 13. September, gegen Brighton wieder im eigenen Stadion antreten zu können.

Nach sechs Siegen aus den letzten acht Heimspielen der vergangenen Saison, bei denen in jedem dieser Erfolge mindestens zwei Tore erzielt wurden, haben sich die treuen Sky-Blues-Fans an unterhaltsame Partien in der Coventry Building Society Arena gewöhnt und werden sich erneut eifrig Tickets für Heimspiele sichern. Verpassen Sie nichts und sichern Sie sich noch heute Ihre Plätze.

Brighton wird natürlich keine leichte Nuss zu knacken sein. Fabian Hürzelers Brighton gewann zwei seiner drei Auswärtsspiele gegen Aufsteiger in der vergangenen Saison und wird sich auch hier gute Chancen ausrechnen, mit drei Punkten die Heimreise anzutreten.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Coventry City gegen Brighton & Hove Albion wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Brighton & Hove Albion statt?

Coventry City trifft am Sonntag, den 13. September, in der Coventry Building Society Arena (Coventry) auf Brighton & Hove Albion. Der Anstoß ist für 14 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Brighton & Hove Albion

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballot-System): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Ballot-Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Brighton & Hove Albion?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, je nach Gastgeber, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und sie mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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