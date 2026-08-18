Chelsea-Fans reiben sich voller Vorfreude die Hände bei der Aussicht, auf heimischem Boden gleich eine ganze Reihe neuer Gesichter erstmals in der Premier League in Aktion zu sehen, dazu auch noch einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Die erste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag, 30. August, wenn Chelsea Brighton im Stamford Bridge empfängt. Ihr könnt euch den aufgeregten Massen anschließen, indem ihr euch noch heute Matchtickets sichert.

Chelsea von Xabi Alonso wird mit einigen neuen Star-Neuzugängen auflaufen. Maxence Lacroix, Marco Palestra und Geovany Quenda unterschrieben alle für mehr als 50 Millionen £, doch der Schlagzeilenmacher war natürlich die Verpflichtung von Morgan Rogers, der für eine Blockbuster-Ablöse von 117 Millionen £ von Aston Villa geholt wurde.

Chelsea wird allerdings seine Bestleistung abrufen müssen, denn Brighton reist mit breiter Brust an, nachdem der Klub in der vergangenen Saison beide Spiele gegen Chelsea gewonnen hat, mit 3:0 zu Hause und 3:1 an der Bridge.

Lasst euch von GOAL alles liefern, was ihr über den Ticketkauf für Chelsea gegen Brighton & Hove Albion wissen müsst, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Brighton & Hove Albion statt?

Chelsea gegen Brighton & Hove Albion wird am Sonntag, 30. August, um 14 Uhr BST im Stamford Bridge in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 09:00 Stamford Bridge

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Chelsea gegen Brighton & Hove Albion

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelspieltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, der Gesetze gegen den Schwarzmarkt und 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch randomisierte Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich einige Wochen vor dem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Chelsea gegen Brighton & Hove Albion?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang haben Premiumpreise, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens bis 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft, sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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