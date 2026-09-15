Chelsea trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, an der Stamford Bridge in London auf AFC Bournemouth.

Chelsea hat im direkten Vergleich insgesamt klar die Nase vorn und kommt in den bisherigen Duellen auf 12 Siege, Bournemouth auf 4. Zuletzt erwies sich diese Begegnung jedoch als umkämpft, was das packende 2:2 unterstrich, als sich beide Teams im Dezember 2025 zuletzt an der Stamford Bridge gegenüberstanden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Chelsea gegen AFC Bournemouth wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Chelsea gegen AFC Bournemouth in der Premier League?

Chelsea empfängt AFC Bournemouth an der Stamford Bridge, der Anstoß erfolgt zur unten angegebenen Uhrzeit.

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Wie kann man Tickets für Chelsea gegen AFC Bournemouth in der Premier League kaufen?

Um Tickets für Chelsea gegen AFC Bournemouth an der Stamford Bridge zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

Offizielle Ticketplattform des Chelsea FC: Erstellen Sie ein offizielles Konto auf der offiziellen Website oder in der mobilen App des Chelsea FC. Reguläre Eintrittskarten werden zunächst offiziellen Chelsea-Mitgliedern über ein System mit Treuepunkten und Losverfahren angeboten, bevor es möglicherweise zu einem freien Verkauf kommt.

Offizielle Ticketbörse: Chelsea-Mitglieder können auf die offizielle Ticket-Exchange-Plattform des Klubs zugreifen, um Tickets zu kaufen, die von Dauerkarteninhabern eingestellt wurden, die das Spiel nicht besuchen können.

Offizielle Matchday-Hospitality: Wenn Sie keine kostenpflichtige Klubmitgliedschaft haben, können offizielle VIP- oder Hospitality-Pakete, einschließlich Sitzplätzen mit Lounge-Zugang, Essen und Getränken, direkt über den Chelsea FC ohne Mitgliedschaft erworben werden.

Auswärtsfans: Fans von AFC Bournemouth müssen Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von AFC Bournemouth kaufen. Die Tickets werden auf Grundlage von Auswärts-Treuepunkten vergeben, die registrierte Anhänger gesammelt haben.

Sekundäre Ticketmarktplätze: Wenn die offiziellen Tickets aus dem Erstverkauf ausverkauft sind, bieten Ticketvergleichsseiten und sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub Tickets von Wiederverkäufern an, wobei die Preise in der Regel über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Tickets für Chelsea gegen AFC Bournemouth in der Premier League?

Die Ticketpreise für Chelsea gegen AFC Bournemouth variieren je nach Kaufkanal, Sitzplatzkategorie und Mitgliedschaftsstatus:

Offizielle reguläre Eintrittskarten (Chelsea-Heimtribüne): Standardtickets für Erwachsene, die direkt über den Chelsea FC gekauft werden, kosten je nach Kategorisierung und Sitzbereich, etwa Matthew Harding Stand, Shed End, West Stand oder East Stand, zwischen 30 £ und 82 £ . Ermäßigte Preise für Junioren und Senioren liegen in der Regel zwischen 15 £ und 40 £ .

Auswärtsfans (Bournemouth-Block): Tickets für den Auswärtsbereich an der Stamford Bridge folgen der ligaweiten Auswärtsobergrenze der Premier League und sind für Erwachsene auf 30 £ festgesetzt.

Offizielle Matchday-Hospitality: VIP- und Matchday-Hospitality-Pakete, die über den Chelsea FC gekauft werden, beginnen je nach Verpflegungsangebot und Lounge-Kategorie in der Regel bei 250 £ bis 500 £+ pro Person.

Chelsea gegen AFC Bournemouth in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Chelsea gegen AFC Bournemouth

Chelsea geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie, der einzige Makel war ein 3:3 gegen Johor Darul Ta'zim in der Vorbereitung. Im Pflichtspielbetrieb präsentierte sich das Team von Alonso beeindruckend: ein 3:2 bei Fulham, ein 2:0 im Carabao Cup gegen Luton Town und anschließend ein packendes 4:3 gegen Brighton im jüngsten Premier-League-Spiel. In diesen fünf Partien erzielte Chelsea 14 Tore, kassierte aber auch zehn, was auf eine offensiv ausgerichtete, defensiv jedoch anfällige Mannschaft hindeutet.

Die jüngste Serie von Bournemouth ist deutlich durchwachsener. Das Team von Rose holte in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg und schlug dabei Genoa in einem Vorbereitungsspiel mit 10:1. Die beiden Premier-League-Partien endeten mit einem Unentschieden gegen Everton und einer 1:2-Niederlage gegen Manchester City. In den anderen Pflichtspielen gab es zudem zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, bei sechs erzielten und acht kassierten Toren in diesen fünf Begegnungen.

Chelsea gegen AFC Bournemouth: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 30. Dezember 2025 in der Premier League mit 2:2 an der Stamford Bridge. Dieses Ergebnis setzte ein jüngstes Muster von Unentschieden fort: Die beiden Klubs trennten sich am 6. Dezember 2025 auch im Vitality Stadium 0:0 und spielten im Januar 2025 an der Stamford Bridge ebenfalls 2:2. In den letzten fünf Premier-League-Duellen kommt Chelsea auf einen Sieg, Bournemouth auf keinen, und drei Spiele endeten unentschieden.