So bekommt man Tickets für Celta Vigo gegen Malaga: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Celta Vigo trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Abanca Balaidos in Vigo auf Malaga.

Málaga will sich auswärts zurückmelden, nachdem das Team in den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg verbucht hat, darunter eine 0:2-Pflichtspielniederlage gegen Atlético Madrid. Der direkte Vergleich spricht klar für Celta Vigo, das in den letzten fünf Erstliga-Duellen mit Málaga drei Siege und ein Unentschieden geholt hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Celta Vigo gegen Malaga wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga?

Celta Vigo gegen Malaga findet im Abanca Balaidos in Vigo statt. Bestätigen Sie die Anstoßzeit für Ihre Region mithilfe der obigen Spieldetails.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 09:00 Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga kaufen?

Offizielle Website

Kaufen Sie direkt online über das offizielle Ticketverkaufsportal von RC Celta.

Stadionkasse (Taquilla)

Kaufen Sie Tickets persönlich direkt an der Kasse des Abanca-Balaídos in Vigo am Spieltag oder in den Tagen vor dem Spiel, je nach Verfügbarkeit.

Auswärtsfanblock

Wenn Sie Málaga CF unterstützen, kaufen Sie Tickets direkt über die offiziellen Vertriebskanäle des Klubs, da der Zugang zu den Auswärtsbereichen ausschließlich Gästefans vorbehalten ist.

Sekundärplattformen

Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, können Fans sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub nutzen, um kurzfristig weiterverkaufte Tickets zu finden.

Wie viel kosten Tickets für Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga?

Die Ticketpreise für Celta Vigo gegen Málaga im Estadio Abanca-Balaídos variieren je nachdem, wo Sie kaufen und welchen Stadionbereich Sie wählen:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Ticketportal des Klubs): Rechnen Sie damit, dass reguläre Eintrittskarten für Standardbereiche hinter den Toren bei 35 € bis 70 € beginnen ( Gol - oder Marcador -Bereich). Die Seitentribünen ( Rio und Tribuna ) liegen je nach Nähe zum Spielfeld in der Regel zwischen 60 € und 130 €.

Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketmarktplätzen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei etwa 60 € bis 65 € für einfache Plätze, während die Sekundärpreise für zentrale Top-Sichtplätze im Schnitt bei rund 120 € bis 220 € liegen.

VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Optionen kosten zwischen 160 € und 300 €+ pro Ticket und beinhalten Plätze auf der zentralen Haupttribüne, Zugang zur Lounge sowie Speisen und Getränke am Spieltag.

Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Celta Vigo gegen Malaga

Celta Vigo hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege geholt und dreimal unentschieden gespielt, ohne dabei zu verlieren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Valencia in LaLiga am 22. August. Davor spielte das Team 1:1 gegen Napoli und besiegte Sassuolo in der Vorbereitung mit 4:1. Celta erzielte in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte drei. Die zwei Unentschieden in den beiden jüngsten Spielen sind die einzigen Makel in einer ansonsten ungeschlagenen Serie.

Malagas letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Pflichtspielergebnis war die 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid am 19. August. Davor spielte das Team in einem Freundschaftsspiel 2:2 gegen Fulham und verlor 1:2 gegen AD Ceuta FC. Der einzige Sieg in dieser Phase gelang gegen Al-Arabi, ein 4:2-Erfolg am 6. August. Malaga erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Celta Vigo gegen Malaga: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 18. März 2018 statt, als sich beide Teams im Abanca Balaidos in LaLiga 0:0 trennten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die alle in LaLiga stattfanden, gewann Celta Vigo dreimal und Malaga einmal, eine Partie endete unentschieden. Zu Celtas Siegen zählen ein 3:1-Heimerfolg im Januar 2017 und ein 1:0-Sieg im Balaidos im Mai 2016.

Celta Vigo gegen Malaga: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Celta Vigo auf Platz 11, während Malaga auf Rang 19 steht.