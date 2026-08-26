Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoCelta Vigo
Abanca Balaidos
team-logoMalaga
Book Celta Vigo vs Malaga Tickets
GOAL-e

Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Celta Vigo gegen Malaga: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Celta Vigo
Malaga
La Liga

Celta Vigo trifft in LaLiga auf Malaga. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Celta Vigo trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Abanca Balaidos in Vigo auf Malaga.

Málaga will sich auswärts zurückmelden, nachdem das Team in den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg verbucht hat, darunter eine 0:2-Pflichtspielniederlage gegen Atlético Madrid. Der direkte Vergleich spricht klar für Celta Vigo, das in den letzten fünf Erstliga-Duellen mit Málaga drei Siege und ein Unentschieden geholt hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Celta Vigo gegen Malaga wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga?

Celta Vigo gegen Malaga findet im Abanca Balaidos in Vigo statt. Bestätigen Sie die Anstoßzeit für Ihre Region mithilfe der obigen Spieldetails.

crest
La Liga - Spielwoche 5
Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga kaufen?

Offizielle Website

  • Kaufen Sie direkt online über das offizielle Ticketverkaufsportal von RC Celta.

Stadionkasse (Taquilla)

  • Kaufen Sie Tickets persönlich direkt an der Kasse des Abanca-Balaídos in Vigo am Spieltag oder in den Tagen vor dem Spiel, je nach Verfügbarkeit.

Auswärtsfanblock

  • Wenn Sie Málaga CF unterstützen, kaufen Sie Tickets direkt über die offiziellen Vertriebskanäle des Klubs, da der Zugang zu den Auswärtsbereichen ausschließlich Gästefans vorbehalten ist.

Sekundärplattformen

  • Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, können Fans sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub nutzen, um kurzfristig weiterverkaufte Tickets zu finden.

Wie viel kosten Tickets für Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga?

Die Ticketpreise für Celta Vigo gegen Málaga im Estadio Abanca-Balaídos variieren je nachdem, wo Sie kaufen und welchen Stadionbereich Sie wählen:

  • Offizielle Tickets zum Nennwert (Ticketportal des Klubs): Rechnen Sie damit, dass reguläre Eintrittskarten für Standardbereiche hinter den Toren bei 35 € bis 70 € beginnen (Gol- oder Marcador-Bereich). Die Seitentribünen (Rio und Tribuna) liegen je nach Nähe zum Spielfeld in der Regel zwischen 60 € und 130 €.  
  • Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketmarktplätzen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei etwa 60 € bis 65 € für einfache Plätze, während die Sekundärpreise für zentrale Top-Sichtplätze im Schnitt bei rund 120 € bis 220 € liegen.  
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Optionen kosten zwischen 160 € und 300 €+ pro Ticket und beinhalten Plätze auf der zentralen Haupttribüne, Zugang zur Lounge sowie Speisen und Getränke am Spieltag.  

Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Celta Vigo gegen Malaga

Celta Vigo hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege geholt und dreimal unentschieden gespielt, ohne dabei zu verlieren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Valencia in LaLiga am 22. August. Davor spielte das Team 1:1 gegen Napoli und besiegte Sassuolo in der Vorbereitung mit 4:1. Celta erzielte in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte drei. Die zwei Unentschieden in den beiden jüngsten Spielen sind die einzigen Makel in einer ansonsten ungeschlagenen Serie.

Malagas letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Pflichtspielergebnis war die 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid am 19. August. Davor spielte das Team in einem Freundschaftsspiel 2:2 gegen Fulham und verlor 1:2 gegen AD Ceuta FC. Der einzige Sieg in dieser Phase gelang gegen Al-Arabi, ein 4:2-Erfolg am 6. August. Malaga erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

CEL

CEL - Form

SPG
S1-0
VIS
U2-2
SAS
S1-4
NAP
U1-1
VAL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MAL

MAL - Form

ALA
S4-2
CAC
N2-1
FUL
U2-2
ATM
N2-0
COR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Celta Vigo gegen Malaga: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 18. März 2018 statt, als sich beide Teams im Abanca Balaidos in LaLiga 0:0 trennten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die alle in LaLiga stattfanden, gewann Celta Vigo dreimal und Malaga einmal, eine Partie endete unentschieden. Zu Celtas Siegen zählen ein 3:1-Heimerfolg im Januar 2017 und ein 1:0-Sieg im Balaidos im Mai 2016.

Head to Head

Celta VigoUnentschiedenMalaga
2
1
2
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Malaga badge
Malaga
MAL
0
END
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
END
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
END
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Malaga badge
Malaga
MAL
1
END
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Celta Vigo gegen Malaga: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Celta Vigo auf Platz 11, während Malaga auf Rang 19 steht.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110050+53
S
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
8
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
20204402
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
U
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
10100001
U
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
201116-51
N
U
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
N
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen