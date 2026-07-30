Brighton & Hove Albion, das in drei der vergangenen vier Spielzeiten bemerkenswerterweise unter den Top 8 landete, will mit einem gelungenen Start in die Premier-League-Saison 2026/27 loslegen, wenn am Sonntag, 23. August, Aston Villa im Amex empfangen wird.

Fabian Hürzelers Mannschaft wird darauf aus sein, die Niederlage gegen Villa aus der vergangenen Saison zu revanchieren. Die beiden Teams lieferten sich an der Südküste einen packenden 4:3-Krimi, nachdem die Gastgeber nach einer frühen 2:0-Führung noch abgefangen wurden. Die Niederlage im Dezember beendete zudem Brightons lange Heimserie ohne Niederlage.

Steht uns im Amex der nächste Nervenkitzel bevor? Sie könnten auf der Tribüne sitzen und es selbst herausfinden. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um Tickets für Brighton gegen Aston Villa zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Aston Villa statt?

Brighton gegen Aston Villa wird am Sonntag, 23. August 2026, um 14:00 Uhr BST im American Express Community Stadium in Brighton angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Klassische Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufallsbasierte Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters in den Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Aston Villa?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Auslosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft, sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

Jüngste direkte Duelle

Teamnews & Kader